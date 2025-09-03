УКР
Новини Гарантії безпеки для України
Європейці готові надати гарантії безпеки Україні в день, коли буде підписано мир, - Макрон

Макрон

Європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з РФ.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям", - сказав Макрон.

За його словами, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні.

"Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці", - зазначив президент Франції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже має основу для гарантій безпеки у вигляді двосторонніх безпекових угод, - Зеленський

Франція (3154) Макрон Емманюель (1587) гарантії безпеки (249)
+8
Пожежники готові приступити до гасіння пожежі, як тільки згасне останній вуглик.

Учитель готовий приступити до навчання, як тільки настане перший день канікул.

Лікар готовий лікувати пацієнта з першого ж дня після того, як він сам виздоровіє.

..........
03.09.2025 21:15 Відповісти
+6
Гарантії без гарантій, але звучить красиво......, не як будапештські....
03.09.2025 20:53 Відповісти
+5
На людську мову це перекладається так: "Ми готові вам допомагати коли вам не треба буде допомога, а зараз не допоможемо"
03.09.2025 21:09 Відповісти
Тільки що то за гарантії ?
03.09.2025 20:51 Відповісти
Мій дід про такі гарантії казав: "Гівно-срака-капелюх..."
03.09.2025 21:20 Відповісти
зберуться щоб висловити стурбованість
03.09.2025 21:35 Відповісти
" Європейці готові надати гарантії безпеки Україні в день, коли буде підписано мир,". А оскільки мир буде підписано дуже не скоро, то маємо те що маємо...
03.09.2025 21:41 Відповісти
От обратного.
Что то за мирный договор который готова подписать Россия?
03.09.2025 22:19 Відповісти
баран. ху йло не буде підписувати мир ще років з 10, якщо не більше. от тільки невідомо скільки тоді залишиться від України, як територіально, так і по населенню.
03.09.2025 20:52 Відповісти
Після перемоги. А це кордони 1991.
03.09.2025 20:53 Відповісти
Телемарафонщина та фантастика для убогих, кордони 1991 не означають перемогу та кінець війни.
показати весь коментар
сам воюєшь?чи потрібний десь в іспанському тилу???
показати весь коментар
Єдині гарантії безпеки - це власна ЯЗ
показати весь коментар
але облізлий ведмідь проти,коняка сказала,та і єс з сша прилють в52
показати весь коментар
Коли путлєр чує такі заяви - то для чого йому зупиняти війну - він вбивця але придурок
показати весь коментар
але не придурок
показати весь коментар
Підпишить мир і буде вам пєтушок на паличці. А насправді, ніхто за нас воювати не буде. І по-друге, хто гарантує, що РФ з тими ж корейцями не почне війну? Да ніхто. Ось два фундаментальних причини того, що вся гарантії до жопи, солодка брехня.
показати весь коментар
Макрон хитрий, дуже хитрий. Він чудово знає, що мир ніколи не буде підписано. Тож він спеціально ставить нездійсненну умову для гарантій безпеки, щоб ніколи їх не надавати.
показати весь коментар
Після кривавої драки купа хлопаків бажають розім'яти кулаки... Ну, хіба що один одному мордахи потиснути можете.
показати весь коментар
На людську мову це перекладається так: "Ми готові вам допомагати коли вам не треба буде допомога, а зараз не допоможемо"
03.09.2025 21:09 Відповісти
Да,так прямо и скажут-вот Вам гарантии.Вы их не видите?? А они есть...Как на счет Евросоюза...лет через 20??О..Уже увидели гарантии...??Вери гуд,вери гуд.Мы ж не обманем
показати весь коментар
Почему вери гуд? Ведь Америка не член Евросоюза а Британия из него вышла
показати весь коментар
Україна вже з'їла одні гарантії безпеки, особисто від гаранта пінкдогстан! До куйла, ще приєднався такий гарант як США, с трампаксом!!!
показати весь коментар
Вот шарлатаны, кота в мешке продают.
показати весь коментар
Єдині дієві гарантії-членство в нато та єс
показати весь коментар
додаток до будапештсько-сатрирного меморандуму
показати весь коментар
З 2008 року європейці лише висловлюють "занепокоєння". Тепер вже імітують "охочість". Які "гарантії" від наступного за "деменційним миром" нападу ********** вони можуть надати якщо навіть замість ембарго на кацапські товари вони досі купують у русофашистів і схоже таки "вищикувались до дупи Трампа"?
показати весь коментар
а якщо їх не буде підписано ніколи?! додатковий привід ***** їх не підписувати
показати весь коментар
***** у такому разі, ніколи не закінчить цю війну.
показати весь коментар
Тоді РФ ніколи не підпише мирно угоду бо вона не зацікавлена щоб Україна отримала гарантії безпеки, що далі?
показати весь коментар
Це вже було (с)
показати весь коментар
Та не макрон-патрон---не пойдёт! В этот раз сначала деньги, а потом уже стулья! Можно конечно и наоборот---но деньги вперёд! Хватит нам Будапешта с рамштайнами оптом и в розницу!
показати весь коментар
Це як про стільці та гроші - тільки навпаки. У француза в роду часом циган не було?
показати весь коментар
