Нам нужен альянс Европы и США для гарантий безопасности, - Зеленский
Гарантий безопасности от Европы может быть недостаточно, чтобы сдержать россиян от нового вторжения, поэтому Украине нужен сильный альянс между Европой и Соединенными Штатами, чтобы положить конец агрессии РФ надолго.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point, передает Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы Путин не начал войну снова, европейских гарантий безопасности может быть недостаточно. Нам нужен альянс между Европой и Соединенными Штатами. Если мы говорим просто о том, чтобы удержаться от Путина, то Европы достаточно. Украинская армия сейчас сдерживает это наступление с оружием и финансированием от своих европейских партнеров, а США поставляют оружие, которое мы покупаем. С другой стороны, если мы хотим положить конец агрессии, или если мы хотим предотвратить возвращение к войне, то это зависит от Европейского Союза и Соединенных Штатов", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что от Европы сейчас требуется прежде всего единство.
"Я благодарен нашим партнерам за то единство, которое нам удалось сохранить. Сейчас нам нужна не альтернатива этому единству, а его продолжение. И логическим продолжением являются гарантии безопасности для Украины", - сказал Зеленский.
По его словам, после главной гарантии - сильной украинской армии, есть также следующая часть - конкретные гарантии безопасности, которые предоставят партнеры.
"Это то, что они готовы сделать для Украины. И не только в финансовом плане. Это то, что та или иная страна, тот или иной партнер готов делать на нашей земле, в нашем море и в нашем небе. Что наши друзья, украинцы, будут делать с нами, если россияне придут по морю? Если они придут по суше из Беларуси со своими танками и бронетехникой, как это уже было? Или если российские военно-воздушные силы снова вторгнутся в наше воздушное пространство, чтобы бомбить или запускать ракеты? Какую авиацию могут мобилизовать наши партнеры?", - резюмировал президент.
