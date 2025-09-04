Почему нас должно интересовать, что РФ думает о чьих-то войсках в Украине? Это не Москве решать, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в обсуждении потенциального присутствия сдерживающего контингента партнеров в Украине право голоса должен иметь только Киев, а не Москва.

Его спросили, почему все говорят о возможности присутствия военных из стран НАТО в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, если в Кремле прямо говорят, что никогда на это не согласятся.

"А чего нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать", - ответил Рютте.

Генсек продолжил, что удивляется тому, как кто-то продолжает оглядываться на Москву.

"Украина - суверенное государство. Если Украина захочет присутствия сил в рамках гарантий безопасности, для поддержания мира - это их дело... И нам действительно стоит прекращать "делать Путина слишком могущественным", - подытожил Рютте.

Ранее в МИД РФ заявили, что не намерены обсуждать идею о размещении иностранных войск в Украине ни в одном формате, называя ее"неприемлемой иностранной интервенцией".

