Бійці 54-ї бригади знищили два бліндажі та п’ятьох окупантів. ВIДЕО

Батальйон "Incognito Group" 54-ї окремої механізованої бригади продовжує завдавати ворогові важких втрат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники розгромили два бліндажі та ліквідували п’ятьох окупантів - у лісі та на відкритій місцевості.

На останніх кадрах видно, як російський військовий повзе траншеєю, але наші бійці точним скидом з дрона теж ліквідували його.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.

