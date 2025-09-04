Почему нас должно интересовать, что РФ думает о чьих-то войсках в Украине? Это не Москве решать, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в обсуждении потенциального присутствия сдерживающего контингента партнеров в Украине право голоса должен иметь только Киев, а не Москва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Его спросили, почему все говорят о возможности присутствия военных из стран НАТО в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, если в Кремле прямо говорят, что никогда на это не согласятся.
"А чего нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать", - ответил Рютте.
Генсек продолжил, что удивляется тому, как кто-то продолжает оглядываться на Москву.
"Украина - суверенное государство. Если Украина захочет присутствия сил в рамках гарантий безопасности, для поддержания мира - это их дело... И нам действительно стоит прекращать "делать Путина слишком могущественным", - подытожил Рютте.
Ранее в МИД РФ заявили, что не намерены обсуждать идею о размещении иностранных войск в Украине ни в одном формате, называя ее"неприемлемой иностранной интервенцией".
Це буде вирішувати бенджін.
Крім неї, є ще чимала купа дивних осіб з ригоАНАЛІВ, які діарею влаштовують у ВРУ, протестуючи проти НАТО, з часі старої вітртенчихи!!
Вона з шуфричем в Одесі, все своїм лайном позамазували в Морпорту, коли прибув транспорт з США, який привіз інфраструктуру для полігону ШИРЛАН, як у Яворівському центрі, а не гроші від США кешем!!!
А після початку московської війни, з 2014 року, на ШИРЛАНі уже було важко, щось робити-будувати! І там не з'явилися вітренчиха-шуфрич, щоб будувати за свої гроші, казарми для Захисників України!
Вони тільки гадять Україні сидячи в Урядовому кварталі, а сьогоднішні служки з ними заодно, гадять Україні!!
Ось скрін зображення повідомлення з ворожого ресурсу, без коментарів:
А злобной НАТє є чим відповісти, тільки вони, на жаль, не хочуть нам цю зброю давати.