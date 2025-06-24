Совет Европы утвердил документы для создания Специального трибунала относительно преступлений агрессии РФ

Комитет министров Совета Европы на заседании принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при Совете Европы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Решение поддержали 40 участников, 3 выступили против, еще трое воздержались.

Также Комитет уполномочил Генерального секретаря СЕ Алена Берсе подписать двустороннее соглашение с Украиной, которое формализует запуск трибунала.

Как отмечается, это решение стало последним формальным шагом перед визитом президента Украины Владимира Зеленского во Дворец Европы в Страсбурге. Ожидается, что уже в среду, 25 июня, глава государства выступит перед Комитетом министров под председательством вице-премьера и главы МИД Мальты Яна Борга и подпишет соответствующее соглашение между Украиной и Советом Европы.

Напомним, спецтрибунал, который Запад хочет создать для преследования за военные преступления против Украины, не будет судить заочно российского диктатора Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД РФ Сергея Лаврова, пока те находятся на своих должностях.

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