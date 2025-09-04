УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні
Чому нас має цікавити, що РФ думає про чиїсь війська в Україні? Це не Москві вирішувати, - Рютте

Рютте відповів РФ на заяви про присутність іноземних військ в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в обговоренні потенційної присутності стримуючого контингенту партнерів в Україні право голосу повинен мати лише Київ, а не Москва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Його запитали, чому всі говорять про можливість присутності військових з країн НАТО в Україні у рамках повоєнних гарантій безпеки, якщо у Кремлі прямо кажуть, що ніколи на це не погодяться.

"А чого нас має цікавити, що Росія думає про чиїсь війська в Україні? Це суверенна держава. Це не їм вирішувати", - відповів Рютте.

Також читайте: Науседа: Європа має планувати відправлення миротворців до України

Генсек продовжив, що дивується тому, як хтось продовжує озиратися на Москву.

"Україна - суверенна держава. Якщо Україна захоче присутності сил у рамках гарантій безпеки, для підтримання миру - це їхня справа… І нам справді варто припиняти "робити Путіна надто могутнім", - підсумував Рютте.

Раніше в МЗС РФ заявили, що не мають наміру обговорювати ідею про розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, називаючи її "неприйнятною іноземною інтервенцією".

Читайте: Мерц критикує заяви фон дер Ляєн про можливе розгортання військ європейських країн в Україні

миротворці (902) НАТО (6745) росія (67513) Рютте Марк (513)
+11
Розумні слова за скільки років прозвучали...
показати весь коментар
04.09.2025 11:48 Відповісти
+9
На кацапстан взагалі наплювати, це навіть не держава, а терористичне утворення яке повинно бути ліквідоване!
показати весь коментар
04.09.2025 11:50 Відповісти
+4
слова не мальчика но мужа...
показати весь коментар
04.09.2025 11:56 Відповісти
Розумні слова за скільки років прозвучали...
показати весь коментар
04.09.2025 11:48 Відповісти
Проблема в тому, що це лише слова. Триндеж, який ніколи немає сильних дій і наслідків
показати весь коментар
04.09.2025 12:07 Відповісти
На кацапстан взагалі наплювати, це навіть не держава, а терористичне утворення яке повинно бути ліквідоване!
показати весь коментар
04.09.2025 11:50 Відповісти
Звісно, це вирішувати не москві.
Це буде вирішувати бенджін.
показати весь коментар
04.09.2025 11:52 Відповісти
слова не мальчика но мужа...
показати весь коментар
04.09.2025 11:56 Відповісти
Пішли потужні балачки а загнати путлєра в будку Скальпами - нє?
показати весь коментар
04.09.2025 11:57 Відповісти
Можна лише погодитися з Рютте та поаплодувати йому за чітку відповідь (а не в стилі 'а ля Трамп').
показати весь коментар
04.09.2025 11:58 Відповісти
Тим паче що нічиїх військ не буде.
показати весь коментар
04.09.2025 11:59 Відповісти
Так, як Рютте каже, так думають усі ПРИТОМНІ люди з Патріотами України!! Але ж в Україні, є і тиМошенниця з партєйцамі, яка казала на кшалт (щоб жоден танк не виїхав з боксів під час окупації Криму)!! Сама ж, виїхала на возику інвалідному з Качанівської в'язниці!!
Крім неї, є ще чимала купа дивних осіб з ригоАНАЛІВ, які діарею влаштовують у ВРУ, протестуючи проти НАТО, з часі старої вітртенчихи!!
Вона з шуфричем в Одесі, все своїм лайном позамазували в Морпорту, коли прибув транспорт з США, який привіз інфраструктуру для полігону ШИРЛАН, як у Яворівському центрі, а не гроші від США кешем!!!
А після початку московської війни, з 2014 року, на ШИРЛАНі уже було важко, щось робити-будувати! І там не з'явилися вітренчиха-шуфрич, щоб будувати за свої гроші, казарми для Захисників України!
Вони тільки гадять Україні сидячи в Урядовому кварталі, а сьогоднішні служки з ними заодно, гадять Україні!!
показати весь коментар
04.09.2025 12:00 Відповісти
часом єс здається може бути сміливим,ну до тих пір поки не почнуться погрози власним інтересам і не включається режим ,,,до чого тут ми,,
показати весь коментар
04.09.2025 12:00 Відповісти
" А нас за шо?"
показати весь коментар
04.09.2025 12:15 Відповісти
Больше похоже, что коалиция желающих, это коалиция испуганных, их из центра (Брюссель Страсбург) вынуждают участвовать в этом, при этом когда они каждый в отдельности видят Россию - почему-то пугаются и начинают терять кал. Безусловно всякие финны и эстонцы не хотят по возможности попасть в тюрьму народов, у них этот страх исторический, Швеция, которая в 19 веке пыталась взять реванш у россии (1808 год). Немцы (две войны в 20 веке) британцы (крымская война), наполеоновские войны Франции, это все старые противники, но само по себе это не повышает их готовность воевать или качество вооружённых сил данных государств в данный конкретный момент времени.
показати весь коментар
04.09.2025 12:03 Відповісти
США ввели свої війська - поставили ядерку - от Європа і розслабилась а ніхто не подумав шо в США теж можуть бути катаклізми і все поміняється
показати весь коментар
04.09.2025 12:22 Відповісти
Нарешті одна людина озвучила людську логіку в цьому загальноєвропейському балагані.
показати весь коментар
04.09.2025 12:06 Відповісти
Це не одна людина, це -- Спільна думка, якої нарешті! прийшов час озвучити.
показати весь коментар
04.09.2025 12:10 Відповісти
то чому НАТО не вводить ще досі свої війська в Україну і не оголошує, що територія України знаходиться під їх захистом, хоча б та територія, що лишилася, якщо НАТО і лідери Заходу сповнені значної рішучості і зовсім не зважають на думку москви?
показати весь коментар
04.09.2025 12:11 Відповісти
от північна корея мало говорить, але надає допомогу військами росії і точно не зважає на чиюсь думку, як дехто
показати весь коментар
04.09.2025 12:15 Відповісти
Наконец то...достойный ответ
показати весь коментар
04.09.2025 12:14 Відповісти
... язиком.
показати весь коментар
04.09.2025 12:15 Відповісти
На фото Рютте показывает диаметр болта, который он клал на мнение бункерной крысы и на нее саму.
показати весь коментар
04.09.2025 12:14 Відповісти
Рютте настоящий Генсек и мужчина стальными яйцами ,так держать по другому они не понимают , только сила и еще раз сила и эти Варвары скоро побегут обратно в рашу ,Слава Всем воинам защищающим Украину в том числе и справедливость.
показати весь коментар
04.09.2025 12:16 Відповісти
А дійсно, навіщо про щось питати пітьму, в якої окрім іншого потихеньку обсипається "стратегическая авиация".

Ось скрін зображення повідомлення з ворожого ресурсу, без коментарів:

показати весь коментар
04.09.2025 12:16 Відповісти
Трошки вибачте дурна постановка запитання. Вас то може не цікавити думка росії але тільки тоді якщо ви маєте чим відповісти у випадку якщо вона вирішить виявити невдоволення. А бути слабаком і одночасно борзо базікати це дурість і можна відгребти.
показати весь коментар
04.09.2025 12:17 Відповісти
Не було б у мавпи ЯЗ і від рашки б не залишилось каменю на камені.
А злобной НАТє є чим відповісти, тільки вони, на жаль, не хочуть нам цю зброю давати.
показати весь коментар
04.09.2025 12:32 Відповісти
Молодець, розумні слова! А дії де *****, крім піздьожа, де ДІЇ ваші????
показати весь коментар
04.09.2025 12:20 Відповісти
от зараз після цих слів про це, що Україна це має вирішувати, то наш Зе має публічно заявити, що він закликає в Україну війська партнерів (союзників) згідно статті 51 Статуту ООН. і не потрібно чекати поки настане перемир'я, бо воно реально може настати тільки десь по львівському кордону, якщо і далі та Коаліція "охочих", "рішучих" буде чекати припинення вогню...
показати весь коментар
04.09.2025 12:39 Відповісти
говорити, не мішки тягати - краще б він і його організація на ділі щось продемонстрували. Да і наші журналісти ******* маніпулювати перекладом того що насправді говрять західні політики
показати весь коментар
04.09.2025 12:28 Відповісти
Непритомним навіть здається, що ці слова відповідають реальності)
показати весь коментар
04.09.2025 12:42 Відповісти
Медленно, очень медленно, но все же Европа начинает осознавать, как надо вести себя с диктаторишками.
показати весь коментар
04.09.2025 12:57 Відповісти
Какие мощные и справедливые речи. Действительно - , что это позволяет себе Путин и , что это себе позволяем мы - " делать Путина слишком могущественным". Остаётся совсем малое - храбро (а вот с этим и есть колоссальная проблема) двинуть всю европейскую рать против восточного супостата.
показати весь коментар
04.09.2025 13:07 Відповісти
 
 