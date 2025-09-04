Нам потрібен альянс Європи та США для гарантій безпеки, - Зеленський

Гарантій безпеки від Європи може бути недостатньо, щоб стримати росіян від нового вторгнення, тому Україні потрібен сильний альянс між Європою і Сполученими Штатами, аби покласти край агресії РФ надовго.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю французькому виданню Le Point, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб Путін не розпочав війну знову, європейських гарантій безпеки може бути недостатньо. Нам потрібен альянс між Європою і Сполученими Штатами. Якщо ми говоримо просто про те, щоб втриматись від Путіна, то Європи достатньо. Українська армія зараз стримує цей наступ зі зброєю та фінансуванням від своїх європейських партнерів, а США постачають зброю, яку ми купуємо. З іншого боку, якщо ми хочемо покласти край агресії, або якщо ми хочемо запобігти поверненню до війни, то це залежить від Європейського Союзу та Сполучених Штатів", - зазначив глава держави.

Він наголосив, що від Європи зараз потрібна насамперед єдність.

Читайте: Зеленський: Гарантії безпеки для України точно будуть

"Я вдячний нашим партнерам за ту єдність, яку нам вдалося зберегти. Зараз нам потрібна не альтернатива цій єдності, а її продовження. І логічним продовженням є гарантії безпеки для України", - сказав Зеленський.

За його словами, після головної гарантії - сильної української армії, є також наступна частина – конкретні гарантії безпеки, які нададуть партнери.

"Це те, що вони готові зробити для України. І не лише у фінансовому плані. Це те, що та чи інша країна, той чи інший партнер готовий робити на нашій землі, в нашому морі й в нашому небі. Що наші друзі, українці, будуть робити з нами, якщо росіяни прийдуть морем? Якщо вони прийдуть суходолом з Білорусі зі своїми танками і бронетехнікою, як це вже було? Або якщо російські військово-повітряні сили знову вторгнуться в наш повітряний простір, щоб бомбити або запускати ракети? Яку авіацію можуть мобілізувати наші партнери?", - резюмував президент.

Також читайте: Європейці готові надати гарантії безпеки Україні в день, коли буде підписано мир, - Макрон