Россия не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине ни в каком формате, - МИД РФ

В России не намерены обсуждать идею о размещении иностранных войск в Украине ни в каком формате, называя ее "неприемлемой иностранной интервенцией".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Захарова выступила с брифингом. Как всегда, она не обошлась без темы Украины, прокомментировав прессе планы ЕС относительно возможной отправки войск в рамках обеспечения гарантий безопасности.

"Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую любую безопасность иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им (Западу. - Ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмышлять на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", - прокомментировала она планы ЕС относительно возможной отправки войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

Также читайте: Нам нужен альянс Европы и США для гарантий безопасности, - Зеленский

По ее словам, запрашиваемые Украиной гарантии безопасности для себя станут "гарантиями опасности" для европейского континента.

Также Захарова прокомментировала одобрение Вашингтоном возможной сделки по продаже Украине ракет и другого вооружения. Она утверждает, что такое решение якобы идет в противовес со словами Белого дома об урегулировании ситуации между РФ и Украиной.

Также читайте: Предложения Запада о гарантиях безопасности превращают Украину в "стратегического провокатора" для РФ, - МИД России