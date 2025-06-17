Посол Великобритании Гаррис выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Киеву: "Ужасное напоминание о войне"

Посол Соединенного Королевства в Украине Мартин Гаррис выразил соболезнования семьям погибших в результате массированной ракетной атаки России против Украины в ночь на 17 июня.

Об этом дипломат написал в своей заметке в X, информирует Цензор.НЕТ.

"Неизбирательная атака России по Киеву и другим украинским городам - ужасное напоминание, что она продолжает неотступно вести свою войну, тогда как Украина и партнеры стремятся к справедливому и длительному миру. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. Россия должна сейчас же согласиться на прекращение огня", - написал Гаррис.

Напомним, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас известно о 114 пострадавших в городе и 14 погибших.

