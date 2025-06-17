Посол Британії Гарріс висловив співчуття жертвам ракетної атаки по Києву: "Жахливе нагадування про війну"
Посол Сполученого Королівства в Україні Мартін Гарріс висловив співчуття родинам загиблих внаслідок масованої ракетної атаки Росії проти України в ніч на 17 червня.
Про це дипломат написав у своєму дописі в X, інформує Цензор.НЕТ.
"Невибіркова атака Росії по Києву та інших українських містах - жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого й тривалого миру. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія має зараз же погодитися на припинення вогню", - написав Гарріс.
Нагадаємо, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Зараз відомо про 114 постраждалих у місті та 14 загиблих.
Топ коментарі
+4 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар17.06.2025 10:47 Відповісти Посилання
+3 Zemer
показати весь коментар17.06.2025 10:38 Відповісти Посилання
+2 Поділля16
показати весь коментар17.06.2025 10:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Світла пам'ять всім загиблим.
А шо, до тепер вже забувся?
****** якась пам'ять, як для дипломата.
Прокидаються вони, звичайний день, літо, все чудово, а тут нагадування що десь українців ********. Зіпсували людям день
Україна і Британія - партнери на 100 років.
Пропоную віддати Британії Крим під військову британську базу, зробити із Криму - офшор, як Кипр
Але заборонити громадянам раши і країн, що їздять на паради у мацкву , ВʼЇЗД ДО КРИМУ назавжди