Бригада "Гарт" знищила шістьох окупантів, БМП, гармату й позиції операторів. ВIДЕО

Українські бійці 16-го армійського корпусу "Гарт" завдали вогневих уражень по ворогу на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в районі Вовчанська знищено шістьох російських військових, бойову техніку, озброєння та позиції операторів БПЛА.

Артилерія та розвідувально-ударні групи бригади працювали по місцях запуску дронів, антенах, ворожій гарматі й БМП.

Відео ураження оприлюднили бійці в соцмережах.

армія рф (18870) знищення (8346) дрони (5806) Вовчанськ (473) Харківська область (1673) Чугуївський район (228)
Бригаді ,, Гарт" респект і подяка від украінців 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
30.09.2025 23:48 Відповісти
 
 