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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Україна готується підписати з угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга про спецтрибунал щодо агресії рф

Україна готується до підписання угоди з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей трибунал має важливе значення для відновлення міжнародного правопорядку та забезпечення відповідальності за злочин агресії",- заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

Він висловив сподівання, що спеціальний трибунал притягне до відповідальності політичне та військове керівництво Росії, включно з диктатором Володимиром Путіним та іншими високопосадовцями РФ.

"Планування та розв’язання цієї неспровокованої війни проти України не може залишитися безкарним. Правосуддя для всіх причетних, незалежно від їхньої посади чи титулу, неминуче", - наголосив Сибіга.

Читайте також: Рада Європи затвердила документи для створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ

Автор: 

росія (66431) трибунал (282) Сибіга Андрій (537) воєнні злочини (1894)


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Зараз прибіжить Партянка (Портнікв) і заявить: - Що вже запіздно, бо світовий порядок вже не працює. Він точно знає.
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25.06.2025 19:32 Відповісти
ти СІРОЖА ЛЮБРАРZZЬКИЙ чи ПОЯРКОВ ?
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25.06.2025 19:54 Відповісти
А ти напевно сама портянка?
Ну, давай, розказуй нам про відсутній світовий порядок.
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25.06.2025 22:36 Відповісти
Це так звучить як поганий студент на здачі сесії, я нічого не зробив і не вчив, але обіцяю що зроблю та вивчу...
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25.06.2025 19:44 Відповісти
мда... створить спецтрибунал - не Марик освободить
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25.06.2025 19:48 Відповісти
Андрій Єрмак розповів, що відбулася дуже тепла і конструктивна зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в межах угоди (про корисні копалини - 24 Канал).( 25 червень 2025р)

ОТ ЦЯ **** Й ТАМ Є - не дивлячись на те як його вигнали з минулого візиту до Білого Дому
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25.06.2025 19:56 Відповісти
10 лет судили-рядили кто самолёт на Донбассе сбил, а тут не то, что Путя, а и его внуки и правнуки повыздыхают, прежде чем этот трибунал (который сам ещё неизвестно когда появится) что-то решит.
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25.06.2025 20:01 Відповісти
 
 