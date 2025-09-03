Зеленський: Гарантії безпеки для України точно будуть

Україна точно отримає гарантії безпеки, які стануть результатом зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я дуже вірю в Коаліцію охочих, під головуванням Емманюеля Макрона і Кіра Стармера, і у нас понад 30 країн ви зібрали. І я дуже сподіваюсь, що сьогодні у нас буде двостороння розмова, двостороння зустріч і зустріч з нашими командами, а завтра у нас буде Коаліція охочих, результатом якої, я не знаю, в який це день відбудеться, але це точно відбудеться - будуть гарантії безпеки для України. Це дуже важливо. Сильна українська армія, гарантії безпеки для людей, для наших сімей. Я не просто в це вірю, ми всі над цим працюємо", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейські країни готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписано мирну угоду з РФ.

