Посол Великобритании Гаррис выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Киеву: "Ужасное напоминание о войне"
Посол Соединенного Королевства в Украине Мартин Гаррис выразил соболезнования семьям погибших в результате массированной ракетной атаки России против Украины в ночь на 17 июня.
Об этом дипломат написал в своей заметке в X, информирует Цензор.НЕТ.
"Неизбирательная атака России по Киеву и другим украинским городам - ужасное напоминание, что она продолжает неотступно вести свою войну, тогда как Украина и партнеры стремятся к справедливому и длительному миру. Мои соболезнования всем, кто потерял родных. Россия должна сейчас же согласиться на прекращение огня", - написал Гаррис.
Напомним, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас известно о 114 пострадавших в городе и 14 погибших.
Світла пам'ять всім загиблим.
А шо, до тепер вже забувся?
****** якась пам'ять, як для дипломата.
Прокидаються вони, звичайний день, літо, все чудово, а тут нагадування що десь українців ********. Зіпсували людям день
Україна і Британія - партнери на 100 років.
Пропоную віддати Британії Крим під військову британську базу, зробити із Криму - офшор, як Кипр
Але заборонити громадянам раши і країн, що їздять на паради у мацкву , ВʼЇЗД ДО КРИМУ назавжди