РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
748 28

Зеленский: Гарантии безопасности для Украины точно будут

зеленский, макрон

Украина точно получит гарантии безопасности, которые станут результатом встречи "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очень верю в "Коалицию желающих" под председательством Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, и у нас более 30 стран вы собрали. И я очень надеюсь, что сегодня у нас будет двусторонний разговор, двусторонняя встреча и встреча с нашими командами, а завтра у нас будет "Коалиция желающих", результатом которой, я не знаю, в какой это день состоится, но это точно произойдет - будут гарантии безопасности для Украины. Это очень важно. Сильная украинская армия, гарантии безопасности для людей, для наших семей. Я не просто в это верю, мы все над этим работаем", - сказал глава государства.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с РФ.

Читайте также: Планы "Коалиции желающих" по отправке войск в Украину являются реальными и существенными, - Гили

Зеленский Владимир гарантии безопасности Коалиция желающих
Топ комментарии
+8
Розкажи, краще, про "план перемоги". На ніч, дуже заходить... і фламінгу хочу!
03.09.2025 21:57 Ответить
+7
Чому так скромно, Найвеличніший Планопосівач? В тебе їж під 30 підписаних, і розпіарених, як нечувано небачені гарантії безпеки. Може хоч одну увімкнути прийшов час? Туфта недіюча?
03.09.2025 21:56 Ответить
+6
Вітчизняні скабєєва і соловйов
03.09.2025 22:01 Ответить
скільки областей ви відасте за це *****?
03.09.2025 21:54 Ответить
Це дрібниці, в порівнянні з необхідністю переобратися на другий термін
03.09.2025 21:57 Ответить
30 чи 31?
03.09.2025 21:55 Ответить
ви забуваєте про 100500 підписаних договорів про гарантії,ви не знаєте який у них строк зберігання,бо як на мене вони вже встигли стухнути завчасно???
03.09.2025 22:04 Ответить
Хоть би за гудрон для аброхамії, не забув ухилянт спитати у Франції!! Геть забіганий, заклопотаний, хоть би отої Мівіни, встиг посьорбати, «ПОТУЖНО» запареної «НЕЗЛАМНИМ» єрмаком….
03.09.2025 21:56 Ответить
Чому так скромно, Найвеличніший Планопосівач? В тебе їж під 30 підписаних, і розпіарених, як нечувано небачені гарантії безпеки. Може хоч одну увімкнути прийшов час? Туфта недіюча?
03.09.2025 21:56 Ответить
03.09.2025 21:57 Ответить
Або про ультіматум

03.09.2025 21:58 Ответить
Вітчизняні скабєєва і соловйов
03.09.2025 22:01 Ответить
"фламінго" буде вранці... Як кава
03.09.2025 21:58 Ответить
Господи, та не буде ніяких гарантій безпеки ! Скільки вже можна про це дрочити ?! Вже навіть наволоч арестович говорив, що гарантії безпеки для України, це коли друга країна готова вступати в війну на нашому боці, таких немає, все, розмова закінчена !
03.09.2025 21:58 Ответить
Что-то не хотят давать партнеры.
03.09.2025 22:00 Ответить
Чекають Західні Партнери, на конкретні пропозиції, від міндіча з шурмою щодо планів до використання, для потреб Захисникам України, отих млрд доларів, які перебувають Не в Україні, з 2019 року!!
03.09.2025 22:09 Ответить
Дурять тебе Зеля - не ведись
03.09.2025 22:04 Ответить
не зелю дурять, а зеля українців дурить.
03.09.2025 22:27 Ответить
Зеля вішає українцям ту лапшу на вуха - шо йому достойні мужі наговорили
03.09.2025 22:31 Ответить
Ясно. Значить ніяких гарантій не буде.
03.09.2025 22:05 Ответить
Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", - сказав глава держави. (ТУТ ВІРОЮ І НЕ СМЕРДИТЬ" Набір пустопорожньої куйні
03.09.2025 22:06 Ответить
03.09.2025 22:07 Ответить
«Абдристович» із зеленського, нікчемний, від слова зовсім! Але їх об'єднує з аброхамієм, одне бажання, мати гроші на ХАЛЯВУ!
03.09.2025 22:12 Ответить
Ідіоти.
03.09.2025 22:08 Ответить
КААліция суходрочих...
03.09.2025 22:11 Ответить
#уйло пропонує посилити переговорну групу, і пропонує очолити її з нашого боку... керівником охфісу пріпіздєнта. А, як вам? Вот ета паварот...
03.09.2025 22:12 Ответить
Вау! А як же 30 безпекових угод?Саміти миру?Агов?!
03.09.2025 22:16 Ответить
Те саме вийде у нього завтра,якщо дерьмак поруч.
03.09.2025 22:31 Ответить
,,Точно будут,,! Возле роддома. Я вам точно скажу---будет мальчик или девочка!
03.09.2025 22:51 Ответить
Звісно будуть. Як і зарплати вчителям по 4к.₴
03.09.2025 22:58 Ответить
Точно точно, отвєчаєш?
03.09.2025 23:10 Ответить
 
 