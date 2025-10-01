"Український дрон поцілив у квадроцикл з окупантами: "Нога, бл#дь". ВIДЕО
Українські оператори дронів уразили ворожий квадроцикл з двома окупантами в лісистій місцевості на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюдненому у соцмережах відео - момент удару, після якого один із загарбників з криком "Нога, бл#дь!" падає на землю.
Обережно, ненормативна лексика!
За чим вдерся ********** в Україну, та і отримав!! Московія в пєрдє…
Тут вдруг у одного чумака нога в колесо попала между спицами, и он как вскрикнет от боли: "Ой, нога-а!"
И тут же все чумаки дружно подхватили: "Ой, нога, нога-а-а! Ой, нога, нога-а-а!"
Це просто сюрреалізм піти на смерть за гроші які не будеш тримати рукам,
Кацапізм головного мозку.