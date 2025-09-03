Зеленский: Гарантии безопасности для Украины точно будут

Украина точно получит гарантии безопасности, которые станут результатом встречи "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я очень верю в "Коалицию желающих" под председательством Эмманюэля Макрона и Кира Стармера, и у нас более 30 стран вы собрали. И я очень надеюсь, что сегодня у нас будет двусторонний разговор, двусторонняя встреча и встреча с нашими командами, а завтра у нас будет "Коалиция желающих", результатом которой, я не знаю, в какой это день состоится, но это точно произойдет - будут гарантии безопасности для Украины. Это очень важно. Сильная украинская армия, гарантии безопасности для людей, для наших семей. Я не просто в это верю, мы все над этим работаем", - сказал глава государства.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписано мирное соглашение с РФ.

