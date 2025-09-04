Угроза для НАТО не закончится вместе с этой войной. Китай, Иран и КНДР создают проблемы, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что РФ, КНДР, Китай и Иран увеличивают сотрудничество в военной сфере.
Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
"Некоторые могут волноваться из-за новой гонки вооружений, но наша собственная цель, могу заверить, не провоцировать. Наша цель - защищать и обеспечивать возможность и в дальнейшем пользоваться свободой и безопасностью, которые мы все так ценим. Свободой и безопасностью, для сохранения которых было основано НАТО", - сказал Рютте.
По его словам, агрессия России против Украины является самым очевидным примером этой угрозы.
"Но угроза не закончится вместе с этой войной, и вызов не ограничивается только Россией. Китай, Иран и Северная Корея создают проблемы как отдельно, так и в результате сотрудничества. Просто посмотрите на фотографии из Пекина за последние несколько дней и на то, как они держатся за руки.
Они увеличивают сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации. И, как я уже говорил ранее, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются долгосрочными. Поэтому мы должны быть готовы", - добавил генсек НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Памятаймо історію Європи у 20 столітті, з концтаборами і ГУЛАГАМИ!
Сраліним і гітлєром та Нюрнберзьким трибуналом!!!
Але через дешеву робочу силу та інші бенефіти західні компанії самі почали переносити підприємства, виробництва. Тепер Китай самодостатній і може сам розвивати технології, навіть в чомусь перевищувати західні, в тому числі і у воєнній сфері.
Тепер навколо Китаю об'єднуються авторитарні режими, ті ж самі КНДР, Іран та росія.
Самі вигодували собі ворога.
А о.Тайвань ( Китайская Республика) постоянно под угрозой атаки. Американцы даже помогли коммунистам лишить Республику законного места в ООН. !!!
Что с этим делать.... Нужно было еще 20 лет назад репу чесать