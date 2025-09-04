Росія не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, - МЗС РФ

У Росії не мають наміру обговорювати ідею про розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, називаючи її "неприйнятною іноземною інтервенцією".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова на полях Східного економічного форуму (ВЕФ).

Захарова виступила з брифінгом. Як завжди, вона не обійшлася без теми України, прокоментувавши пресі плани ЄС щодо можливого відправлення військ у рамках забезпечення гарантій безпеки.

"Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну й таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм (Заходу. - Ред.) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції", - прокоментувала вона плани ЄС щодо можливого відправлення військ в Україну в межах гарантій безпеки.

Також читайте: Нам потрібен альянс Європи та США для гарантій безпеки, - Зеленський

За її словами, запитувані Україною гарантії безпеки для себе стануть "гарантіями небезпеки" для європейського континенту.

Також Захарова прокоментувала схвалення Вашингтоном можливої угоди з продажу Україні ракет та іншого озброєння. Вона стверджує, що таке рішення нібито йде на противагу зі словами Білого дому про врегулювання ситуації між РФ та Україною.

Також читайте: Пропозиції Заходу про гарантії безпеки перетворюють Україну на "стратегічного провокатора" для РФ, - МЗС Росії