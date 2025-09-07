Північна Корея направлятиме тисячі громадян для роботи на оборонних підприємствах Росії, - ГУР

Північна Корея планує відправляти тисячі своїх громадян до Росії для роботи на оборонних підприємствах та у будівництві.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, перша тисяча північнокорейських працівників уже прибула до Курської області, де їх залучають для відновлення доріг та інженерного обладнання оборонних рубежів. Водночас інші спеціалісти направляються на підприємства, що виробляють боєприпаси та озброєння, зокрема танки, БТР, БМП та БПЛА.

Крім того, Скібіцький повідомив, що українська розвідка фіксує вербування громадян інших країн для роботи на російських оборонних підприємствах, зокрема у зоні Єлабуги. Там планують залучити до 40 тисяч співробітників, багато з яких у подальшому підписують контракти з Міністерством оборони РФ і залучаються до бойових дій.

