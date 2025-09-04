УКР
Загроза для НАТО не закінчиться разом з цією війною. Китай, Іран та КНДР створюють проблеми, - Рютте

Рютте назвав країни, які загрожують НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте зауважив, що РФ, КНДР, Китай та Іран збільшують співпрацю у військовій сфері.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Дехто може хвилюватися через нову гонку озброєнь, але наша власна мета, можу запевнити, не провокувати. Наша мета - захищати та забезпечувати можливість і надалі користуватися свободою та безпекою, які ми всі так цінуємо. Свободою та безпекою, для збереження яких було засновано НАТО", - сказав Рютте.

За його словами, агресія Росії проти України є найочевиднішим прикладом цієї загрози.

"Але загроза не закінчиться разом із цією війною, і виклик не обмежується лише Росією. Китай, Іран і Північна Корея створюють проблеми як окремо, так і в результаті співпраці. Просто погляньте на фотографії з Пекіна за останні кілька днів і на те, як вони тримаються за руки.

Вони збільшують співпрацю у оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації. І, як я вже говорив раніше, виклики, з якими ми стикаємося, є довгостроковими. Тож ми маємо бути готові", - додав генсек НАТО.

А присадити їх поки не пізно - нє?
04.09.2025 12:41 Відповісти
Так вже пізно. Китай просто не потрібно було піднімати, переносом виробництва до нього і відкриттям європейських ринків для китайського трешу. А тепер цього комуністичного монстра назад не запхаєш. Руками своїх маріонеток (кацапи, Іран, КНДР) він буде диктувати силою свою полутику Заходу з його стурбованностіми.
04.09.2025 12:48 Відповісти
Це сьогодні і на десятиліття, як АКСІОМА, для країн ЄС і НАТО!
Памятаймо історію Європи у 20 столітті, з концтаборами і ГУЛАГАМИ!
Сраліним і гітлєром та Нюрнберзьким трибуналом!!!
04.09.2025 12:42 Відповісти
Для Європи сама велика і реальна загроза з боку росії, не Китаю чи КНДР. Загроза з боку Китаю виключно для росії, а КНДР для Південної Кореї.
04.09.2025 12:45 Відповісти
Схоже ви нічого не зрозуміли.
04.09.2025 12:49 Відповісти
Якісь пішли політики всі недолугі… Війна кацапів проти нас і є складовою вашої проблеми, найбільшою для кацапів і захистом для,вас поки ви виспитесь.
04.09.2025 12:45 Відповісти
Им повезло что Украина не осталась нейтральной, ради ЕС.
04.09.2025 12:49 Відповісти
Колись Китай лише копіював, крав, підробляв європейські та американські товари та технології.
Але через дешеву робочу силу та інші бенефіти західні компанії самі почали переносити підприємства, виробництва. Тепер Китай самодостатній і може сам розвивати технології, навіть в чомусь перевищувати західні, в тому числі і у воєнній сфері.
Тепер навколо Китаю об'єднуються авторитарні режими, ті ж самі КНДР, Іран та росія.
Самі вигодували собі ворога.
04.09.2025 12:54 Відповісти
 
 