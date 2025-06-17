Президент ПАРЄ Русопулос засудив масований обстріл РФ по Києву: Жодної безкарності за ці злочини
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос засудив нічний комбінований обстріл України, внаслідок якого лише в Києві загинули щонайменше 15 людей.
Про це він написав на своїй офіційній сторінці у мережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує ескалацію своїх жахливих ракетних атак на невинне цивільне населення: 14 загиблих лише в Києві минулої ночі. Житлові будинки стають мішенями та руйнуються", - зазначив Русопулос.
Він підкреслив, що настав час для конкретних дій щодо притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини. "Жодної безкарності за ці злочини", - наголосив президент ПАРЄ.
Атака РФ на Київ вночі 17 червня 2025 року
Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.
За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.
Загалом, за даними Повітряних сил, знищено 26 із 32 ракет, знешкоджено понад 400 дронів із 440.
