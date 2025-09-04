УКР
Росія не обговорюватиме розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, - МЗС РФ

МЗС РФ про іноземні війська

У Росії не мають наміру обговорювати ідею про розміщення іноземних військ в Україні в жодному форматі, називаючи її "неприйнятною іноземною інтервенцією".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова на полях Східного економічного форуму (ВЕФ).

Захарова виступила з брифінгом. Як завжди, вона не обійшлася без теми України, прокоментувавши пресі плани ЄС щодо можливого відправлення військ у рамках забезпечення гарантій безпеки.

"Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну й таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм (Заходу. - Ред.) якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції", - прокоментувала вона плани ЄС щодо можливого відправлення військ в Україну в межах гарантій безпеки.

За її словами, запитувані Україною гарантії безпеки для себе стануть "гарантіями небезпеки" для європейського континенту.

Також Захарова прокоментувала схвалення Вашингтоном можливої угоди з продажу Україні ракет та іншого озброєння. Вона стверджує, що таке рішення нібито йде на противагу зі словами Білого дому про врегулювання ситуації між РФ та Україною.

+9
Виходить в недорозвинутому апендициті придністров'ї кацапські вилупки мають бути і ще хотіли збільшити. А суверенні Україні ні в якому разі. Кінчені кацпські уйобки коли ви здохнете.
показати весь коментар
04.09.2025 06:48 Відповісти
+8
А хто така "сосія", що б обговорювати розміщення чи не розміщення іноземних військ на території іншої суверенної держави?
показати весь коментар
04.09.2025 07:02 Відповісти
+4
Коли ці кацапські тварі вже виздихають? Усі.
показати весь коментар
04.09.2025 07:08 Відповісти
Виходить в недорозвинутому апендициті придністров'ї кацапські вилупки мають бути і ще хотіли збільшити. А суверенні Україні ні в якому разі. Кінчені кацпські уйобки коли ви здохнете.
показати весь коментар
04.09.2025 06:48 Відповісти
Ладно Придністров'я. А північна Корея, нові брати?
показати весь коментар
04.09.2025 07:27 Відповісти
А чому хтось взагалі мусить вас питати? Якщо з вами це питання треба зʼясовувати то тоді ті іноземні війська нічим і так не допоможуть ОБСЄ номер два і не більше...
показати весь коментар
04.09.2025 06:49 Відповісти
геть іноземні війська раши с України !
показати весь коментар
04.09.2025 06:53 Відповісти
в жодному форматі - це значить і війська раши
показати весь коментар
04.09.2025 06:55 Відповісти
Тому що кацапи марять захопленням усієї України.
показати весь коментар
04.09.2025 07:02 Відповісти
путін вівіді войска !
показати весь коментар
04.09.2025 06:56 Відповісти
А хто така "сосія", що б обговорювати розміщення чи не розміщення іноземних військ на території іншої суверенної держави?
показати весь коментар
04.09.2025 07:02 Відповісти
Чи буває ця "чума" тверезою? Прокинулась,на старі дріжджі прийняла на груди дозу "бояришника",навіть не розчесалась і зачитала текст,який їй приготував мерин лавров.Розміщення іноземних військ в Україні це інтервенція по їхнім заявам,а вторгнення па-раші це "освобождение".Курс крейсера відомий?Вам туди,не звертайте!
показати весь коментар
04.09.2025 07:08 Відповісти
Коли ці кацапські тварі вже виздихають? Усі.
показати весь коментар
04.09.2025 07:08 Відповісти
А то що буде?
Почнуть війну?
Насрати
Ніяких іноземних військ
у нас "тамнєбудєт"
окрім, звісно, російських
Після оголошення цієї війни національно-визвольною
згідно Статуту ООН в Україну одразу
повинні вводитись блакитні шоломи.
показати весь коментар
04.09.2025 07:08 Відповісти
По факту це глум над завербованним Трампом. Скоріш за все у минулому він допомагав росії відмивати кошти отриманні злочинним шляхом, а у Штатах це дуже важкий злочин і в'язниця на довгі роки. Тому, думаю, саме через це Трамп корчить із себе дурня незважаючи на те що виглядає посміховиськом для усього світу.
показати весь коментар
04.09.2025 07:10 Відповісти
а поговорить?
показати весь коментар
04.09.2025 07:10 Відповісти
кінчені московіти - а хто потребує з ними щось обговорювати
показати весь коментар
04.09.2025 07:11 Відповісти
Плюнути москалі всім в лице після китайського параду.
показати весь коментар
04.09.2025 07:20 Відповісти
Бо хазяїна побачили, та ще території йому пообіцяли, за запрошення
показати весь коментар
04.09.2025 07:22 Відповісти
Само собою, бо хто ху....лостан запросить це обговорювати
показати весь коментар
04.09.2025 07:20 Відповісти
в що у ерефії хтось питає чи обговорює місію миротворців в Україні? Агресора треба ставити перед фактом.
показати весь коментар
04.09.2025 07:35 Відповісти
Взагалі -то покуй. Блеф озвучений брудною алкашкою розрахований виключно на сцикливість європейців. Ну приїдуть пара тисяч західних військових і що? Кацапи шахеди запустять? Чи калібри?
показати весь коментар
04.09.2025 07:37 Відповісти
Треба негайно оголошувати референдум про введення іноземних військ в Україну.
Думаю 99,9% українців будуть "за".
Тоді у сосії не буде аргументів проти.
показати весь коментар
04.09.2025 07:38 Відповісти
А чому ми повинні взагалі зважати на аргументи кацапів в цьому плані? Референдуми проводити. Що за маячня? Все впирається виключно у наявність яєць у західних політиків.
показати весь коментар
04.09.2025 07:52 Відповісти
Я не розумію навіщо взагалі питати ту расею?
показати весь коментар
04.09.2025 07:47 Відповісти
Іноземні війська дуже раді такою умовою рашки, вони й так не сильно хотіли сюди їхати бо як у москлів знов переклинить лямку, то будуть ці іноземчики драпать ******* ласти. Була б воля у наших недосоюзничків вже б давно їх регулярні армії воювали пліч-о-пліч з силами оборони України, як це було на Корейському півострові. А зараз українці самі воюють з тією ж коаліцією вісі зла(китай, сосія, пк, іран ще додався) проти якої воював в кореї весь цивілізований світ за мандату ООН і так і не зміг домогтися перемоги. Тому будь-який вихід із війни зі збереженням державності України вважався б перемогою проти переважаючого ворога. Хоча як бачимо з плином часу наша синиця в руці стає все менш об'ємною і не видно ніяких тенденцій на зміну ситуації на краще. Відповідальна б влада мала би мужність признати це і перестала би кормити наївний люд своїми казочками.
показати весь коментар
04.09.2025 07:58 Відповісти
Ну так і є, бо це не їх собаче діло.
показати весь коментар
04.09.2025 08:06 Відповісти
 
 