Бригада "Гарт" уничтожила шестерых оккупантов, БМП, пушку и позиции операторов. ВИДЕО

Украинские бойцы 16-го армейского корпуса "Гарт" нанесли огневые поражения по врагу на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Волчанска уничтожены шесть российских военных, боевая техника, вооружение и позиции операторов БПЛА.

Артиллерия и разведывательно-ударные группы бригады работали по местам запуска дронов, антеннам, вражеской пушке и БМП.

Видео поражения обнародовали бойцы в соцсетях.

