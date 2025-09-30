Бригада "Гарт" уничтожила шестерых оккупантов, БМП, пушку и позиции операторов. ВИДЕО
Украинские бойцы 16-го армейского корпуса "Гарт" нанесли огневые поражения по врагу на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Волчанска уничтожены шесть российских военных, боевая техника, вооружение и позиции операторов БПЛА.
Артиллерия и разведывательно-ударные группы бригады работали по местам запуска дронов, антеннам, вражеской пушке и БМП.
Видео поражения обнародовали бойцы в соцсетях.
