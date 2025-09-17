Відносини РФ та КНДР досягли рівня військового альянсу, - Південна Корея

Відносини Росії і Північної Кореї вже досягли рівня військового альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це заявив радник із нацбезпеки президента Південної Кореї Ві Сон Лак.

Так, він висловив стурбованість щодо поглиблення військових зв'язків між Північною Кореюєю та Росією після підписання минулого року договору про взаємну оборону, який включає положення про негайну військову допомогу у разі нападу на будь-яку з країн.

"Відносини між Росією та Північною Кореєю досягли рівня повноцінного військового альянсу, що викликає особливе занепокоєння на тлі того, що Північна Корея продовжує розвивати свій ядерний та ракетний потенціал", – сказав він.

Стосовно повідомлень про те, що південнокорейські військові отримали розвідувальні дані, які свідчать про те, що Росія постачала Північній Кореї реактори для атомних підводних човнів, Ві сказав, що ця інформація перевіряється.

