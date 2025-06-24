Рада Європи затвердила документи для створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

Про це повідомили в Постійному представництві України при Раді Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рішення підтримали 40 учасників, 3 виступили проти, ще троє утримались.

Також Комітет уповноважив Генерального секретаря РЄ Алена Берсе підписати двосторонню угоду з Україною, яка формалізує запуск трибуналу.

Як зазначається, це рішення стало останнім формальним кроком перед візитом президента України Володимира Зеленського до Палацу Європи у Страсбурзі. Очікується, що вже в середу, 25 червня, глава держави виступить перед Комітетом міністрів під головуванням віцепрем’єра та голови МЗС Мальти Яна Борга і підпише відповідну угоду між Україною та Радою Європи.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

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