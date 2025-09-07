УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9383 відвідувача онлайн
Новини Співпраця КНДР та РФ
732 12

Північна Корея направлятиме тисячі громадян для роботи на оборонних підприємствах Росії, - ГУР

Північна Корея може відправити нових військових до Росії до літа

Північна Корея планує відправляти тисячі своїх громадян до Росії для роботи на оборонних підприємствах та у будівництві.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перша тисяча північнокорейських працівників уже прибула до Курської області, де їх залучають для відновлення доріг та інженерного обладнання оборонних рубежів. Водночас інші спеціалісти направляються на підприємства, що виробляють боєприпаси та озброєння, зокрема танки, БТР, БМП та БПЛА.

Крім того, Скібіцький повідомив, що українська розвідка фіксує вербування громадян інших країн для роботи на російських оборонних підприємствах, зокрема у зоні Єлабуги. Там планують залучити до 40 тисяч співробітників, багато з яких у подальшому підписують контракти з Міністерством оборони РФ і залучаються до бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загроза для НАТО не закінчиться разом з цією війною. Китай, Іран та КНДР створюють проблеми, - Рютте

Автор: 

КНДР (1309) росія (67560) ГУР (658)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Цікаво а у нас простих токарів слюсарів хапають на вулиці і в окоп, ну і як тут не казати що зелена шмаркля працює на ворога?!
показати весь коментар
07.09.2025 14:34 Відповісти
+5
І що це як не провал зовнішньої політики України?
За що наші пОсли,пОслиці отримують гроші?І ціле мзс із сибігою?
показати весь коментар
07.09.2025 14:29 Відповісти
+3
Кадровим чхати на цю країну
показати весь коментар
07.09.2025 14:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що це як не провал зовнішньої політики України?
За що наші пОсли,пОслиці отримують гроші?І ціле мзс із сибігою?
показати весь коментар
07.09.2025 14:29 Відповісти
Як за що? За те, що відсмоктували у йермака...
показати весь коментар
07.09.2025 15:44 Відповісти
Нєщасниє случаі?.. будут !
показати весь коментар
07.09.2025 14:33 Відповісти
Бажано,щоб масові.
показати весь коментар
07.09.2025 15:02 Відповісти
Цікаво а у нас простих токарів слюсарів хапають на вулиці і в окоп, ну і як тут не казати що зелена шмаркля працює на ворога?!
показати весь коментар
07.09.2025 14:34 Відповісти
Кадровим чхати на цю країну
показати весь коментар
07.09.2025 14:35 Відповісти
Нам би таких партнерів, а ,,гарантів"- курой.... в!
показати весь коментар
07.09.2025 14:44 Відповісти
Мудрий патріот Янелох бронює своїх "кварталівських" корєшєй, стендаперів, блохєрів ОПи Петрових-Іванових та інших жополизів, армію "Марафону", биків з приватних охоронних фірм.
Вони найпотужніша оборона. 💪 Тільки питання - оборона кого?
показати весь коментар
07.09.2025 14:54 Відповісти
І Кіму попуй на реакцію свіу чи кого завгодно. Наші ж ,,партнери,, вміють тільки добре обіцяти. А могли б, наприклад, взяти на себе охорону довжелезного кордону з Білоруссю, яка не є учасником війни тож вони ніяк не будуть втягнені. Але це дозволить зняти наші людські резерви на східний фронт. Те саме наш південь з ПМР. Ось це було б суттєво. Можна було б назвати це військовим навчанням. Якщо вже так переживають.
показати весь коментар
07.09.2025 15:10 Відповісти
А за Україну хто приїде відновлювати/воювати?Чи всі тільки стурбованість свою вміють озвучувати???
показати весь коментар
07.09.2025 15:11 Відповісти
Той випадок , коли ОДНА лише КНДР дає ксцапам більше , а ніж усі західні "партнери" дають нам !
показати весь коментар
07.09.2025 15:24 Відповісти
 
 