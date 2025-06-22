РУС
Зеленский на следующей неделе едет на заседание ПАСЕ

Зеленский поедет на заседание ПАСЕ

Президент Владимир Зеленский 26 июня едет во Францию на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в программе ПАСЕ.

По информации "Европейской правды", этот визит, который появился в индикативной программе ПАСЕ только на днях, уже согласован с офисом президента.

Впрочем, из-за хаотичности событий на саммитах НАТО и ЕС, остается небольшая вероятность срыва.

Пока нет окончательной ясности, означает ли это, что Зеленский направится в Страсбург из Гааги, где он будет  23-24 июня и не посетит саммит ЕС, участие украинского президента в котором рассматривалось.

Сейчас планируется встреча Зеленского с руководством ЕС и государств-членов в Гааге после завершения саммита НАТО.

Но на фоне все меньшей заинтересованности президента США Дональда Трампа в решении войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита президента Зеленского на саммит НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент ПАСЕ Русопулос осудил массированный обстрел РФ по Киеву: Никакой безнаказанности за эти преступления

Автор: 

Зеленский Владимир (22072) ПАСЕ (1675) Совет Европы (717)
Топ комментарии
+27
Тобто готуватися нам до обстрілу
22.06.2025 13:40 Ответить
+18
А, шо там це чмо забуло? Чергова фотосесія крупним планом. Ліпше віддайте гроші на так необхідні дрони ніж возити цього мудака на екскурсії.
22.06.2025 13:41 Ответить
+18
Скоріш за все на зустріч з Чернишовим....
22.06.2025 13:44 Ответить
Счастливого пути!
22.06.2025 13:39 Ответить
Боже бережи Францію.
22.06.2025 13:45 Ответить
Да, когда-то Франция была Францией а теперь не поймёшь, то ли Алжир, то ли Сенегал Слава Богу что Украина это Украина.
22.06.2025 14:10 Ответить
Версаль згорить? Кілька літаків впадуть?
22.06.2025 14:24 Ответить
Тобто готуватися нам до обстрілу
22.06.2025 13:40 Ответить
І до бабки не ходи, це вже закономірність, потужний наполеончик-ухилянт боїться за свою шкірку.
22.06.2025 13:57 Ответить
А чи були взагалі потужні обстріли , коли пАтужний нелох був в Києві?
22.06.2025 13:58 Ответить
Мало того - коли zе-гнида їхала в бік фронту - на тій ділянці з боку кацапів якось зразу припинялись обстріли... А казали бідоносець...
22.06.2025 14:02 Ответить
Бідоносець так і є. Для усієї України.
22.06.2025 15:22 Ответить
А потім здавали ті ділянки.Закономірність.
22.06.2025 16:52 Ответить
А, шо там це чмо забуло? Чергова фотосесія крупним планом. Ліпше віддайте гроші на так необхідні дрони ніж возити цього мудака на екскурсії.
22.06.2025 13:41 Ответить
Значить буде чергонвий масований обстріл України.
22.06.2025 13:42 Ответить
Скоріш за все на зустріч з Чернишовим....
22.06.2025 13:44 Ответить
22.06.2025 14:24 Ответить
А дЄрмака штовхати поперед себе буде ? Якщо ні, то там нічого робити. На цьому ПАРЕ. Піар потужних скасовується ? Чмоня почав "броунівський рух". Кидається туди-сюди аби українці бачили бурхливу діяльність ... без результатів. Проте "мар'яшки" піднімуть галас для картинки зросту рейтингу. Віслючок як "рух" немає стратегії, тому й виходить все навкосяк-перекосяк.
22.06.2025 13:48 Ответить
Шось розкаже - хтось послухає - през!
22.06.2025 13:50 Ответить
сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського

І правильно роблять. Це зелене чучело всюди пхається, корчить з себе справжнього президента, а сам без папірця два слова в купу скласти не здатен. Бутафорський президент...
22.06.2025 13:51 Ответить
Стефанчука ще візьміть, щоб навантаження на почву зменшити
22.06.2025 13:52 Ответить
Це його псіхотіп. Він же казав що після війни перше шо зробить поїде відпочивати на море. Ну не може він без подорожей. Ну ще звичайно почуття потужності коли йому еврочиновники аплодують. Скількі ж на це все мільйонів зливають,на ці всі подорожі які по суті з нульовий єффектом.
22.06.2025 13:52 Ответить
Повертатись буде? Чи по екстрадиції у Інтерполу вимагати потім?
22.06.2025 14:09 Ответить
Яка мета такого візиту в Цю арганізацію,це рівень депутатів,міністрів,що воно там забуло?
22.06.2025 14:11 Ответить
А попіздєть...
22.06.2025 14:38 Ответить
Заодно поверне Мініча який поїхав повертати Чернишова.
22.06.2025 14:14 Ответить
Заодно, і свого ставленика, міністра чернишова, відвідає, гостинчика йому, від шмигаля та РНБОУ, привезе!! ПаХАРІ…
22.06.2025 14:28 Ответить
А яке воно має відношення до ПАРЄ? Що, не взмозі нічого кращого придумати для відмазки?
показать весь комментарий
22.06.2025 14:47 Ответить
Згоден з коментарями
22.06.2025 14:58 Ответить
А дермака (рашинського козиря) не забудь взяти, щоб визіт був провальний?
І чернишов вже повернувся на Україну, як ти зелень співав?
Навпаки, уся його рідня втекла.
22.06.2025 15:08 Ответить
Киянам готуватися до наступного жорстокого ракетно-дронового обстрілу...
22.06.2025 15:19 Ответить
Кім чен зе по указці кацапів свалює на гастролі.
22.06.2025 16:53 Ответить
Що він там робити буде?
22.06.2025 17:09 Ответить
скумбрію на шопінг
22.06.2025 18:16 Ответить
 
 