Бойцы 54-й бригады уничтожили два блиндажа и пятерых оккупантов. ВИДЕО
Батальон "Incognito Group" 54-й отдельной механизированной бригады продолжает наносить врагу тяжелые потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники разгромили два блиндажа и ликвидировали пятерых оккупантов - в лесу и на открытой местности.
На последних кадрах видно, как российский военный ползет по траншее, но наши бойцы точным сбросом с дрона тоже ликвидировали его.
Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в соцсетях.
