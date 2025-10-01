"Украинский дрон попал в квадроцикл с оккупантами: "Нога, бл#дь". ВИДЕО

Украинские операторы дронов поразили вражеский квадроцикл с двумя оккупантами в лесистой местности на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном в соцсетях видео - момент удара, после которого один из захватчиков с криком "Нога, бл#дь!" падает на землю.

Осторожно, ненормативная лексика!

