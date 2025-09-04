Нам нужен альянс Европы и США для гарантий безопасности, - Зеленский

Гарантий безопасности от Европы может быть недостаточно, чтобы сдержать россиян от нового вторжения, поэтому Украине нужен сильный альянс между Европой и Соединенными Штатами, чтобы положить конец агрессии РФ надолго.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Point, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы Путин не начал войну снова, европейских гарантий безопасности может быть недостаточно. Нам нужен альянс между Европой и Соединенными Штатами. Если мы говорим просто о том, чтобы удержаться от Путина, то Европы достаточно. Украинская армия сейчас сдерживает это наступление с оружием и финансированием от своих европейских партнеров, а США поставляют оружие, которое мы покупаем. С другой стороны, если мы хотим положить конец агрессии, или если мы хотим предотвратить возвращение к войне, то это зависит от Европейского Союза и Соединенных Штатов", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что от Европы сейчас требуется прежде всего единство.

Читайте: Зеленский: Гарантии безопасности для Украины точно будут

"Я благодарен нашим партнерам за то единство, которое нам удалось сохранить. Сейчас нам нужна не альтернатива этому единству, а его продолжение. И логическим продолжением являются гарантии безопасности для Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, после главной гарантии - сильной украинской армии, есть также следующая часть - конкретные гарантии безопасности, которые предоставят партнеры.

"Это то, что они готовы сделать для Украины. И не только в финансовом плане. Это то, что та или иная страна, тот или иной партнер готов делать на нашей земле, в нашем море и в нашем небе. Что наши друзья, украинцы, будут делать с нами, если россияне придут по морю? Если они придут по суше из Беларуси со своими танками и бронетехникой, как это уже было? Или если российские военно-воздушные силы снова вторгнутся в наше воздушное пространство, чтобы бомбить или запускать ракеты? Какую авиацию могут мобилизовать наши партнеры?", - резюмировал президент.

Также читайте: Европейцы готовы предоставить гарантии безопасности Украине в день, когда будет подписан мир, - Макрон