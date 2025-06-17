Россия не стремится ни к перемирию, ни к переговорам. Россия хочет капитуляции Украины, - посол Германии Егер

Посол Германии Мартин Егер отреагировал на воздушную атаку РФ против Украины прошлой ночью, в результате которой только в Киеве погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Егера.

"Ночью Россия атаковала Киев дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Как минимум 15 человек погибли, многие получили ранения. Россия не стремится ни к перемирию, ни к переговорам. Россия хочет принудить Украину к капитуляции путем военной силы", - говорится в заметке.

Напомним, в ночь на 17 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву ударными дронами, а также ракетами различных типов. Взрывы раздавались в разных районах столицы.

