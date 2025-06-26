Росія не визнаватиме "нікчемний" Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, - МЗС РФ

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

Заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової цитує російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Робота і рішення цього органу для нас будуть нікчемними. Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо України", - сказала вона.

Захарова розкритикувала Раду Європи.

"Ми неодноразово висловлювали нашу принципову позицію: Рада Європи не наділена компетенцією ні створювати кримінальні суди, ні визначати акти агресії й не має відповідних повноважень. Заради якнайшвидшого запуску псевдоправового спецтрибуналу радяноєвропейська бюрократія готова поступитися всім, і, в першу чергу, юридичними нормами", - додали у Росії.

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Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.