Бойцы 54-й бригады уничтожили два блиндажа и пятерых оккупантов. ВИДЕО

Батальон "Incognito Group" 54-й отдельной механизированной бригады продолжает наносить врагу тяжелые потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники разгромили два блиндажа и ликвидировали пятерых оккупантов - в лесу и на открытой местности.

На последних кадрах видно, как российский военный ползет по траншее, но наши бойцы точным сбросом с дрона тоже ликвидировали его.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.

Смотрите также: "Птицы Мадьяра" завалили блиндаж с оккупантами, одного добили во время бегства. ВИДЕО

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!