УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9795 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
1 251 16

Посол Британії Гарріс висловив співчуття жертвам ракетної атаки по Києву: "Жахливе нагадування про війну"

гарріс,мартін

Посол Сполученого Королівства в Україні Мартін Гарріс висловив співчуття родинам загиблих внаслідок масованої ракетної атаки Росії проти України в ніч на 17 червня.

Про це дипломат написав у своєму дописі в X, інформує Цензор.НЕТ.

"Невибіркова атака Росії по Києву та інших українських містах - жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого й тривалого миру. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія має зараз же погодитися на припинення вогню", - написав Гарріс.

Нагадаємо, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Зараз відомо про 114 постраждалих у місті та 14 загиблих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 видаватися слабкими, - Сибіга після нічного обстрілу закликав посилити тиск на РФ

Автор: 

Київ (20188) обстріл (30978) Гарріс Мартін (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
До сраки ваше співчуття. Де Тауруси і санкції проти Сосії? Все інше це не співчуття а насмішка
показати весь коментар
17.06.2025 10:47 Відповісти
+3
Процвітання ращці бажав трамповський пісюносос з хрестом на лобі - Рубіо
показати весь коментар
17.06.2025 10:38 Відповісти
+2
І простой мальчік від наріду у 2019 році, який кричав на кожному перехресті, що ми одиін нарід і що росіяни брати і ніколи не нападуть. А ще тягнув подивитися пуйлу в очі та перестати стріляти!
показати весь коментар
17.06.2025 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоріше про рашизьм процвітаючий у ху....лостані. А за співчуття дякуємо.
Світла пам'ять всім загиблим.
показати весь коментар
17.06.2025 10:33 Відповісти
Процвітання ращці бажав трамповський пісюносос з хрестом на лобі - Рубіо
показати весь коментар
17.06.2025 10:38 Відповісти
І простой мальчік від наріду у 2019 році, який кричав на кожному перехресті, що ми одиін нарід і що росіяни брати і ніколи не нападуть. А ще тягнув подивитися пуйлу в очі та перестати стріляти!
показати весь коментар
17.06.2025 10:43 Відповісти
До сраки ваше співчуття. Де Тауруси і санкції проти Сосії? Все інше це не співчуття а насмішка
показати весь коментар
17.06.2025 10:47 Відповісти
А ще для початку всі заморожені рашистські активи повинні бути назавжди конфісковані і передані Україні. Кожен теракт московського терористичного режипу повинен мати великі наслідки для нього
показати весь коментар
17.06.2025 10:55 Відповісти
Так то ж мерц обіцяв і не дає. А ліверна ковбаса і не обіцяла...
показати весь коментар
17.06.2025 11:04 Відповісти
Нагадування?
А шо, до тепер вже забувся?
****** якась пам'ять, як для дипломата.
показати весь коментар
17.06.2025 10:48 Відповісти
Коли ж ви на тому Заході зрозумієте: існування росії і мир - поняття несумісні.
показати весь коментар
17.06.2025 10:51 Відповісти
за ядерну зброю і не тільки ядерну дали гарантії безпеки для України, а тепер по факту лише спостерігають за знищенням українців. Стояти осторонь і бездіяльно спостерігати за злочином також є злочин, а саме посібництво російському фашизму
показати весь коментар
17.06.2025 10:56 Відповісти
Співчуття, нагадування..... а ми тут і не забували . Це так.... щоб щось пи..данути.
показати весь коментар
17.06.2025 11:01 Відповісти
Дякую Мартін за співчуття, дякуємо за допомогу 🇬🇧
показати весь коментар
17.06.2025 11:26 Відповісти
То для вас мудаків нагадування. 11 років люди вже серед війни живуть.
Прокидаються вони, звичайний день, літо, все чудово, а тут нагадування що десь українців ********. Зіпсували людям день
показати весь коментар
17.06.2025 11:39 Відповісти
Британці - це велика нація. Вони несли і несуть світу просвіту.
Україна і Британія - партнери на 100 років.
Пропоную віддати Британії Крим під військову британську базу, зробити із Криму - офшор, як Кипр
Але заборонити громадянам раши і країн, що їздять на паради у мацкву , ВʼЇЗД ДО КРИМУ назавжди
показати весь коментар
17.06.2025 11:56 Відповісти
 
 