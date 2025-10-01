FPV-дроны "Хартии" попали по складу ГСМ и укрытиям оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" продолжают уничтожать позиции врага на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью точных сбросов с FPV-дронов украинские военные поразили вражеский склад горюче-смазочных материалов и три укрытия. На последних кадрах видно, как склад, где оккупанты хранили топливо, разлетается вдребезги и загорается пламенем.
Видео своей работы бойцы обнародовали в соцсетях.
