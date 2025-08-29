УКР
Пропозиції Заходу про гарантії безпеки перетворюють Україну на "стратегічного провокатора" для РФ, - МЗС Росії

Речниця МЗС РФ Марія Захарова

У Росії заявили, що пропозиції Заходу щодо післявоєнних гарантій безпеки для України збільшать ризик конфлікту НАТО з Москвою, перетворивши Київ на "стратегічного провокатора" на кордонах РФ.

Заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, безпекові гарантії для України повинні "ґрунтуватися на досягненні спільного розуміння" із врахуванням "інтересів безпеки Росії".

"Ця лінія (пропозицій) порушує принцип неподільної безпеки й відводить Києву роль стратегічного провокатора на кордонах Росії, збільшуючи ризик втягнення альянсу (НАТО) у збройний конфлікт з нашою країною", - заявила речниця російського МЗС.

Захарова додала, що нинішні безпекові пропозиції для Києва є нібито "односторонніми і явно спрямовані на стримування Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає тренувальні та цивільні місії для гарантій безпеки України після завершення війни, - Каллас

У МЗС РФ також озвучили вимоги для завершення війни в Україні.

Вони включають:

  • визнання "територіальних реалій";
  • "денацифікацію" та "демілітаризацію" України;
  • нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус;
  • забезпечення прав російського та російськомовного населення;
  • припинення переслідування "канонічної" православної церкви.

Речниця російського МЗС Захарова наголосила, що в результаті мирної угоди Україна не повинна перетворитися на "озброєного до зубів дикобраза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не визнаватиме "нікчемний" Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, - МЗС РФ

МЗС рф (976) росія (67410) Захарова Марія (362) гарантії безпеки (221)
+3
рашка вже давно перетворилась на країну - вбивцю
29.08.2025 18:07 Відповісти
+2
єдине питання до ублюдків - чому ви не до@буєтесь до тої ж Фінляндії? там з НАТО все ок?...
29.08.2025 18:06 Відповісти
+1
Московитів слухати, це, як за їх діареєю спостерігати!
Аж блювоти тягне! Гидота, яка загадила з 2014 року, територію України, майже 2.000.000 орків!!
А скільки їх уже подохло, починаючи, з першої їх війни проти Ічкерії!?!?!?
***** з тютіною, проводять дерашизацію території москоії!! Китайці, виставили свою ціну, підтримки *****!
29.08.2025 18:04 Відповісти
Коментувати
Ніхто за нас воювати не буде. Це основний принцип, чому всі гарантії від Зельмана, ЕС, наглосаксів до жопи. С Північною Кореєю так, можно щось укладати. Колективний Запад колективно здристне, якщо щось почнеться.
29.08.2025 18:03 Відповісти
Московитів слухати, це, як за їх діареєю спостерігати!
Аж блювоти тягне! Гидота, яка загадила з 2014 року, територію України, майже 2.000.000 орків!!
А скільки їх уже подохло, починаючи, з першої їх війни проти Ічкерії!?!?!?
***** з тютіною, проводять дерашизацію території москоії!! Китайці, виставили свою ціну, підтримки *****!
29.08.2025 18:04 Відповісти
Як ця раша всіх дістала.....
Ніякий хер її не зааймає,а воно своє рило стромляє по всьому світу,всі йому мішають...
29.08.2025 18:06 Відповісти
єдине питання до ублюдків - чому ви не до@буєтесь до тої ж Фінляндії? там з НАТО все ок?...
29.08.2025 18:06 Відповісти
рашка вже давно перетворилась на країну - вбивцю
29.08.2025 18:07 Відповісти
Гвалтівник не згоден з тим, що його жертві надають захист. Це буде його провокувати.
Краще роздягніть, зв'яжіть, залиште і відверніться.
29.08.2025 18:08 Відповісти
Краще бути провокатороми ніж рабами московитів
29.08.2025 18:08 Відповісти
Йди кацарила алкашка голову вимий і кинь за комір з дімоном акаліпсовичем. Бо твої всі блювотні фрази ні на кого не діють.
29.08.2025 18:09 Відповісти
МАШКА алкашка. Пiсдa з вухами.
29.08.2025 18:10 Відповісти
29.08.2025 18:13 Відповісти
Никого не встречал я прекрасней чем ты и душа замирала от такой красоты...

29.08.2025 18:15 Відповісти
Ще перемир'я немає, а московити вже попереджають про майбутні провокації з боку України.
І взагалі, якщо хтось забув, то 22 лютого передував обстріл Донецька кацапами ,,Точками-У''
29.08.2025 18:15 Відповісти
Маня опять нюхнула.
29.08.2025 18:16 Відповісти
Она походу сидит на настойке боярышника на коксе
29.08.2025 18:19 Відповісти
припинення переслідування "канонічної" православної церкви.
https://www.youtube.com/@sok2 Самый сок 2
Московиты опять начинают в своей пропаганде прикрываться Богом. Как только какая то гадость, развязанная война, массовые убийства или людоедство начинают вылазить им боком - сразу кричат, что с ними Бог. Нет с вами Бога. Бог там где
«НЕ УБЕЙ»,
«НЕ УКРАДИ»,
«Не желай дома ближнего твоего… ничего, что у ближнего твоего». Именем Христа называетесь, а заповеди его нарушаете - нападаете на соседей, убиваете, крадете, лжесвидетельствуете.
Не пытайтесь вмешать в свои беззакония Бога.
"Ваш отец - дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего." - Ин. 8:44
29.08.2025 18:21 Відповісти
Будь -яка нісенітниця та відмазки покликані лише для того щоб знівелювати один-єдиний факт--Непереборне бажання безродної кацапні захопити Україну для власної легітимізації в історії.
29.08.2025 18:22 Відповісти
[…]нинішні безпекові пропозиції для Києва є нібито "односторонніми і явно спрямовані на стримування Росії".

А кого ще треба стримувати?
29.08.2025 18:24 Відповісти
рєчь ужратої й традиційно не митої маньки уже в сіті ))
29.08.2025 18:24 Відповісти
А хто ви такі для України, щоб висувати свої божевільні вимоги?! Ви себе відчуваєте переможцями?! Засуньте собі в дупу свої вимоги, скотиняки кацапські!!!
29.08.2025 18:25 Відповісти
Всі ці вимоги нацисти кремля можуть закрутити в трубочку і засунути собі в дупу.
29.08.2025 18:41 Відповісти
Поки існує кацапстан завжди буде загроза війни.
29.08.2025 18:46 Відповісти
 
 