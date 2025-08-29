Пропозиції Заходу про гарантії безпеки перетворюють Україну на "стратегічного провокатора" для РФ, - МЗС Росії

У Росії заявили, що пропозиції Заходу щодо післявоєнних гарантій безпеки для України збільшать ризик конфлікту НАТО з Москвою, перетворивши Київ на "стратегічного провокатора" на кордонах РФ.

Заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової цитує Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, безпекові гарантії для України повинні "ґрунтуватися на досягненні спільного розуміння" із врахуванням "інтересів безпеки Росії".

"Ця лінія (пропозицій) порушує принцип неподільної безпеки й відводить Києву роль стратегічного провокатора на кордонах Росії, збільшуючи ризик втягнення альянсу (НАТО) у збройний конфлікт з нашою країною", - заявила речниця російського МЗС.

Захарова додала, що нинішні безпекові пропозиції для Києва є нібито "односторонніми і явно спрямовані на стримування Росії".

У МЗС РФ також озвучили вимоги для завершення війни в Україні.

Вони включають:

визнання "територіальних реалій";

"денацифікацію" та "демілітаризацію" України;

нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус;

забезпечення прав російського та російськомовного населення;

припинення переслідування "канонічної" православної церкви.

Речниця російського МЗС Захарова наголосила, що в результаті мирної угоди Україна не повинна перетворитися на "озброєного до зубів дикобраза".

