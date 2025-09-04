Загроза для НАТО не закінчиться разом з цією війною. Китай, Іран та КНДР створюють проблеми, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте зауважив, що РФ, КНДР, Китай та Іран збільшують співпрацю у військовій сфері.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Дехто може хвилюватися через нову гонку озброєнь, але наша власна мета, можу запевнити, не провокувати. Наша мета - захищати та забезпечувати можливість і надалі користуватися свободою та безпекою, які ми всі так цінуємо. Свободою та безпекою, для збереження яких було засновано НАТО", - сказав Рютте.

За його словами, агресія Росії проти України є найочевиднішим прикладом цієї загрози.

"Але загроза не закінчиться разом із цією війною, і виклик не обмежується лише Росією. Китай, Іран і Північна Корея створюють проблеми як окремо, так і в результаті співпраці. Просто погляньте на фотографії з Пекіна за останні кілька днів і на те, як вони тримаються за руки.

Вони збільшують співпрацю у оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації. І, як я вже говорив раніше, виклики, з якими ми стикаємося, є довгостроковими. Тож ми маємо бути готові", - додав генсек НАТО.

