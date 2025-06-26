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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Росія не визнаватиме "нікчемний" Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, - МЗС РФ

захарова

Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.

Заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової цитує російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Робота і рішення цього органу для нас будуть нікчемними. Приєднання до нього будь-якої з держав будемо розцінювати як ворожий демарш, що відображає прагнення не до врегулювання, а до поглиблення нинішньої кризи навколо України", - сказала вона. 

Захарова розкритикувала Раду Європи.

"Ми неодноразово висловлювали нашу принципову позицію: Рада Європи не наділена компетенцією ні створювати кримінальні суди, ні визначати акти агресії й не має відповідних повноважень. Заради якнайшвидшого запуску псевдоправового спецтрибуналу радяноєвропейська бюрократія готова поступитися всім, і, в першу чергу, юридичними нормами", - додали у Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн щодо підписання угоди про спецтрибунал над РФ: І справедливість переможе

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Автор: 

МЗС рф (971) трибунал (279) Захарова Марія (361)


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Топ коментарі
+22
а чо заерзали-то???
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26.06.2025 19:32 Відповісти
+14
Верзівка ІІІ рейха теж не визнавала а на шибеницю потрапила.
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26.06.2025 19:35 Відповісти
+13
тому що те ж саме казали вісельники Нюрнбергського трибуналу

.
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26.06.2025 19:42 Відповісти
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а чо заерзали-то???
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26.06.2025 19:32 Відповісти
тому що те ж саме казали вісельники Нюрнбергського трибуналу

.
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26.06.2025 19:42 Відповісти
а чому машуня, ти така нервова ? мало налили ?
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26.06.2025 19:34 Відповісти
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26.06.2025 19:35 Відповісти
Та кому зараз цікава ваша думка про компетенцію Європи. Обісрались, то так і скажіть, та подаруйте Ху..лу чумаданчик побільше.
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26.06.2025 19:35 Відповісти
Верзівка ІІІ рейха теж не визнавала а на шибеницю потрапила.
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26.06.2025 19:35 Відповісти
Беда в том, что без военной победы трибунал этот не сработает. путин герой у себя дома, россия его не в жизнь не выдаст (ни его ни кого ещё) по решению каких-то судей. Они скорее похитят этих судей и покатают в клетке, прежде, чем замучать.
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26.06.2025 20:40 Відповісти
Хто зна, коли сракою пані Фортуна до кого повирнется.
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26.06.2025 20:48 Відповісти
У а тепер подивимось які країни ввійдуть до того трибуналу
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26.06.2025 19:36 Відповісти
историю напишут победители
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26.06.2025 19:39 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vae_victis Vae victis
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26.06.2025 19:41 Відповісти
ща побеждённых не грабят, в них инвестируют
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26.06.2025 19:46 Відповісти
Не кислая инвестиция по природных ресурсах
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26.06.2025 19:48 Відповісти
Пох на них, будут говном помазаны и уничтожены!
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26.06.2025 19:36 Відповісти
Гітлер тако ж не визнав трибунал і застрелився! Давай уйло не підведи свого "куміра"!
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26.06.2025 19:38 Відповісти
Ето норушеніє прав уззково чілавєка!
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26.06.2025 19:38 Відповісти
Це вона така борза поки не почула через перекладача "Встать суд идьот"!
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26.06.2025 19:39 Відповісти
- П'ятачку, підімо на болото свиню їпти.
- А вона дасть?
- А хто тебе питатиме.
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26.06.2025 19:40 Відповісти
але ж видно по реакції, що в тих сук зачесалось, бояться покарання тварюки.
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26.06.2025 19:41 Відповісти
Так і Чиікатило не визнавав себе винним...
«Слово "розстріл" викликало у залі оплески" (с)
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26.06.2025 19:41 Відповісти
Знамениті висельники Нюрбергського трибуналу зааплодували з того світу. Чекають поповнення.
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26.06.2025 19:44 Відповісти
Цікаво як фанати совка згадують про "рядноєвропейську" бюрократію, тобто визнають, що совок це щось відстале та погане, але з упертістю ідіотів намагаються його відтворити.
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26.06.2025 19:44 Відповісти
Вони відтворюють не срср, а його антипода - російську імперію зразка "як було до 1917 року".
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26.06.2025 20:36 Відповісти
Ну енто вы как хотите а смертные приговоры вынесенные вам скотам, будут приводиться в исполнение.
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26.06.2025 19:50 Відповісти
Путіна налякає тількі балістична ракета. До жопи йому ініціативи зеленого чма.
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26.06.2025 19:50 Відповісти
А хто ЦЮ КУРКУ БУДЕ ПИТАТИ? Обскубуть і на ГИЛЯКУ
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26.06.2025 19:52 Відповісти

Фі! Ну навіщо отак зразу - на гіляку? Можна ж діяти більш витончено. Наприклад, потурбуватися про вічно голодних ноусерів у Центрально-Африканській Республіці - спровадити їм в якості бекону послиці ту істоту. Буде їм "два в одному" - і закуска, і випивка...
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26.06.2025 20:38 Відповісти
На гиляку - надійніше
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26.06.2025 21:04 Відповісти
А от і ніт. Якраз надійніше - "варіант з ноусерами". Бо ніхто навіть і кісточок не знайде...
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26.06.2025 21:26 Відповісти
Нацисти також не визнавали Нюрберзький трибунал, але це їх не врятувало
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26.06.2025 19:53 Відповісти
1. Порушення Статуту ООН? - Фігня, бо ми сказали, що наше законодавство вище!
2. Порушення міжнародних договорів? - Дивись п.1
3. Нанесення шкоди московії? - Це порушення Статуту ООН і міжнародних договорів!
4. Агресія проти тих, хто не подобається і кого московити вважають своїми рабами? - див. п.1
5. Відповідь міжнародної спільноти (будь-яка) на агресію? - Це русофобія і недотримання мфіжнародного законодавства!
6. Ми знищуємо цивільні об'єкти - то законні цілі; хтось знищує військові об'єкти, що розташовані посеред цивільних об'єктів (страждають цивільні) - то неспровокований акт агресії та геноциду!

Так можна розписувати до незкінченності, але суть є одна: московити є раковою пухлиною на тлі світу. І цю пухлину треба знищити повністю.
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26.06.2025 19:57 Відповісти
А хіба злочинця питають визнає він суд чи не визнає. За жабри і в клітку мразоту, а краще на мотузку за шию і на стовпа щоб тіпались і ногами до землі не діставали виродки
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26.06.2025 19:58 Відповісти
Щоб московіти дарма не ******* - москаляку на гіляку!
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26.06.2025 20:15 Відповісти
є трибунал, є касаби в Європі =ЛОВІТЬ І САДІТЬ а не візи даєте свинособакам
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26.06.2025 20:22 Відповісти
Цікаво що нацистські злочинці , яких судили в Нюрберзі теж не визнавали юридичного сили і права того трибуналу. бо ставили себе вище всього світу..... Тим не менш від шибениці іх це не врятувало.....Захарова вирішила що вони Бога за бороду схопили? Хай перевірить, бо може то щось інше....
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26.06.2025 20:25 Відповісти
Не визнавали не тому, що "ставили себе вище", а тому що він дійсно був юридичною безглуздістю: судив не по якихось вже існуючих законах, а сам же на ходу встановлював нові правила та по них судив.
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26.06.2025 20:40 Відповісти
Поки немає механізму притягнення - то на жаль до біса ці ордери, спецтрибунали та інші циркові вистави, потужний пук в порожнечу.
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26.06.2025 20:27 Відповісти
Гітлер, з своєю "шоблою", теж не "визнавав"... А у кацапів буде цікавіше - якщо припече, кацапи їх самі "затрибуналять" "Новічком"... І всі гріхи на трупи звалять... А потім плізуть "мириться"...
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26.06.2025 20:30 Відповісти
не сци, машка, орбан з фіцо не приєднаються. І ердоган також... хоча, ні, він не член Євросоюзу.
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26.06.2025 20:36 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/47948 Олексій Гончаренко:

Грузія заслуговує на свободу. Не на тюрму.

Учора була підписана угода про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Це - історичний крок. Але знаєте що? Шість країн Ради Європи не приєдналися до цієї ініціативи. І одна з них - Грузія.
Грузія - жертва російської агресії. 20% її території окуповано. Війна прийшла туди ще в 2008 році. І попри це, грузинська влада не підтримує трибунал щодо агресора?!
Це не голос Грузії. Це шепіт Кремля. Грузія - не власність Іванішвілі. Це не Лукашвілістан. Грузинський народ заслуговує на лідерів, які будуть з ним - не з путіним.

Sakartvelos Gaumarjos!
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26.06.2025 20:45 Відповісти
Я вот закон Ома не признаю. Но стоит мне сунуть в розетку две металлические булавки и возмездие настигнет меня вне зависимости от степени отрицания 😂
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26.06.2025 20:56 Відповісти
Комірець не натирає?
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26.06.2025 21:12 Відповісти
Отрицалово не допоможе.
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26.06.2025 21:18 Відповісти
поРаша розваливает сама себя!скоро!
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26.06.2025 21:22 Відповісти
Цікаво що ця істота на суді буде заливати ...
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26.06.2025 21:27 Відповісти
 
 