1 607 3

FPV-дроны "Хартии" попали по складу ГСМ и укрытиям оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" продолжают уничтожать позиции врага на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью точных сбросов с FPV-дронов украинские военные поразили вражеский склад горюче-смазочных материалов и три укрытия. На последних кадрах видно, как склад, где оккупанты хранили топливо, разлетается вдребезги и загорается пламенем.

Видео своей работы бойцы обнародовали в соцсетях.

ох красота. вузькі витяглися в тонку червону лінію. Дякуємо котикам
01.10.2025 00:23 Ответить
👍
01.10.2025 00:46 Ответить
Щоб всі кацапи так горіли щоб територія яку вони заселяють стала природним заповідником а всі козломорді косоокі повиздихали
01.10.2025 08:16 Ответить
 
 