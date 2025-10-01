"Украинский дрон попал в квадроцикл с оккупантами: "Нога, бл#дь". ВИДЕО
Украинские операторы дронов поразили вражеский квадроцикл с двумя оккупантами в лесистой местности на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном в соцсетях видео - момент удара, после которого один из захватчиков с криком "Нога, бл#дь!" падает на землю.
Осторожно, ненормативная лексика!
Топ комментарии
+12 Urs
показать весь комментарий01.10.2025 18:53 Ответить Ссылка
+12 Яр Холодний
показать весь комментарий01.10.2025 18:56 Ответить Ссылка
+3 борис Frsenko
показать весь комментарий01.10.2025 19:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За чим вдерся ********** в Україну, та і отримав!! Московія в пєрдє…
Тут вдруг у одного чумака нога в колесо попала между спицами, и он как вскрикнет от боли: "Ой, нога-а!"
И тут же все чумаки дружно подхватили: "Ой, нога, нога-а-а! Ой, нога, нога-а-а!"
Це просто сюрреалізм піти на смерть за гроші які не будеш тримати рукам,
Кацапізм головного мозку.