Росія не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, - МЗС РФ
У Росії не мають наміру обговорювати ідею про розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, називаючи її "неприйнятною іноземною інтервенцією".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова на полях Східного економічного форуму (ВЕФ).
Захарова виступила з брифінгом. Як завжди, вона не обійшлася без теми України, прокоментувавши пресі плани ЄС щодо можливого відправлення військ у рамках забезпечення гарантій безпеки.
"Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну й таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм (Заходу. - Ред.) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції", - прокоментувала вона плани ЄС щодо можливого відправлення військ в Україну в межах гарантій безпеки.
За її словами, запитувані Україною гарантії безпеки для себе стануть "гарантіями небезпеки" для європейського континенту.
Також Захарова прокоментувала схвалення Вашингтоном можливої угоди з продажу Україні ракет та іншого озброєння. Вона стверджує, що таке рішення нібито йде на противагу зі словами Білого дому про врегулювання ситуації між РФ та Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Почнуть війну?
Насрати
Ніяких іноземних військ
у нас "тамнєбудєт"
окрім, звісно, російських
Після оголошення цієї війни національно-визвольною
згідно Статуту ООН в Україну одразу
повинні вводитись блакитні шоломи.
Думаю 99,9% українців будуть "за".
Тоді у сосії не буде аргументів проти.