РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
2 887 36

Почему нас должно интересовать, что РФ думает о чьих-то войсках в Украине? Это не Москве решать, - Рютте

Рютте ответил РФ на заявления о присутствии иностранных войск в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в обсуждении потенциального присутствия сдерживающего контингента партнеров в Украине право голоса должен иметь только Киев, а не Москва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Его спросили, почему все говорят о возможности присутствия военных из стран НАТО в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, если в Кремле прямо говорят, что никогда на это не согласятся.

"А чего нас должно интересовать, что Россия думает о чьих-то войсках в Украине? Это суверенное государство. Это не им решать", - ответил Рютте.

Также читайте: Науседа: Европа должна планировать отправку миротворцев в Украину

Генсек продолжил, что удивляется тому, как кто-то продолжает оглядываться на Москву.

"Украина - суверенное государство. Если Украина захочет присутствия сил в рамках гарантий безопасности, для поддержания мира - это их дело... И нам действительно стоит прекращать "делать Путина слишком могущественным", - подытожил Рютте.

Ранее в МИД РФ заявили, что не намерены обсуждать идею о размещении иностранных войск в Украине ни в одном формате, называя ее"неприемлемой иностранной интервенцией".

Читайте: Мерц критикует заявления фон дер Ляйен о возможном развертывании войск европейских стран в Украине

миротворцы (1227) НАТО (10281) россия (97062) Рютте Марк (470)
Топ комментарии
+16
Розумні слова за скільки років прозвучали...
04.09.2025 11:48 Ответить
04.09.2025 11:48 Ответить
+15
На кацапстан взагалі наплювати, це навіть не держава, а терористичне утворення яке повинно бути ліквідоване!
04.09.2025 11:50 Ответить
04.09.2025 11:50 Ответить
+6
слова не мальчика но мужа...
04.09.2025 11:56 Ответить
04.09.2025 11:56 Ответить
Розумні слова за скільки років прозвучали...
04.09.2025 11:48 Ответить
04.09.2025 11:48 Ответить
Проблема в тому, що це лише слова. Триндеж, який ніколи немає сильних дій і наслідків
04.09.2025 12:07 Ответить
04.09.2025 12:07 Ответить
На кацапстан взагалі наплювати, це навіть не держава, а терористичне утворення яке повинно бути ліквідоване!
04.09.2025 11:50 Ответить
04.09.2025 11:50 Ответить
Звісно, це вирішувати не москві.
Це буде вирішувати бенджін.
04.09.2025 11:52 Ответить
04.09.2025 11:52 Ответить
слова не мальчика но мужа...
04.09.2025 11:56 Ответить
04.09.2025 11:56 Ответить
Пішли потужні балачки а загнати путлєра в будку Скальпами - нє?
04.09.2025 11:57 Ответить
04.09.2025 11:57 Ответить
Можна лише погодитися з Рютте та поаплодувати йому за чітку відповідь (а не в стилі 'а ля Трамп').
04.09.2025 11:58 Ответить
04.09.2025 11:58 Ответить
Тим паче що нічиїх військ не буде.
04.09.2025 11:59 Ответить
04.09.2025 11:59 Ответить
Так, як Рютте каже, так думають усі ПРИТОМНІ люди з Патріотами України!! Але ж в Україні, є і тиМошенниця з партєйцамі, яка казала на кшалт (щоб жоден танк не виїхав з боксів під час окупації Криму)!! Сама ж, виїхала на возику інвалідному з Качанівської в'язниці!!
Крім неї, є ще чимала купа дивних осіб з ригоАНАЛІВ, які діарею влаштовують у ВРУ, протестуючи проти НАТО, з часі старої вітртенчихи!!
Вона з шуфричем в Одесі, все своїм лайном позамазували в Морпорту, коли прибув транспорт з США, який привіз інфраструктуру для полігону ШИРЛАН, як у Яворівському центрі, а не гроші від США кешем!!!
А після початку московської війни, з 2014 року, на ШИРЛАНі уже було важко, щось робити-будувати! І там не з'явилися вітренчиха-шуфрич, щоб будувати за свої гроші, казарми для Захисників України!
Вони тільки гадять Україні сидячи в Урядовому кварталі, а сьогоднішні служки з ними заодно, гадять Україні!!
04.09.2025 12:00 Ответить
04.09.2025 12:00 Ответить
часом єс здається може бути сміливим,ну до тих пір поки не почнуться погрози власним інтересам і не включається режим ,,,до чого тут ми,,
04.09.2025 12:00 Ответить
04.09.2025 12:00 Ответить
" А нас за шо?"
04.09.2025 12:15 Ответить
04.09.2025 12:15 Ответить
Больше похоже, что коалиция желающих, это коалиция испуганных, их из центра (Брюссель Страсбург) вынуждают участвовать в этом, при этом когда они каждый в отдельности видят Россию - почему-то пугаются и начинают терять кал. Безусловно всякие финны и эстонцы не хотят по возможности попасть в тюрьму народов, у них этот страх исторический, Швеция, которая в 19 веке пыталась взять реванш у россии (1808 год). Немцы (две войны в 20 веке) британцы (крымская война), наполеоновские войны Франции, это все старые противники, но само по себе это не повышает их готовность воевать или качество вооружённых сил данных государств в данный конкретный момент времени.
04.09.2025 12:03 Ответить
04.09.2025 12:03 Ответить
США ввели свої війська - поставили ядерку - от Європа і розслабилась а ніхто не подумав шо в США теж можуть бути катаклізми і все поміняється
04.09.2025 12:22 Ответить
04.09.2025 12:22 Ответить
Нарешті одна людина озвучила людську логіку в цьому загальноєвропейському балагані.
04.09.2025 12:06 Ответить
04.09.2025 12:06 Ответить
Це не одна людина, це -- Спільна думка, якої нарешті! прийшов час озвучити.
04.09.2025 12:10 Ответить
04.09.2025 12:10 Ответить
то чому НАТО не вводить ще досі свої війська в Україну і не оголошує, що територія України знаходиться під їх захистом, хоча б та територія, що лишилася, якщо НАТО і лідери Заходу сповнені значної рішучості і зовсім не зважають на думку москви?
04.09.2025 12:11 Ответить
04.09.2025 12:11 Ответить
от північна корея мало говорить, але надає допомогу військами росії і точно не зважає на чиюсь думку, як дехто
04.09.2025 12:15 Ответить
04.09.2025 12:15 Ответить
Наконец то...достойный ответ
04.09.2025 12:14 Ответить
04.09.2025 12:14 Ответить
... язиком.
04.09.2025 12:15 Ответить
04.09.2025 12:15 Ответить
На фото Рютте показывает диаметр болта, который он клал на мнение бункерной крысы и на нее саму.
04.09.2025 12:14 Ответить
04.09.2025 12:14 Ответить
Рютте настоящий Генсек и мужчина стальными яйцами ,так держать по другому они не понимают , только сила и еще раз сила и эти Варвары скоро побегут обратно в рашу ,Слава Всем воинам защищающим Украину в том числе и справедливость.
04.09.2025 12:16 Ответить
04.09.2025 12:16 Ответить
А дійсно, навіщо про щось питати пітьму, в якої окрім іншого потихеньку обсипається "стратегическая авиация".

Ось скрін зображення повідомлення з ворожого ресурсу, без коментарів:

04.09.2025 12:16 Ответить
04.09.2025 12:16 Ответить
Трошки вибачте дурна постановка запитання. Вас то може не цікавити думка росії але тільки тоді якщо ви маєте чим відповісти у випадку якщо вона вирішить виявити невдоволення. А бути слабаком і одночасно борзо базікати це дурість і можна відгребти.
04.09.2025 12:17 Ответить
04.09.2025 12:17 Ответить
Не було б у мавпи ЯЗ і від рашки б не залишилось каменю на камені.
А злобной НАТє є чим відповісти, тільки вони, на жаль, не хочуть нам цю зброю давати.
04.09.2025 12:32 Ответить
04.09.2025 12:32 Ответить
Если бы да кабы. У каждой стороны есть стратегия, учитывающая ее сильные и слабые стороны. Каждая сторона (будь то Украина Ес или рф) имеет свои цели.
04.09.2025 13:47 Ответить
04.09.2025 13:47 Ответить
Незнаю… Щось та НАТА занадто імпонентна. Армії поскорочували, розжиріли, мігрантів на соціалку по всьому світі назбирали і гниють тихо. Молодь оно каже що свої країни захищати не хоче.
04.09.2025 14:13 Ответить
04.09.2025 14:13 Ответить
Молодець, розумні слова! А дії де *****, крім піздьожа, де ДІЇ ваші????
04.09.2025 12:20 Ответить
04.09.2025 12:20 Ответить
от зараз після цих слів про це, що Україна це має вирішувати, то наш Зе має публічно заявити, що він закликає в Україну війська партнерів (союзників) згідно статті 51 Статуту ООН. і не потрібно чекати поки настане перемир'я, бо воно реально може настати тільки десь по львівському кордону, якщо і далі та Коаліція "охочих", "рішучих" буде чекати припинення вогню...
04.09.2025 12:39 Ответить
04.09.2025 12:39 Ответить
говорити, не мішки тягати - краще б він і його організація на ділі щось продемонстрували. Да і наші журналісти ******* маніпулювати перекладом того що насправді говрять західні політики
04.09.2025 12:28 Ответить
04.09.2025 12:28 Ответить
Непритомним навіть здається, що ці слова відповідають реальності)
04.09.2025 12:42 Ответить
04.09.2025 12:42 Ответить
Медленно, очень медленно, но все же Европа начинает осознавать, как надо вести себя с диктаторишками.
04.09.2025 12:57 Ответить
04.09.2025 12:57 Ответить
Какие мощные и справедливые речи. Действительно - , что это позволяет себе Путин и , что это себе позволяем мы - " делать Путина слишком могущественным". Остаётся совсем малое - храбро (а вот с этим и есть колоссальная проблема) двинуть всю европейскую рать против восточного супостата.
04.09.2025 13:07 Ответить
04.09.2025 13:07 Ответить
не умеют атаковать, а вот наш зеленский видео-словесно-кластерный атакователь видосиками
04.09.2025 13:40 Ответить
04.09.2025 13:40 Ответить
невже знайшов яйця
04.09.2025 14:00 Ответить
04.09.2025 14:00 Ответить
Да неужели?
04.09.2025 14:08 Ответить
04.09.2025 14:08 Ответить
 
 