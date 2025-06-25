Україна готується підписати з угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, - Сибіга
Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей трибунал має важливе значення для відновлення міжнародного правопорядку та забезпечення відповідальності за злочин агресії",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
Він висловив сподівання, що спеціальний трибунал притягне до відповідальності політичне та військове керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним та іншими високопосадовцями РФ.
"Планування та розв’язання цієї неспровокованої війни проти України не може залишитися безкарним. Правосуддя для всіх причетних, незалежно від їхньої посади чи титулу, неминуче", - наголосив Сибіга.
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Ну, давай, розказуй нам про відсутній світовий порядок.
Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в межах угоди (про корисні копалини - 24 Канал).( 25 червень 2025р)
ОТ ЦЯ **** Й ТАМ Є - не дивлячись на те як його вигнали з минулого візиту до Білого Дому