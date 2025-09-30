FPV-дрони "Хартії" влучили по складу ПММ та укриттях окупантів. ВIДЕО

Бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" продовжують знищувати позиції ворога на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за допомогою влучних скидань з FPV-дронів українські військові уразили ворожий склад паливно-мастильних матеріалів та три укриття. На останніх кадрах видно, як склад, де окупанти зберігали паливо, розлітається на друзки та займається полум’ям.

Відео своєї роботи бійці оприлюднили в соцмережах.

