"Український дрон поцілив у квадроцикл з окупантами: "Нога, бл#дь". ВIДЕО

Українські оператори дронів уразили ворожий квадроцикл з двома окупантами в лісистій місцевості на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому у соцмережах відео - момент удару, після якого один із загарбників з криком "Нога, бл#дь!" падає на землю.

Обережно, ненормативна лексика!

