УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
1 045 14

Президент ПАРЄ Русопулос засудив масований обстріл РФ по Києву: Жодної безкарності за ці злочини

Теодорос Русопулос про пріорітети ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос засудив нічний комбінований обстріл України, внаслідок якого лише в Києві загинули щонайменше 15 людей.

Про це він написав на своїй офіційній сторінці у мережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує ескалацію своїх жахливих ракетних атак на невинне цивільне населення: 14 загиблих лише в Києві минулої ночі. Житлові будинки стають мішенями та руйнуються", - зазначив Русопулос.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не прагне ні до перемир’я, ні до переговорів. Росія хоче капітуляції України, - посол Німеччини Єґер

Він підкреслив, що настав час для конкретних дій щодо притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини. "Жодної безкарності за ці злочини", - наголосив президент ПАРЄ.

Атака РФ на Київ вночі 17 червня 2025 року

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 26 із 32 ракет, знешкоджено понад 400 дронів із 440.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Британії Гарріс висловив співчуття жертвам ракетної атаки по Києву: "Жахливе нагадування про війну"

Автор: 

Київ (20188) обстріл (30978) ПАРЄ (856) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А поки що, жодного покарання.....
показати весь коментар
17.06.2025 11:23 Відповісти
+7
знищення українців відбувається саме безкарно, вже 11 років
показати весь коментар
17.06.2025 11:25 Відповісти
+6
Патужно...як й завжди (позіхаю)
показати весь коментар
17.06.2025 11:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А поки що, жодного покарання.....
показати весь коментар
17.06.2025 11:23 Відповісти
Чому досі немає потужних відосиків гундосого??? Непорядок, пора б уже...🤡🤡🤡
показати весь коментар
17.06.2025 11:23 Відповісти
Відпи₴дівся Рамустопоколос...та й в ресторан. 21 століття а мораль в суспільстві лише одна -"своя сорочка до тіла ближча".
показати весь коментар
17.06.2025 11:24 Відповісти
знищення українців відбувається саме безкарно, вже 11 років
показати весь коментар
17.06.2025 11:25 Відповісти
Дякуємо ПАРЄ, за висловлене посильне співчуття Українцям!!
Бо, Стефанчуки+зеленський+шмигаль, та оте РНБОУ, ще не в темі!
Оманський, команди ше не давав!?!?
показати весь коментар
17.06.2025 11:26 Відповісти
Настав час для рішучих дій - Європа стає на диби - рашці кранти - Русопулос
показати весь коментар
17.06.2025 11:27 Відповісти
Патужно...як й завжди (позіхаю)
показати весь коментар
17.06.2025 11:28 Відповісти
Засудили, озаботілісь, вражені, стурбовані і т.д... Як це вже все заіПало...
показати весь коментар
17.06.2025 11:30 Відповісти
Я аж вижу, как сейчас в Кремле заметались
показати весь коментар
17.06.2025 11:32 Відповісти
І яке покарання буде?Ці всі організації спортлото. Ізраїль показав єдиний дієвий шлях покарання, коли по москві потечуть річки лайна і затоплять бункер путіна!
показати весь коментар
17.06.2025 11:49 Відповісти
Після такої потужної заяві Русопулос, ви русофобос !
показати весь коментар
17.06.2025 12:24 Відповісти
Засуджуемо, співчуваемо, но газ та нафту купуемо, бо дешево.
показати весь коментар
17.06.2025 13:34 Відповісти
 
 