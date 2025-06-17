Россия не стремится ни к перемирию, ни к переговорам. Россия хочет капитуляции Украины, - посол Германии Егер
Посол Германии Мартин Егер отреагировал на воздушную атаку РФ против Украины прошлой ночью, в результате которой только в Киеве погибли по меньшей мере 15 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Х Егера.
"Ночью Россия атаковала Киев дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Как минимум 15 человек погибли, многие получили ранения. Россия не стремится ни к перемирию, ни к переговорам. Россия хочет принудить Украину к капитуляции путем военной силы", - говорится в заметке.
Напомним, в ночь на 17 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву ударными дронами, а также ракетами различных типов. Взрывы раздавались в разных районах столицы.
Топ комментарии
+7 Calvados
показать весь комментарий17.06.2025 10:48 Ответить Ссылка
+2 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий17.06.2025 10:50 Ответить Ссылка
+2 Василь Васько #582549
показать весь комментарий17.06.2025 10:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні!
вони хочуть щоб це було санкціоновано Радбезом ООН, тобто вони вимагають ще й капітуляції міжнародного права