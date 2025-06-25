Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

У середу, 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП" та трансляцію Ради Європи.

Угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського до цієї організації.

Зазначається, що майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами. Однак винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Також передбачається, що трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема, проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та Північної Кореї.

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Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури.

"Вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив Берсе.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

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