Україна готується підписати з угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, - Сибіга

Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей трибунал має важливе значення для відновлення міжнародного правопорядку та забезпечення відповідальності за злочин агресії",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Він висловив сподівання, що спеціальний трибунал притягне до відповідальності політичне та військове керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним та іншими високопосадовцями РФ.

"Планування та розв’язання цієї неспровокованої війни проти України не може залишитися безкарним. Правосуддя для всіх причетних, незалежно від їхньої посади чи титулу, неминуче", - наголосив Сибіга.

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