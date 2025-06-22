Зеленский на следующей неделе едет на заседание ПАСЕ
Президент Владимир Зеленский 26 июня едет во Францию на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в программе ПАСЕ.
По информации "Европейской правды", этот визит, который появился в индикативной программе ПАСЕ только на днях, уже согласован с офисом президента.
Впрочем, из-за хаотичности событий на саммитах НАТО и ЕС, остается небольшая вероятность срыва.
Пока нет окончательной ясности, означает ли это, что Зеленский направится в Страсбург из Гааги, где он будет 23-24 июня и не посетит саммит ЕС, участие украинского президента в котором рассматривалось.
Сейчас планируется встреча Зеленского с руководством ЕС и государств-членов в Гааге после завершения саммита НАТО.
Но на фоне все меньшей заинтересованности президента США Дональда Трампа в решении войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита президента Зеленского на саммит НАТО.
І правильно роблять. Це зелене чучело всюди пхається, корчить з себе справжнього президента, а сам без папірця два слова в купу скласти не здатен. Бутафорський президент...
І чернишов вже повернувся на Україну, як ти зелень співав?
Навпаки, уся його рідня втекла.