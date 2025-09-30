Бригада "Гарт" знищила шістьох окупантів, БМП, гармату й позиції операторів. ВIДЕО
Українські бійці 16-го армійського корпусу "Гарт" завдали вогневих уражень по ворогу на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в районі Вовчанська знищено шістьох російських військових, бойову техніку, озброєння та позиції операторів БПЛА.
Артилерія та розвідувально-ударні групи бригади працювали по місцях запуску дронів, антенах, ворожій гарматі й БМП.
Відео ураження оприлюднили бійці в соцмережах.
