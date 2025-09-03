УКР
Зеленський: Гарантії безпеки для України точно будуть

зеленський, макрон

Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я дуже вірю в Коаліцію охочих, під головуванням Емманюеля Макрона і Кіра Стармера, і у нас понад 30 країн ви зібрали. І я дуже сподіваюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч і зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде Коаліція охочих, результатом якої, я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться - будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з РФ.

Читайте також: Плани "Коаліції охочих" щодо відправки військ в Україну є реальними та суттєвими, - Гілі

Розкажи, краще, про "план перемоги". На ніч, дуже заходить... і фламінгу хочу!
Чому так скромно, Найвеличніший Планопосівач? В тебе їж під 30 підписаних, і розпіарених, як нечувано небачені гарантії безпеки. Може хоч одну увімкнути прийшов час? Туфта недіюча?
Вітчизняні скабєєва і соловйов
скільки областей ви відасте за це *****?
Це дрібниці, в порівнянні з необхідністю переобратися на другий термін
30 чи 31?
ви забуваєте про 100500 підписаних договорів про гарантії,ви не знаєте який у них строк зберігання,бо як на мене вони вже встигли стухнути завчасно???
Хоть би за гудрон для аброхамії, не забув ухилянт спитати у Франції!! Геть забіганий, заклопотаний, хоть би отої Мівіни, встиг посьорбати, «ПОТУЖНО» запареної «НЕЗЛАМНИМ» єрмаком….
Або про ультіматум

"фламінго" буде вранці... Як кава
Господи, та не буде ніяких гарантій безпеки ! Скільки вже можна про це дрочити ?! Вже навіть наволоч арестович говорив, що гарантії безпеки для України, це коли друга країна готова вступати в війну на нашому боці, таких немає, все, розмова закінчена !
Что-то не хотят давать партнеры.
показати весь коментар
Чекають Західні Партнери, на конкретні пропозиції, від міндіча з шурмою щодо планів до використання, для потреб Захисникам України, отих млрд доларів, які перебувають Не в Україні, з 2019 року!!
Дурять тебе Зеля - не ведись
показати весь коментар
не зелю дурять, а зеля українців дурить.
Зеля вішає українцям ту лапшу на вуха - шо йому достойні мужі наговорили
показати весь коментар
Ясно. Значить ніяких гарантій не буде.
Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", - сказав глава держави. (ТУТ ВІРОЮ І НЕ СМЕРДИТЬ" Набір пустопорожньої куйні
«Абдристович» із зеленського, нікчемний, від слова зовсім! Але їх об'єднує з аброхамієм, одне бажання, мати гроші на ХАЛЯВУ!
показати весь коментар
Ідіоти.
КААліция суходрочих...
#уйло пропонує посилити переговорну групу, і пропонує очолити її з нашого боку... керівником охфісу пріпіздєнта. А, як вам? Вот ета паварот...
показати весь коментар
Вау! А як же 30 безпекових угод?Саміти миру?Агов?!
Те саме вийде у нього завтра,якщо дерьмак поруч.
показати весь коментар
,,Точно будут,,! Возле роддома. Я вам точно скажу---будет мальчик или девочка!
Звісно будуть. Як і зарплати вчителям по 4к.₴
показати весь коментар
