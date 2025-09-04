Угроза для НАТО не закончится вместе с этой войной. Китай, Иран и КНДР создают проблемы, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что РФ, КНДР, Китай и Иран увеличивают сотрудничество в военной сфере.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые могут волноваться из-за новой гонки вооружений, но наша собственная цель, могу заверить, не провоцировать. Наша цель - защищать и обеспечивать возможность и в дальнейшем пользоваться свободой и безопасностью, которые мы все так ценим. Свободой и безопасностью, для сохранения которых было основано НАТО", - сказал Рютте.

По его словам, агрессия России против Украины является самым очевидным примером этой угрозы.

"Но угроза не закончится вместе с этой войной, и вызов не ограничивается только Россией. Китай, Иран и Северная Корея создают проблемы как отдельно, так и в результате сотрудничества. Просто посмотрите на фотографии из Пекина за последние несколько дней и на то, как они держатся за руки.

Они увеличивают сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации. И, как я уже говорил ранее, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются долгосрочными. Поэтому мы должны быть готовы", - добавил генсек НАТО.

