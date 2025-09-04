Чому нас має цікавити, що РФ думає про чиїсь війська в Україні? Це не Москві вирішувати, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в обговоренні потенційної присутності стримуючого контингенту партнерів в Україні право голосу повинен мати лише Київ, а не Москва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Його запитали, чому всі говорять про можливість присутності військових з країн НАТО в Україні у рамках повоєнних гарантій безпеки, якщо у Кремлі прямо кажуть, що ніколи на це не погодяться.
"А чого нас має цікавити, що Росія думає про чиїсь війська в Україні? Це суверенна держава. Це не їм вирішувати", - відповів Рютте.
Генсек продовжив, що дивується тому, як хтось продовжує озиратися на Москву.
"Україна - суверенна держава. Якщо Україна захоче присутності сил у рамках гарантій безпеки, для підтримання миру - це їхня справа… І нам справді варто припиняти "робити Путіна надто могутнім", - підсумував Рютте.
Раніше в МЗС РФ заявили, що не мають наміру обговорювати ідею про розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, називаючи її "неприйнятною іноземною інтервенцією".
Це буде вирішувати бенджін.
Крім неї, є ще чимала купа дивних осіб з ригоАНАЛІВ, які діарею влаштовують у ВРУ, протестуючи проти НАТО, з часі старої вітртенчихи!!
Вона з шуфричем в Одесі, все своїм лайном позамазували в Морпорту, коли прибув транспорт з США, який привіз інфраструктуру для полігону ШИРЛАН, як у Яворівському центрі, а не гроші від США кешем!!!
А після початку московської війни, з 2014 року, на ШИРЛАНі уже було важко, щось робити-будувати! І там не з'явилися вітренчиха-шуфрич, щоб будувати за свої гроші, казарми для Захисників України!
Вони тільки гадять Україні сидячи в Урядовому кварталі, а сьогоднішні служки з ними заодно, гадять Україні!!
Ось скрін зображення повідомлення з ворожого ресурсу, без коментарів:
А злобной НАТє є чим відповісти, тільки вони, на жаль, не хочуть нам цю зброю давати.