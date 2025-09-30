РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6354 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
213 1

Бригада "Гарт" уничтожила шестерых оккупантов, БМП, пушку и позиции операторов. ВИДЕО

Украинские бойцы 16-го армейского корпуса "Гарт" нанесли огневые поражения по врагу на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Волчанска уничтожены шесть российских военных, боевая техника, вооружение и позиции операторов БПЛА.

Артиллерия и разведывательно-ударные группы бригады работали по местам запуска дронов, антеннам, вражеской пушке и БМП.

Видео поражения обнародовали бойцы в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы 54-й бригады уничтожили два блиндажа и пятерых оккупантов. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

армия РФ (20716) уничтожение (8029) дроны (4890) Волчанск (446) Харьковская область (1650) Чугуевский район (226)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бригаді ,, Гарт" респект і подяка від украінців 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
30.09.2025 23:48 Ответить
 
 