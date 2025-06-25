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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Украина готовится подписать с Советом Европы соглашение о создании спецтрибунала относительно преступлений агрессии РФ, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига о спецтрибунале по агрессии РФ

Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот трибунал имеет важное значение для восстановления международного правопорядка и обеспечения ответственности за преступление агрессии", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он выразил надежду, что специальный трибунал привлечет к ответственности политическое и военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников РФ.

"Планирование и развязывание этой неспровоцированной войны против Украины не может остаться безнаказанным. Правосудие для всех причастных, независимо от их должности или титула, неизбежно", - подчеркнул Сибига.

Читайте также: Совет Европы утвердил документы для создания Специального трибунала относительно преступлений агрессии РФ

Автор: 

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Зараз прибіжить Партянка (Портнікв) і заявить: - Що вже запіздно, бо світовий порядок вже не працює. Він точно знає.
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25.06.2025 19:32 Ответить
ти СІРОЖА ЛЮБРАРZZЬКИЙ чи ПОЯРКОВ ?
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25.06.2025 19:54 Ответить
А ти напевно сама портянка?
Ну, давай, розказуй нам про відсутній світовий порядок.
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25.06.2025 22:36 Ответить
Це так звучить як поганий студент на здачі сесії, я нічого не зробив і не вчив, але обіцяю що зроблю та вивчу...
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25.06.2025 19:44 Ответить
мда... створить спецтрибунал - не Марик освободить
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25.06.2025 19:48 Ответить
Андрій Єрмак розповів, що відбулася дуже тепла і конструктивна зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом.

Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в межах угоди (про корисні копалини - 24 Канал).( 25 червень 2025р)

ОТ ЦЯ **** Й ТАМ Є - не дивлячись на те як його вигнали з минулого візиту до Білого Дому
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25.06.2025 19:56 Ответить
10 лет судили-рядили кто самолёт на Донбассе сбил, а тут не то, что Путя, а и его внуки и правнуки повыздыхают, прежде чем этот трибунал (который сам ещё неизвестно когда появится) что-то решит.
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25.06.2025 20:01 Ответить
 
 