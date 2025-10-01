УКР
"Український дрон поцілив у квадроцикл з окупантами: "Нога, бл#дь". ВIДЕО

Українські оператори дронів уразили ворожий квадроцикл з двома окупантами в лісистій місцевості на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому у соцмережах відео - момент удару, після якого один із загарбників з криком "Нога, бл#дь!" падає на землю.

Обережно, ненормативна лексика!

армія рф (18886) техніка (1947) ЗСУ (7956) дрони (5824)
Сидів-би в "Мухосранську" - нога була-б, ціла...
01.10.2025 18:56 Відповісти
Все, нога відходить як приз лисицям.
01.10.2025 18:53 Відповісти
Смерть окупантам!
01.10.2025 19:00 Відповісти
Вибачте, але нога і без цього, слава куйлу, ціла..!
01.10.2025 19:31 Відповісти
ну так, одна ціла, а друга ціла нога достанеться лисицям. Але це не точно. Може кабанам. Це залежить від того, хто перший встигне.
01.10.2025 19:35 Відповісти
Думаю, що друга горобцям, замість черв'яків, на гілках.
01.10.2025 19:45 Відповісти
я взагалі впевнений, що головний приз отримають хробаки, бо він витік за двадять хвилин, і там і залишився.
01.10.2025 19:56 Відповісти
****** оплатив орку послуги, які надали Мирні Хлібороби!!
За чим вдерся ********** в Україну, та і отримав!! Московія в пєрдє…
01.10.2025 19:00 Відповісти
Смерть окупантам!
01.10.2025 19:00 Відповісти
Ношка улєтєла із трусіков
01.10.2025 19:06 Відповісти
Саня не уйшов...)))
01.10.2025 19:10 Відповісти
Ехали чумаки на возу, пели бесконечные песни во время длинной дороге. Один запевает, а остальные подхватывают. Наконец, все песни перепели, а других не знают. И замолчали.

Тут вдруг у одного чумака нога в колесо попала между спицами, и он как вскрикнет от боли: "Ой, нога-а!"

И тут же все чумаки дружно подхватили: "Ой, нога, нога-а-а! Ой, нога, нога-а-а!"
01.10.2025 19:25 Відповісти
Двіжуха На чому не в голову обом? Ех...
01.10.2025 19:29 Відповісти
А як він думав так просто проїхати
01.10.2025 19:44 Відповісти
Нічого за безплатними грошами бігати.
Це просто сюрреалізм піти на смерть за гроші які не будеш тримати рукам,
Кацапізм головного мозку.
01.10.2025 19:54 Відповісти
Ета нога - кого нада нога
01.10.2025 20:10 Відповісти
 
 