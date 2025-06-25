Украина готовится подписать с Советом Европы соглашение о создании спецтрибунала относительно преступлений агрессии РФ, - Сибига
Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот трибунал имеет важное значение для восстановления международного правопорядка и обеспечения ответственности за преступление агрессии", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
Он выразил надежду, что специальный трибунал привлечет к ответственности политическое и военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников РФ.
"Планирование и развязывание этой неспровоцированной войны против Украины не может остаться безнаказанным. Правосудие для всех причастных, независимо от их должности или титула, неизбежно", - подчеркнул Сибига.
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