954 14

Северная Корея будет направлять тысячи граждан для работы на оборонных предприятиях России, - ГУР

Северная Корея может отправить новых военных в Россию до лета

Северная Корея планирует отправлять тысячи своих граждан в Россию для работы на оборонных предприятиях и в строительстве.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, первая тысяча северокорейских работников уже прибыла в Курскую область, где их привлекают для восстановления дорог и инженерного оборудования оборонительных рубежей. В то же время другие специалисты направляются на предприятия, производящие боеприпасы и вооружение, в частности танки, БТР, БМП и БПЛА.

Кроме того, Скибицкий сообщил, что украинская разведка фиксирует вербовку граждан других стран для работы на российских оборонных предприятиях, в частности в зоне Елабуги. Там планируют привлечь до 40 тысяч сотрудников, многие из которых в дальнейшем подписывают контракты с Министерством обороны РФ и привлекаются к боевым действиям.

Топ комментарии
+7
Цікаво а у нас простих токарів слюсарів хапають на вулиці і в окоп, ну і як тут не казати що зелена шмаркля працює на ворога?!
07.09.2025 14:34 Ответить
+5
+4
Той випадок , коли ОДНА лише КНДР дає ксцапам більше , а ніж усі західні "партнери" дають нам !
07.09.2025 15:24 Ответить
І що це як не провал зовнішньої політики України?
За що наші пОсли,пОслиці отримують гроші?І ціле мзс із сибігою?
07.09.2025 14:29 Ответить
Як за що? За те, що відсмоктували у йермака...
07.09.2025 15:44 Ответить
Потрібно переходити до ракетних ударів по КНДР
07.09.2025 16:34 Ответить
Нєщасниє случаі?.. будут !
07.09.2025 14:33 Ответить
Бажано,щоб масові.
07.09.2025 15:02 Ответить
Цікаво а у нас простих токарів слюсарів хапають на вулиці і в окоп, ну і як тут не казати що зелена шмаркля працює на ворога?!
07.09.2025 14:34 Ответить
Кадровим чхати на цю країну
07.09.2025 14:35 Ответить
Нам би таких партнерів, а ,,гарантів"- курой.... в!
07.09.2025 14:44 Ответить
Мудрий патріот Янелох бронює своїх "кварталівських" корєшєй, стендаперів, блохєрів ОПи Петрових-Іванових та інших жополизів, армію "Марафону", биків з приватних охоронних фірм.
Вони найпотужніша оборона. 💪 Тільки питання - оборона кого?
07.09.2025 14:54 Ответить
І Кіму попуй на реакцію свіу чи кого завгодно. Наші ж ,,партнери,, вміють тільки добре обіцяти. А могли б, наприклад, взяти на себе охорону довжелезного кордону з Білоруссю, яка не є учасником війни тож вони ніяк не будуть втягнені. Але це дозволить зняти наші людські резерви на східний фронт. Те саме наш південь з ПМР. Ось це було б суттєво. Можна було б назвати це військовим навчанням. Якщо вже так переживають.
07.09.2025 15:10 Ответить
А за Україну хто приїде відновлювати/воювати?Чи всі тільки стурбованість свою вміють озвучувати???
07.09.2025 15:11 Ответить
Той випадок , коли ОДНА лише КНДР дає ксцапам більше , а ніж усі західні "партнери" дають нам !
07.09.2025 15:24 Ответить
Всрате КНДР дає кацапам і ракети, і солдатів і робочу силу, а наші "цивілізовані партнери" тільки *******, гниди лицемірні!
07.09.2025 16:15 Ответить
 
 