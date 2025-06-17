РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
Президент ПАСЕ Русопулос осудил массированный обстрел РФ по Киеву: Никакой безнаказанности за эти преступления

Теодорос Русопулос о приоритетах ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос осудил ночной комбинированный обстрел Украины, в результате которого только в Киеве погибли как минимум 15 человек.

Об этом он написал на своей официальной странице в сети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает эскалацию своих ужасных ракетных атак на невинное гражданское население: 14 погибших только в Киеве прошлой ночью. Жилые дома становятся мишенями и разрушаются", - отметил Русопулос.

Он подчеркнул, что настало время для конкретных действий по привлечению России к ответственности за совершенные преступления. "Никакой безнаказанности за эти преступления", - подчеркнул президент ПАСЕ.

Атака РФ на Киев ночью 17 июня 2025 года

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КМВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.

Всего, по данным Воздушных сил, уничтожено 26 из 32 ракет, обезврежено более 400 дронов из 440.

Киев (26139) обстрел (29640) ПАСЕ (1675) война в Украине (6206)
Топ комментарии
+10
А поки що, жодного покарання.....
17.06.2025 11:23 Ответить
+7
знищення українців відбувається саме безкарно, вже 11 років
17.06.2025 11:25 Ответить
+6
Патужно...як й завжди (позіхаю)
17.06.2025 11:28 Ответить
А поки що, жодного покарання.....
17.06.2025 11:23 Ответить
Чому досі немає потужних відосиків гундосого??? Непорядок, пора б уже...🤡🤡🤡
17.06.2025 11:23 Ответить
Відпи₴дівся Рамустопоколос...та й в ресторан. 21 століття а мораль в суспільстві лише одна -"своя сорочка до тіла ближча".
17.06.2025 11:24 Ответить
знищення українців відбувається саме безкарно, вже 11 років
17.06.2025 11:25 Ответить
Дякуємо ПАРЄ, за висловлене посильне співчуття Українцям!!
Бо, Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та оте РНБОУ, ще не в темі!
Оманський, команди ше не давав!?!?
17.06.2025 11:26 Ответить
Настав час для рішучих дій - Європа стає на диби - рашці кранти - Русопулос
17.06.2025 11:27 Ответить
Патужно...як й завжди (позіхаю)
17.06.2025 11:28 Ответить
Засудили, озаботілісь, вражені, стурбовані і т.д... Як це вже все заіПало...
17.06.2025 11:30 Ответить
Я аж вижу, как сейчас в Кремле заметались
17.06.2025 11:32 Ответить
І яке покарання буде?Ці всі організації спортлото. Ізраїль показав єдиний дієвий шлях покарання, коли по москві потечуть річки лайна і затоплять бункер путіна!
17.06.2025 11:49 Ответить
Після такої потужної заяві Русопулос, ви русофобос !
17.06.2025 12:24 Ответить
Засуджуемо, співчуваемо, но газ та нафту купуемо, бо дешево.
17.06.2025 13:34 Ответить
 
 