Президент ПАСЕ Русопулос осудил массированный обстрел РФ по Киеву: Никакой безнаказанности за эти преступления

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос осудил ночной комбинированный обстрел Украины, в результате которого только в Киеве погибли как минимум 15 человек.

передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает эскалацию своих ужасных ракетных атак на невинное гражданское население: 14 погибших только в Киеве прошлой ночью. Жилые дома становятся мишенями и разрушаются", - отметил Русопулос.

Он подчеркнул, что настало время для конкретных действий по привлечению России к ответственности за совершенные преступления. "Никакой безнаказанности за эти преступления", - подчеркнул президент ПАСЕ.

Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КМВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.

Всего, по данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440.

