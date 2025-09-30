УКР
Бійці 54-ї бригади знищили два бліндажі та п’ятьох окупантів. ВIДЕО

Батальйон "Incognito Group" 54-ї окремої механізованої бригади продовжує завдавати ворогові важких втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники розгромили два бліндажі та ліквідували п’ятьох окупантів - у лісі та на відкритій місцевості.

На останніх кадрах видно, як російський військовий повзе траншеєю, але наші бійці точним скидом з дрона теж ліквідували його.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: "Птахи Мадяра" завалили бліндаж з окупантами, одного добили під час втечі. ВIДЕО

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

армія рф (18870) знищення (8346) 54 окрема бригада (187) дрони (5806)
тєрзают салдатікав.
30.09.2025 23:06 Відповісти
добре..
01.10.2025 00:22 Відповісти
 
 