Європейці готові надати гарантії безпеки Україні в день, коли буде підписано мир, - Макрон
Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з РФ.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", - сказав Макрон.
За його словами, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні.
"Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці", - зазначив президент Франції.
