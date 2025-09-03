Европейцы готовы предоставить гарантии безопасности Украине в день, когда будет подписан мир, - Макрон

Европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с РФ.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проведена, и мы сегодня можем сказать: мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", - сказал Макрон.

По его словам, после переговоров в Вашингтоне союзники готовы идти на обеспечение стабильных условий мира в Украине.

"Теперь все зависит от России, готова ли она к тем условиям, на которых она предлагала мир в Америке", - отметил президент Франции.

