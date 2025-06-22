Зеленський наступного тижня їде на засідання ПАРЄ

Президент Володимир Зеленський 26 червня їде у Францію на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду", про це йдеться у програмі ПАРЄ.

За інформацією "Європейської правди", цей візит, який з'явився в індикативній програмі ПАРЄ лише днями, вже погоджений з офісом президента.

Утім, через хаотичність подій на самітах НАТО і ЄС, залишається невелика ймовірність зриву.

Наразі немає остаточної ясності, чи означає це, що Зеленський попрямує до Страсбурга з Гааги де він перебуватиме 23-24 червня та не відвідає саміт ЄС, участь українського президента у якому розглядалася.

Утім, наразі планується зустріч Зеленського з керівництвом ЄС і держав-членів у Гаазі після завершення саміту НАТО.

Але на тлі все меншої зацікавленості президента США Дональда Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент ПАРЄ Русопулос засудив масований обстріл РФ по Києву: Жодної безкарності за ці злочини