Посол Британії Гарріс висловив співчуття жертвам ракетної атаки по Києву: "Жахливе нагадування про війну"

Посол Сполученого Королівства в Україні Мартін Гарріс висловив співчуття родинам загиблих внаслідок масованої ракетної атаки Росії проти України в ніч на 17 червня.

Про це дипломат написав у своєму дописі в X, інформує Цензор.НЕТ.

"Невибіркова атака Росії по Києву та інших українських містах - жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого й тривалого миру. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Росія має зараз же погодитися на припинення вогню", - написав Гарріс.

Нагадаємо, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Зараз відомо про 114 постраждалих у місті та 14 загиблих.

