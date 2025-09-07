Северная Корея будет направлять тысячи граждан для работы на оборонных предприятиях России, - ГУР
Северная Корея планирует отправлять тысячи своих граждан в Россию для работы на оборонных предприятиях и в строительстве.
Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, первая тысяча северокорейских работников уже прибыла в Курскую область, где их привлекают для восстановления дорог и инженерного оборудования оборонительных рубежей. В то же время другие специалисты направляются на предприятия, производящие боеприпасы и вооружение, в частности танки, БТР, БМП и БПЛА.
Кроме того, Скибицкий сообщил, что украинская разведка фиксирует вербовку граждан других стран для работы на российских оборонных предприятиях, в частности в зоне Елабуги. Там планируют привлечь до 40 тысяч сотрудников, многие из которых в дальнейшем подписывают контракты с Министерством обороны РФ и привлекаются к боевым действиям.
За що наші пОсли,пОслиці отримують гроші?І ціле мзс із сибігою?
Вони найпотужніша оборона. 💪 Тільки питання - оборона кого?