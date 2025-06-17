РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9483 посетителя онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
1 251 16

Посол Великобритании Гаррис выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Киеву: "Ужасное напоминание о войне"

Гаррис, Мартин

Посол Соединенного Королевства в Украине Мартин Гаррис выразил соболезнования семьям погибших в результате массированной ракетной атаки России против Украины в ночь на 17 июня.

Об этом дипломат написал в своей заметке в X, информирует Цензор.НЕТ.

"Неизбирательная атака России по Киеву и другим украинским городам - ужасное напоминание, что она продолжает неотступно вести свою войну, тогда как Украина и партнеры стремятся к справедливому и длительному миру. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. Россия должна сейчас же согласиться на прекращение огня", - написал Гаррис.

Напомним, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас известно о 114 пострадавших в городе и 14 погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель Путина очень проста: заставить лидеров G7 выглядеть слабыми, - Сибига после ночного обстрела призвал усилить давление на РФ

Автор: 

Киев (26139) обстрел (29640) Гаррис Мартин (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
До сраки ваше співчуття. Де Тауруси і санкції проти Сосії? Все інше це не співчуття а насмішка
показать весь комментарий
17.06.2025 10:47 Ответить
+3
Процвітання ращці бажав трамповський пісюносос з хрестом на лобі - Рубіо
показать весь комментарий
17.06.2025 10:38 Ответить
+2
І простой мальчік від наріду у 2019 році, який кричав на кожному перехресті, що ми одиін нарід і що росіяни брати і ніколи не нападуть. А ще тягнув подивитися пуйлу в очі та перестати стріляти!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоріше про рашизьм процвітаючий у ху....лостані. А за співчуття дякуємо.
Світла пам'ять всім загиблим.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:33 Ответить
Процвітання ращці бажав трамповський пісюносос з хрестом на лобі - Рубіо
показать весь комментарий
17.06.2025 10:38 Ответить
І простой мальчік від наріду у 2019 році, який кричав на кожному перехресті, що ми одиін нарід і що росіяни брати і ніколи не нападуть. А ще тягнув подивитися пуйлу в очі та перестати стріляти!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:43 Ответить
До сраки ваше співчуття. Де Тауруси і санкції проти Сосії? Все інше це не співчуття а насмішка
показать весь комментарий
17.06.2025 10:47 Ответить
А ще для початку всі заморожені рашистські активи повинні бути назавжди конфісковані і передані Україні. Кожен теракт московського терористичного режипу повинен мати великі наслідки для нього
показать весь комментарий
17.06.2025 10:55 Ответить
Так то ж мерц обіцяв і не дає. А ліверна ковбаса і не обіцяла...
показать весь комментарий
17.06.2025 11:04 Ответить
Нагадування?
А шо, до тепер вже забувся?
****** якась пам'ять, як для дипломата.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:48 Ответить
Коли ж ви на тому Заході зрозумієте: існування росії і мир - поняття несумісні.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:51 Ответить
за ядерну зброю і не тільки ядерну дали гарантії безпеки для України, а тепер по факту лише спостерігають за знищенням українців. Стояти осторонь і бездіяльно спостерігати за злочином також є злочин, а саме посібництво російському фашизму
показать весь комментарий
17.06.2025 10:56 Ответить
Співчуття, нагадування..... а ми тут і не забували . Це так.... щоб щось пи..данути.
показать весь комментарий
17.06.2025 11:01 Ответить
Дякую Мартін за співчуття, дякуємо за допомогу 🇬🇧
показать весь комментарий
17.06.2025 11:26 Ответить
То для вас мудаків нагадування. 11 років люди вже серед війни живуть.
Прокидаються вони, звичайний день, літо, все чудово, а тут нагадування що десь українців ********. Зіпсували людям день
показать весь комментарий
17.06.2025 11:39 Ответить
Британці - це велика нація. Вони несли і несуть світу просвіту.
Україна і Британія - партнери на 100 років.
Пропоную віддати Британії Крим під військову британську базу, зробити із Криму - офшор, як Кипр
Але заборонити громадянам раши і країн, що їздять на паради у мацкву , ВʼЇЗД ДО КРИМУ назавжди
показать весь комментарий
17.06.2025 11:56 Ответить
 
 