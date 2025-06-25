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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

підписання угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії рф

У середу, 25 червня, президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе  підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП" та трансляцію Ради Європи.

Угода про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії була підписана в будівлі Ради Європи у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського до цієї організації. 

Зазначається, що майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами. Однак винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Також передбачається, що трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема, проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та Північної Кореї.

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Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури.

"Вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив Берсе.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

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Тепер потрібна 24\7 наполеглива робота міжнародних юристів щоб ця ініціативна не була похована в кабінетах європейської бюрократії. А в кожного орка в окопі повинна лежати листівка що він приймає участь в міжнародному злочині разом зі своїм сцарем.
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25.06.2025 23:00 Відповісти
трумп проти?
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25.06.2025 23:02 Відповісти
Малюська з аброхамієм, і ВІП-камери обладнають, за гроші з ЄС??
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25.06.2025 23:35 Відповісти
Головні злочинеці це путітін і вся злочина кліка яка його оточує ,самий кращий суд це знищення цих варварів які принесли стільки горя і біди.
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26.06.2025 07:39 Відповісти
 
 