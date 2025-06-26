Росія не визнаватиме "нікчемний" Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, - МЗС РФ
Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
Заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової цитує російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Робота і рішення цього органу для нас будуть нікчемними. Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо України", - сказала вона.
Захарова розкритикувала Раду Європи.
"Ми неодноразово висловлювали нашу принципову позицію: Рада Європи не наділена компетенцією ні створювати кримінальні суди, ні визначати акти агресії й не має відповідних повноважень. Заради якнайшвидшого запуску псевдоправового спецтрибуналу радяноєвропейська бюрократія готова поступитися всім, і, в першу чергу, юридичними нормами", - додали у Росії.
Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
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- А вона дасть?
- А хто тебе питатиме.
«Слово "розстріл" викликало у залі оплески" (с)
Фі! Ну навіщо отак зразу - на гіляку? Можна ж діяти більш витончено. Наприклад, потурбуватися про вічно голодних ноусерів у Центрально-Африканській Республіці - спровадити їм в якості
беконупослиці ту істоту. Буде їм "два в одному" - і закуска, і випивка...
2. Порушення міжнародних договорів? - Дивись п.1
3. Нанесення шкоди московії? - Це порушення Статуту ООН і міжнародних договорів!
4. Агресія проти тих, хто не подобається і кого московити вважають своїми рабами? - див. п.1
5. Відповідь міжнародної спільноти (будь-яка) на агресію? - Це русофобія і недотримання мфіжнародного законодавства!
6. Ми знищуємо цивільні об'єкти - то законні цілі; хтось знищує військові об'єкти, що розташовані посеред цивільних об'єктів (страждають цивільні) - то неспровокований акт агресії та геноциду!
Так можна розписувати до незкінченності, але суть є одна: московити є раковою пухлиною на тлі світу. І цю пухлину треба знищити повністю.
Грузія заслуговує на свободу. Не на тюрму.
Учора була підписана угода про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Це - історичний крок. Але знаєте що? Шість країн Ради Європи не приєдналися до цієї ініціативи. І одна з них - Грузія.
Грузія - жертва російської агресії. 20% її території окуповано. Війна прийшла туди ще в 2008 році. І попри це, грузинська влада не підтримує трибунал щодо агресора?!
Це не голос Грузії. Це шепіт Кремля. Грузія - не власність Іванішвілі. Це не Лукашвілістан. Грузинський народ заслуговує на лідерів, які будуть з ним - не з путіним.
Sakartvelos Gaumarjos!