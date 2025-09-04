Чому нас має цікавити, що РФ думає про чиїсь війська в Україні? Це не Москві вирішувати, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в обговоренні потенційної присутності стримуючого контингенту партнерів в Україні право голосу повинен мати лише Київ, а не Москва.

Його запитали, чому всі говорять про можливість присутності військових з країн НАТО в Україні у рамках повоєнних гарантій безпеки, якщо у Кремлі прямо кажуть, що ніколи на це не погодяться.

"А чого нас має цікавити, що Росія думає про чиїсь війська в Україні? Це суверенна держава. Це не їм вирішувати", - відповів Рютте.

Генсек продовжив, що дивується тому, як хтось продовжує озиратися на Москву.

"Україна - суверенна держава. Якщо Україна захоче присутності сил у рамках гарантій безпеки, для підтримання миру - це їхня справа… І нам справді варто припиняти "робити Путіна надто могутнім", - підсумував Рютте.

Раніше в МЗС РФ заявили, що не мають наміру обговорювати ідею про розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, називаючи її "неприйнятною іноземною інтервенцією".

