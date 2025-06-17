Росія не прагне ні до перемир’я, ні до переговорів. Росія хоче капітуляції України, - посол Німеччини Єґер

Посол Німеччини Мартін Єґер відреагував на повітряну атаку РФ проти України минулої ночі, внаслідок якої лише у Києві загинули щонайменш 14 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Х Єґера.

"Уночі Росія атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Щонайменше 15 людей загинули, багато отримали поранення. Росія не прагне ні до перемир’я, ні до переговорів. Росія хоче змусити Україну до капітуляції шляхом воєнної сили", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву ударними дронами, а також ракетами різних типів. Вибухи лунали в різних районах столиці.

