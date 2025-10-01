РУС
"Украинский дрон попал в квадроцикл с оккупантами: "Нога, бл#дь". ВИДЕО

Украинские операторы дронов поразили вражеский квадроцикл с двумя оккупантами в лесистой местности на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованном в соцсетях видео - момент удара, после которого один из захватчиков с криком "Нога, бл#дь!" падает на землю.

Осторожно, ненормативная лексика!

Смотрите также: FPV-дроны "Хартии" попали по складу ГСМ и укрытиям оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (20732) техника (1827) ВСУ (6950) дроны (4905)
+12
Все, нога відходить як приз лисицям.
показать весь комментарий
01.10.2025 18:53 Ответить
+12
Сидів-би в "Мухосранську" - нога була-б, ціла...
показать весь комментарий
01.10.2025 18:56 Ответить
+3
Смерть окупантам!
показать весь комментарий
01.10.2025 19:00 Ответить
Вибачте, але нога і без цього, слава куйлу, ціла..!
показать весь комментарий
01.10.2025 19:31 Ответить
ну так, одна ціла, а друга ціла нога достанеться лисицям. Але це не точно. Може кабанам. Це залежить від того, хто перший встигне.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:35 Ответить
Думаю, що друга горобцям, замість черв'яків, на гілках.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:45 Ответить
я взагалі впевнений, що головний приз отримають хробаки, бо він витік за двадять хвилин, і там і залишився.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:56 Ответить
****** оплатив орку послуги, які надали Мирні Хлібороби!!
За чим вдерся ********** в Україну, та і отримав!! Московія в пєрдє…
показать весь комментарий
01.10.2025 19:00 Ответить
Ношка улєтєла із трусіков
показать весь комментарий
01.10.2025 19:06 Ответить
Саня не уйшов...)))
показать весь комментарий
01.10.2025 19:10 Ответить
Ехали чумаки на возу, пели бесконечные песни во время длинной дороге. Один запевает, а остальные подхватывают. Наконец, все песни перепели, а других не знают. И замолчали.

Тут вдруг у одного чумака нога в колесо попала между спицами, и он как вскрикнет от боли: "Ой, нога-а!"

И тут же все чумаки дружно подхватили: "Ой, нога, нога-а-а! Ой, нога, нога-а-а!"
показать весь комментарий
01.10.2025 19:25 Ответить
Двіжуха На чому не в голову обом? Ех...
показать весь комментарий
01.10.2025 19:29 Ответить
А як він думав так просто проїхати
показать весь комментарий
01.10.2025 19:44 Ответить
Нічого за безплатними грошами бігати.
Це просто сюрреалізм піти на смерть за гроші які не будеш тримати рукам,
Кацапізм головного мозку.
показать весь комментарий
01.10.2025 19:54 Ответить
Ета нога - кого нада нога
показать весь комментарий
01.10.2025 20:10 Ответить
 
 