РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8760 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ Сотрудничество Китая и РФ Сотрудничество РФ и Ирана
666 11

Угроза для НАТО не закончится вместе с этой войной. Китай, Иран и КНДР создают проблемы, - Рютте

Рютте назвал страны, которые угрожают НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что РФ, КНДР, Китай и Иран увеличивают сотрудничество в военной сфере.

Об этом пишет The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Некоторые могут волноваться из-за новой гонки вооружений, но наша собственная цель, могу заверить, не провоцировать. Наша цель - защищать и обеспечивать возможность и в дальнейшем пользоваться свободой и безопасностью, которые мы все так ценим. Свободой и безопасностью, для сохранения которых было основано НАТО", - сказал Рютте.

По его словам, агрессия России против Украины является самым очевидным примером этой угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему нас должно интересовать, что РФ думает о чьих-то войсках в Украине? Это не Москве решать, - Рютте

"Но угроза не закончится вместе с этой войной, и вызов не ограничивается только Россией. Китай, Иран и Северная Корея создают проблемы как отдельно, так и в результате сотрудничества. Просто посмотрите на фотографии из Пекина за последние несколько дней и на то, как они держатся за руки.

Они увеличивают сотрудничество в оборонной промышленности до беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации. И, как я уже говорил ранее, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются долгосрочными. Поэтому мы должны быть готовы", - добавил генсек НАТО.

Читайте: КНДР уничтожила следы присутствия Ким Чен Ына после встречи с Путиным в Китае, - Reuters

Автор: 

Иран (2073) Китай (3156) КНДР (1269) НАТО (10281) россия (97062) Рютте Марк (470)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Так вже пізно. Китай просто не потрібно було піднімати, переносом виробництва до нього і відкриттям європейських ринків для китайського трешу. А тепер цього комуністичного монстра назад не запхаєш. Руками своїх маріонеток (кацапи, Іран, КНДР) він буде диктувати силою свою полутику Заходу з його стурбованностіми.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:48 Ответить
+2
А присадити їх поки не пізно - нє?
показать весь комментарий
04.09.2025 12:41 Ответить
+2
Якісь пішли політики всі недолугі… Війна кацапів проти нас і є складовою вашої проблеми, найбільшою для кацапів і захистом для,вас поки ви виспитесь.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А присадити їх поки не пізно - нє?
показать весь комментарий
04.09.2025 12:41 Ответить
Так вже пізно. Китай просто не потрібно було піднімати, переносом виробництва до нього і відкриттям європейських ринків для китайського трешу. А тепер цього комуністичного монстра назад не запхаєш. Руками своїх маріонеток (кацапи, Іран, КНДР) він буде диктувати силою свою полутику Заходу з його стурбованностіми.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:48 Ответить
вот именно! а забросить нато и ес тоже нельзя! А то тоталитары скушают эти страны по одному!! Как монгольские орды в средневековье
показать весь комментарий
04.09.2025 13:31 Ответить
Це сьогодні і на десятиліття, як АКСІОМА, для країн ЄС і НАТО!
Памятаймо історію Європи у 20 столітті, з концтаборами і ГУЛАГАМИ!
Сраліним і гітлєром та Нюрнберзьким трибуналом!!!
показать весь комментарий
04.09.2025 12:42 Ответить
Для Європи сама велика і реальна загроза з боку росії, не Китаю чи КНДР. Загроза з боку Китаю виключно для росії, а КНДР для Південної Кореї.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:45 Ответить
Схоже ви нічого не зрозуміли.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:49 Ответить
Якісь пішли політики всі недолугі… Війна кацапів проти нас і є складовою вашої проблеми, найбільшою для кацапів і захистом для,вас поки ви виспитесь.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:45 Ответить
Им повезло что Украина не осталась нейтральной, ради ЕС.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:49 Ответить
Колись Китай лише копіював, крав, підробляв європейські та американські товари та технології.
Але через дешеву робочу силу та інші бенефіти західні компанії самі почали переносити підприємства, виробництва. Тепер Китай самодостатній і може сам розвивати технології, навіть в чомусь перевищувати західні, в тому числі і у воєнній сфері.
Тепер навколо Китаю об'єднуються авторитарні режими, ті ж самі КНДР, Іран та росія.
Самі вигодували собі ворога.
показать весь комментарий
04.09.2025 12:54 Ответить
кнр скупило много запасов сырья и редкоземельных элементов по всему миру. И на оккупированных комунистами территориях ( материковая "кнр") тоже разведано много запасов.
А о.Тайвань ( Китайская Республика) постоянно под угрозой атаки. Американцы даже помогли коммунистам лишить Республику законного места в ООН. !!!
Что с этим делать.... Нужно было еще 20 лет назад репу чесать
показать весь комментарий
04.09.2025 13:27 Ответить
Неужели в европе разули глаза и заметили ось зла ? Невероятно.... не у всех еще секта "толерастность" забрала мозги !?
показать весь комментарий
04.09.2025 13:29 Ответить
 
 