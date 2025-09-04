РУС
Россия не будет обсуждать размещение иностранных войск в Украине ни в каком формате, - МИД РФ

МИД РФ об иностранных войсках

В России не намерены обсуждать идею о размещении иностранных войск в Украине ни в каком формате, называя ее "неприемлемой иностранной интервенцией".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Захарова выступила с брифингом. Как всегда, она не обошлась без темы Украины, прокомментировав прессе планы ЕС относительно возможной отправки войск в рамках обеспечения гарантий безопасности.

"Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую любую безопасность иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им (Западу. - Ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмышлять на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", - прокомментировала она планы ЕС относительно возможной отправки войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

По ее словам, запрашиваемые Украиной гарантии безопасности для себя станут "гарантиями опасности" для европейского континента.

Также Захарова прокомментировала одобрение Вашингтоном возможной сделки по продаже Украине ракет и другого вооружения. Она утверждает, что такое решение якобы идет в противовес со словами Белого дома об урегулировании ситуации между РФ и Украиной.

+18
Виходить в недорозвинутому апендициті придністров'ї кацапські вилупки мають бути і ще хотіли збільшити. А суверенні Україні ні в якому разі. Кінчені кацпські уйобки коли ви здохнете.
04.09.2025 06:48 Ответить
+18
А хто така "сосія", що б обговорювати розміщення чи не розміщення іноземних військ на території іншої суверенної держави?
04.09.2025 07:02 Ответить
+12
А чому хтось взагалі мусить вас питати? Якщо з вами це питання треба зʼясовувати то тоді ті іноземні війська нічим і так не допоможуть ОБСЄ номер два і не більше...
04.09.2025 06:49 Ответить
Виходить в недорозвинутому апендициті придністров'ї кацапські вилупки мають бути і ще хотіли збільшити. А суверенні Україні ні в якому разі. Кінчені кацпські уйобки коли ви здохнете.
04.09.2025 06:48 Ответить
Ладно Придністров'я. А північна Корея, нові брати?
04.09.2025 07:27 Ответить
А чому хтось взагалі мусить вас питати? Якщо з вами це питання треба зʼясовувати то тоді ті іноземні війська нічим і так не допоможуть ОБСЄ номер два і не більше...
04.09.2025 06:49 Ответить
геть іноземні війська раши с України !
04.09.2025 06:53 Ответить
в жодному форматі - це значить і війська раши
04.09.2025 06:55 Ответить
Тому що кацапи марять захопленням усієї України.
04.09.2025 07:02 Ответить
путін вівіді войска !
04.09.2025 06:56 Ответить
А хто така "сосія", що б обговорювати розміщення чи не розміщення іноземних військ на території іншої суверенної держави?
04.09.2025 07:02 Ответить
Чи буває ця "чума" тверезою? Прокинулась,на старі дріжджі прийняла на груди дозу "бояришника",навіть не розчесалась і зачитала текст,який їй приготував мерин лавров.Розміщення іноземних військ в Україні це інтервенція по їхнім заявам,а вторгнення па-раші це "освобождение".Курс крейсера відомий?Вам туди,не звертайте!
04.09.2025 07:08 Ответить
Коли ці кацапські тварі вже виздихають? Усі.
04.09.2025 07:08 Ответить
А то що буде?
Почнуть війну?
Насрати
Ніяких іноземних військ
у нас "тамнєбудєт"
окрім, звісно, російських
Після оголошення цієї війни національно-визвольною
згідно Статуту ООН в Україну одразу
повинні вводитись блакитні шоломи.
04.09.2025 07:08 Ответить
По факту це глум над завербованним Трампом. Скоріш за все у минулому він допомагав росії відмивати кошти отриманні злочинним шляхом, а у Штатах це дуже важкий злочин і в'язниця на довгі роки. Тому, думаю, саме через це Трамп корчить із себе дурня незважаючи на те що виглядає посміховиськом для усього світу.
04.09.2025 07:10 Ответить
а поговорить?
04.09.2025 07:10 Ответить
кінчені московіти - а хто потребує з ними щось обговорювати
04.09.2025 07:11 Ответить
Плюнути москалі всім в лице після китайського параду.
04.09.2025 07:20 Ответить
Бо хазяїна побачили, та ще території йому пообіцяли, за запрошення
04.09.2025 07:22 Ответить
Само собою, бо хто ху....лостан запросить це обговорювати
04.09.2025 07:20 Ответить
в що у ерефії хтось питає чи обговорює місію миротворців в Україні? Агресора треба ставити перед фактом.
04.09.2025 07:35 Ответить
Взагалі -то покуй. Блеф озвучений брудною алкашкою розрахований виключно на сцикливість європейців. Ну приїдуть пара тисяч західних військових і що? Кацапи шахеди запустять? Чи калібри?
04.09.2025 07:37 Ответить
На відміну від засрашки, яка своїми "союзницькими" обов'язками нехтує будь-коли (останній раз - під час війни азєров з вірменами), притомні країни, якщо направлять в Україну контингент і будуть втрати від прямих дій засрашки, фактично вступлять у війну на боці України. Саме тому вся їхня риторика щодо цього - "можливо, але тільки після припинення вогню". Бо притомним країнам перед своїми виборцями дуже важко пояснити - чому вони втрутились у війну, коли на їхню країну не нападали. Ви просто не пам'ятаєте, які були політичні баталії, коли збирали останню велику коаліцію для знищення режиму хусейна та для початку операції в Афганістані - то вже зараз так здається "РАЗ - і просто так $2`000`000`000`000 за 20 років, а також контингенти в сотні тисяч військових з десятків країн, дивізіями"...
04.09.2025 11:05 Ответить
Треба негайно оголошувати референдум про введення іноземних військ в Україну.
Думаю 99,9% українців будуть "за".
Тоді у сосії не буде аргументів проти.
04.09.2025 07:38 Ответить
А чому ми повинні взагалі зважати на аргументи кацапів в цьому плані? Референдуми проводити. Що за маячня? Все впирається виключно у наявність яєць у західних політиків.
04.09.2025 07:52 Ответить
Ви хотіли сказати у "відсутність яєць у західних політиків", або принаймі їх дуууже крихітні розміри.
04.09.2025 09:16 Ответить
Я не розумію навіщо взагалі питати ту расею?
04.09.2025 07:47 Ответить
Іноземні війська дуже раді такою умовою рашки, вони й так не сильно хотіли сюди їхати бо як у москлів знов переклинить лямку, то будуть ці іноземчики драпать ******* ласти. Була б воля у наших недосоюзничків вже б давно їх регулярні армії воювали пліч-о-пліч з силами оборони України, як це було на Корейському півострові. А зараз українці самі воюють з тією ж коаліцією вісі зла(китай, сосія, пк, іран ще додався) проти якої воював в кореї весь цивілізований світ за мандату ООН і так і не зміг домогтися перемоги. Тому будь-який вихід із війни зі збереженням державності України вважався б перемогою проти переважаючого ворога. Хоча як бачимо з плином часу наша синиця в руці стає все менш об'ємною і не видно ніяких тенденцій на зміну ситуації на краще. Відповідальна б влада мала би мужність признати це і перестала би кормити наївний люд своїми казочками.
04.09.2025 07:58 Ответить
Ну так і є, бо це не їх собаче діло.
04.09.2025 08:06 Ответить
"неприйнятною іноземною інтервенцією"... у цій фразі криється не кацапське дипломатичне обдристання. Що тут не зрозумілого, андрофаги в недалекому майбутньому хочуть продовжити "інтервенцію", тільки зі своєї сторони.
04.09.2025 09:14 Ответить
Так а вас це яким боком стосується, щоб це з вами обговорювати, свинособаки
04.09.2025 09:23 Ответить
Іноземна інтервенція - це російське вторгнення на територію України. А коли когось запрошує сама Україна - це не інтервенція. Кацапи ніяк не можуть звикнутися з реальністю, що Україна не є частиною Московії.
04.09.2025 09:43 Ответить
Щодо цього не переймайтеся - в засрашки в загашнику є цілий найлегітимніший з новими зубами - він хоч сьогодні підпише цидулу з запрошенням будь-кого будь-куди. Ви що, не помітили? ***** в серпні, напередодні виступу найлегітимнішого, знов дістав зі скрині риторику щодо "перевороту", "легітимності" і "спочатку визначимось, хто буде з ким домовлятися". Бо домовлятися він хоче не з хєрограєм і не з народом України, а з найлегітимнішим...
04.09.2025 10:58 Ответить
Україна також не обговорюватиме, лише після звільнення усіх територій і створення буферної зони на території кацапстану такі розмови почнуться!
04.09.2025 09:57 Ответить
Максимум що ***** може обговорювати, тк це введення китайських військ в районі Байкалу, і то не факт
04.09.2025 10:04 Ответить
Не-ееее... то кацапы уже взвоют про вывiд таукитайських "свiтлих" сил.
04.09.2025 10:08 Ответить
Цапохрюкiя нiякий формат не обговорюватиме - iстерiкой ластоунтовых ааленей удовлетворьон. А ШО ДЕЛАТЬ, ХЕХ...
04.09.2025 10:04 Ответить
Звісно не обговорюватиме - ніхто ж вас, вилупки, нічого щодо цього і не питатиме.
04.09.2025 10:54 Ответить
 
 