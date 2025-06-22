УКР
Зеленський наступного тижня їде на засідання ПАРЄ

Президент Володимир Зеленський 26 червня їде у Францію на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду", про це йдеться у програмі ПАРЄ.

За інформацією "Європейської правди", цей візит, який з'явився в індикативній програмі ПАРЄ лише днями, вже погоджений з офісом президента.

Утім, через хаотичність подій на самітах НАТО і ЄС, залишається невелика ймовірність зриву.

Наразі немає остаточної ясності, чи означає це, що Зеленський попрямує до Страсбурга з Гааги де він перебуватиме 23-24 червня та не відвідає саміт ЄС, участь українського президента у якому розглядалася.

Утім, наразі планується зустріч Зеленського з керівництвом ЄС і держав-членів у Гаазі після завершення саміту НАТО.

Але на тлі все меншої зацікавленості президента США Дональда Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент ПАРЄ Русопулос засудив масований обстріл РФ по Києву: Жодної безкарності за ці злочини

Зеленський Володимир (25625) ПАРЄ (856) Рада Європи (478)
Топ коментарі
+27
Тобто готуватися нам до обстрілу
22.06.2025 13:40 Відповісти
+18
А, шо там це чмо забуло? Чергова фотосесія крупним планом. Ліпше віддайте гроші на так необхідні дрони ніж возити цього мудака на екскурсії.
22.06.2025 13:41 Відповісти
+18
Скоріш за все на зустріч з Чернишовим....
22.06.2025 13:44 Відповісти
Счастливого пути!
22.06.2025 13:39 Відповісти
Боже бережи Францію.
22.06.2025 13:45 Відповісти
Да, когда-то Франция была Францией а теперь не поймёшь, то ли Алжир, то ли Сенегал Слава Богу что Украина это Украина.
22.06.2025 14:10 Відповісти
Версаль згорить? Кілька літаків впадуть?
22.06.2025 14:24 Відповісти
Тобто готуватися нам до обстрілу
22.06.2025 13:40 Відповісти
І до бабки не ходи, це вже закономірність, потужний наполеончик-ухилянт боїться за свою шкірку.
22.06.2025 13:57 Відповісти
А чи були взагалі потужні обстріли , коли пАтужний нелох був в Києві?
22.06.2025 13:58 Відповісти
Мало того - коли zе-гнида їхала в бік фронту - на тій ділянці з боку кацапів якось зразу припинялись обстріли... А казали бідоносець...
22.06.2025 14:02 Відповісти
Бідоносець так і є. Для усієї України.
22.06.2025 15:22 Відповісти
А потім здавали ті ділянки.Закономірність.
22.06.2025 16:52 Відповісти
А, шо там це чмо забуло? Чергова фотосесія крупним планом. Ліпше віддайте гроші на так необхідні дрони ніж возити цього мудака на екскурсії.
22.06.2025 13:41 Відповісти
Значить буде чергонвий масований обстріл України.
22.06.2025 13:42 Відповісти
Скоріш за все на зустріч з Чернишовим....
22.06.2025 13:44 Відповісти
22.06.2025 14:24 Відповісти
А дЄрмака штовхати поперед себе буде ? Якщо ні, то там нічого робити. На цьому ПАРЕ. Піар потужних скасовується ? Чмоня почав "броунівський рух". Кидається туди-сюди аби українці бачили бурхливу діяльність ... без результатів. Проте "мар'яшки" піднімуть галас для картинки зросту рейтингу. Віслючок як "рух" немає стратегії, тому й виходить все навкосяк-перекосяк.
22.06.2025 13:48 Відповісти
Шось розкаже - хтось послухає - през!
22.06.2025 13:50 Відповісти
сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського

І правильно роблять. Це зелене чучело всюди пхається, корчить з себе справжнього президента, а сам без папірця два слова в купу скласти не здатен. Бутафорський президент...
22.06.2025 13:51 Відповісти
Стефанчука ще візьміть, щоб навантаження на почву зменшити
22.06.2025 13:52 Відповісти
Це його псіхотіп. Він же казав що після війни перше шо зробить поїде відпочивати на море. Ну не може він без подорожей. Ну ще звичайно почуття потужності коли йому еврочиновники аплодують. Скількі ж на це все мільйонів зливають,на ці всі подорожі які по суті з нульовий єффектом.
22.06.2025 13:52 Відповісти
Повертатись буде? Чи по екстрадиції у Інтерполу вимагати потім?
22.06.2025 14:09 Відповісти
Яка мета такого візиту в Цю арганізацію,це рівень депутатів,міністрів,що воно там забуло?
22.06.2025 14:11 Відповісти
А попіздєть...
22.06.2025 14:38 Відповісти
Заодно поверне Мініча який поїхав повертати Чернишова.
22.06.2025 14:14 Відповісти
Заодно, і свого ставленика, міністра чернишова, відвідає, гостинчика йому, від шмигаля та РНБОУ, привезе!! ПаХАРІ…
22.06.2025 14:28 Відповісти
А яке воно має відношення до ПАРЄ? Що, не взмозі нічого кращого придумати для відмазки?
22.06.2025 14:41 Відповісти
22.06.2025 14:47 Відповісти
Згоден з коментарями
22.06.2025 14:58 Відповісти
А дермака (рашинського козиря) не забудь взяти, щоб визіт був провальний?
І чернишов вже повернувся на Україну, як ти зелень співав?
Навпаки, уся його рідня втекла.
22.06.2025 15:08 Відповісти
Киянам готуватися до наступного жорстокого ракетно-дронового обстрілу...
22.06.2025 15:19 Відповісти
Кім чен зе по указці кацапів свалює на гастролі.
22.06.2025 16:53 Відповісти
Що він там робити буде?
22.06.2025 17:09 Відповісти
скумбрію на шопінг
22.06.2025 18:16 Відповісти
 
 