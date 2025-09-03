РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
Европейцы готовы предоставить гарантии безопасности Украине в день, когда будет подписан мир, - Макрон

Макрон

Европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с РФ.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы, европейцы, готовы предоставить гарантии Украине в тот день, когда будет подписан мир. Это то, что было сказано в Вашингтоне. Та работа, которая была поставлена перед нами, проведена, и мы сегодня можем сказать: мы готовы дать политическую поддержку этим договоренностям", - сказал Макрон.

По его словам, после переговоров в Вашингтоне союзники готовы идти на обеспечение стабильных условий мира в Украине.

"Теперь все зависит от России, готова ли она к тем условиям, на которых она предлагала мир в Америке", - отметил президент Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже имеет основу для гарантий безопасности в виде двусторонних соглашений по безопасности, - Зеленский

Франция (3587) Макрон Эмманюэль (1433) гарантии безопасности (247)
+8
Пожежники готові приступити до гасіння пожежі, як тільки згасне останній вуглик.

Учитель готовий приступити до навчання, як тільки настане перший день канікул.

Лікар готовий лікувати пацієнта з першого ж дня після того, як він сам виздоровіє.

..........
03.09.2025 21:15 Ответить
+6
Гарантії без гарантій, але звучить красиво......, не як будапештські....
03.09.2025 20:53 Ответить
+5
На людську мову це перекладається так: "Ми готові вам допомагати коли вам не треба буде допомога, а зараз не допоможемо"
03.09.2025 21:09 Ответить
Тільки що то за гарантії ?
03.09.2025 20:51 Ответить
Мій дід про такі гарантії казав: "Гівно-срака-капелюх..."
03.09.2025 21:20 Ответить
зберуться щоб висловити стурбованість
03.09.2025 21:35 Ответить
" Європейці готові надати гарантії безпеки Україні в день, коли буде підписано мир,". А оскільки мир буде підписано дуже не скоро, то маємо те що маємо...
03.09.2025 21:41 Ответить
От обратного.
Что то за мирный договор который готова подписать Россия?
03.09.2025 22:19 Ответить
баран. ху йло не буде підписувати мир ще років з 10, якщо не більше. от тільки невідомо скільки тоді залишиться від України, як територіально, так і по населенню.
03.09.2025 20:52 Ответить
Гарантії без гарантій, але звучить красиво......, не як будапештські....
Пожежники готові приступити до гасіння пожежі, як тільки згасне останній вуглик.

Учитель готовий приступити до навчання, як тільки настане перший день канікул.

Лікар готовий лікувати пацієнта з першого ж дня після того, як він сам виздоровіє.

..........
03.09.2025 21:15 Ответить
Після перемоги. А це кордони 1991.
03.09.2025 20:53 Ответить
Телемарафонщина та фантастика для убогих, кордони 1991 не означають перемогу та кінець війни.
показать весь комментарий
сам воюєшь?чи потрібний десь в іспанському тилу???
показать весь комментарий
Після перемоги. А це кордони 1991.
Телемарафонщина та фантастика для убогих, кордони 1991 не означають перемогу та кінець війни.
Єдині гарантії безпеки - це власна ЯЗ
показать весь комментарий
але облізлий ведмідь проти,коняка сказала,та і єс з сша прилють в52
показать весь комментарий
Коли путлєр чує такі заяви - то для чого йому зупиняти війну - він вбивця але придурок
показать весь комментарий
але не придурок
показать весь комментарий
Підпишить мир і буде вам пєтушок на паличці. А насправді, ніхто за нас воювати не буде. І по-друге, хто гарантує, що РФ з тими ж корейцями не почне війну? Да ніхто. Ось два фундаментальних причини того, що вся гарантії до жопи, солодка брехня.
показать весь комментарий
Макрон хитрий, дуже хитрий. Він чудово знає, що мир ніколи не буде підписано. Тож він спеціально ставить нездійсненну умову для гарантій безпеки, щоб ніколи їх не надавати.
показать весь комментарий
Після кривавої драки купа хлопаків бажають розім'яти кулаки... Ну, хіба що один одному мордахи потиснути можете.
показать весь комментарий
На людську мову це перекладається так: "Ми готові вам допомагати коли вам не треба буде допомога, а зараз не допоможемо"
03.09.2025 21:09 Ответить
Да,так прямо и скажут-вот Вам гарантии.Вы их не видите?? А они есть...Как на счет Евросоюза...лет через 20??О..Уже увидели гарантии...??Вери гуд,вери гуд.Мы ж не обманем
показать весь комментарий
Почему вери гуд? Ведь Америка не член Евросоюза а Британия из него вышла
показать весь комментарий
Україна вже з'їла одні гарантії безпеки, особисто від гаранта пінкдогстан! До куйла, ще приєднався такий гарант як США, с трампаксом!!!
показать весь комментарий
Вот шарлатаны, кота в мешке продают.
показать весь комментарий
Єдині дієві гарантії-членство в нато та єс
показать весь комментарий
додаток до будапештсько-сатрирного меморандуму
показать весь комментарий
З 2008 року європейці лише висловлюють "занепокоєння". Тепер вже імітують "охочість". Які "гарантії" від наступного за "деменційним миром" нападу ********** вони можуть надати якщо навіть замість ембарго на кацапські товари вони досі купують у русофашистів і схоже таки "вищикувались до дупи Трампа"?
показать весь комментарий
а якщо їх не буде підписано ніколи?! додатковий привід ***** їх не підписувати
показать весь комментарий
***** у такому разі, ніколи не закінчить цю війну.
показать весь комментарий
Тоді РФ ніколи не підпише мирно угоду бо вона не зацікавлена щоб Україна отримала гарантії безпеки, що далі?
показать весь комментарий
Це вже було (с)
показать весь комментарий
Та не макрон-патрон---не пойдёт! В этот раз сначала деньги, а потом уже стулья! Можно конечно и наоборот---но деньги вперёд! Хватит нам Будапешта с рамштайнами оптом и в розницу!
показать весь комментарий
Це як про стільці та гроші - тільки навпаки. У француза в роду часом циган не було?
показать весь комментарий
