Росія не прагне ні до перемир’я, ні до переговорів. Росія хоче капітуляції України, - посол Німеччини Єґер

київ

Посол Німеччини Мартін Єґер відреагував на повітряну атаку РФ проти України минулої ночі, внаслідок якої лише у Києві загинули щонайменш 14 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Єґера.

"Уночі Росія атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Щонайменше 15 людей загинули, багато отримали поранення. Росія не прагне ні до перемир’я, ні до переговорів. Росія хоче змусити Україну до капітуляції шляхом воєнної сили", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву ударними дронами, а також ракетами різних типів. Вибухи лунали в різних районах столиці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Британії Гарріс висловив співчуття жертвам ракетної атаки по Києву: "Жахливе нагадування про війну"

Німеччина (7736) Київ (20188) обстріл (30978) росія (67880)
+7
Дякуємо капітану очевидності! Низький вам уклін!
17.06.2025 10:48 Відповісти
+2
Очевидна, для усього Світу правда про кривавих маніяків з московії проти Мирної України, ще з 2014 року! Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні!
Слава Україні!
17.06.2025 10:50 Відповісти
+2
Та ні, трампон сказав, що це Україна винна, бо вона опирається.
17.06.2025 10:57 Відповісти
де дальнобійні ракети у великій кількості? посібники російського фашизму думають, що приховають свою злочинну бездіяльність лише за допомогою промов? вони вже справляють нуль вражень, тобто від них уже нудить
17.06.2025 10:50 Відповісти
Дуже великий сумнів з того що гнидва не розуміє бажання ху...ла. Вони з ху...ом в одному човні. Шлімазел ще у 14 році грав на боці рашистів, та українська більшість саме за це йього і обрала презедентом-зрадником - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
17.06.2025 11:01 Відповісти
Кожен день зволікання збільшує кількість Жертв з боку України. Потрібні більш Радикальні методи по відношенню до росії.
17.06.2025 10:58 Відповісти
Ще один заявун. Не з євросоюзу часом?
17.06.2025 11:44 Відповісти
Та ні, то вам здається , куколдєї
17.06.2025 11:03 Відповісти
росія хоче не лише капітуляції України
вони хочуть щоб це було санкціоновано Радбезом ООН, тобто вони вимагають ще й капітуляції міжнародного права
17.06.2025 11:36 Відповісти
На вумних німців прозріння находить. мабуть із запою вийшов і возрєл.
17.06.2025 12:58 Відповісти
 
 