1 479 13

Россия не стремится ни к перемирию, ни к переговорам. Россия хочет капитуляции Украины, - посол Германии Егер

київ

Посол Германии Мартин Егер отреагировал на воздушную атаку РФ против Украины прошлой ночью, в результате которой только в Киеве погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Егера.

"Ночью Россия атаковала Киев дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Как минимум 15 человек погибли, многие получили ранения. Россия не стремится ни к перемирию, ни к переговорам. Россия хочет принудить Украину к капитуляции путем военной силы", - говорится в заметке.

Напомним, в ночь на 17 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву ударными дронами, а также ракетами различных типов. Взрывы раздавались в разных районах столицы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Британии Гаррис выразил соболезнования жертвам ракетной атаки по Киеву: "Ужасное напоминание о войне"

Автор: 

Германия (7282) Киев (26139) обстрел (29640) россия (97292)
Топ комментарии
+7
Дякуємо капітану очевидності! Низький вам уклін!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:48 Ответить
+2
Очевидна, для усього Світу правда про кривавих маніяків з московії проти Мирної України, ще з 2014 року! Дякуємо Німеччині, за безкоштовну допомогу Україні!
Слава Україні!
показать весь комментарий
17.06.2025 10:50 Ответить
+2
Та ні, трампон сказав, що це Україна винна, бо вона опирається.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
де дальнобійні ракети у великій кількості? посібники російського фашизму думають, що приховають свою злочинну бездіяльність лише за допомогою промов? вони вже справляють нуль вражень, тобто від них уже нудить
показать весь комментарий
17.06.2025 10:50 Ответить
Дуже великий сумнів з того що гнидва не розуміє бажання ху...ла. Вони з ху...ом в одному човні. Шлімазел ще у 14 році грав на боці рашистів, та українська більшість саме за це йього і обрала презедентом-зрадником - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
показать весь комментарий
17.06.2025 11:01 Ответить
Кожен день зволікання збільшує кількість Жертв з боку України. Потрібні більш Радикальні методи по відношенню до росії.
показать весь комментарий
17.06.2025 10:58 Ответить
Ще один заявун. Не з євросоюзу часом?
показать весь комментарий
17.06.2025 11:44 Ответить
Та ні, то вам здається , куколдєї
показать весь комментарий
17.06.2025 11:03 Ответить
росія хоче не лише капітуляції України
вони хочуть щоб це було санкціоновано Радбезом ООН, тобто вони вимагають ще й капітуляції міжнародного права
показать весь комментарий
17.06.2025 11:36 Ответить
На вумних німців прозріння находить. мабуть із запою вийшов і возрєл.
показать весь комментарий
17.06.2025 12:58 Ответить
 
 