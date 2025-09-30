Бійці 54-ї бригади знищили два бліндажі та п’ятьох окупантів. ВIДЕО
Батальйон "Incognito Group" 54-ї окремої механізованої бригади продовжує завдавати ворогові важких втрат.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники розгромили два бліндажі та ліквідували п’ятьох окупантів - у лісі та на відкритій місцевості.
На останніх кадрах видно, як російський військовий повзе траншеєю, але наші бійці точним скидом з дрона теж ліквідували його.
Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у соцмережах.
