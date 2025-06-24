УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8955 відвідувачів онлайн
Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
606 3

Рада Європи затвердила документи для створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії РФ

Допомога Україні від Європи

Комітет міністрів Ради Європи на засіданні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.

Про це повідомили в Постійному представництві України при Раді Європи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рішення підтримали 40 учасників, 3 виступили проти, ще троє утримались.

Також Комітет уповноважив Генерального секретаря РЄ Алена Берсе підписати двосторонню угоду з Україною, яка формалізує запуск трибуналу.

Як зазначається, це рішення стало останнім формальним кроком перед візитом президента України Володимира Зеленського до Палацу Європи у Страсбурзі. Очікується, що вже в середу, 25 червня, глава держави виступить перед Комітетом міністрів під головуванням віцепрем’єра та голови МЗС Мальти Яна Борга і підпише відповідну угоду між Україною та Радою Європи.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський наступного тижня їде на засідання ПАРЄ

Автор: 

Рада Європи (467) трибунал (282) війна в Україні (5008)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ухвалили документи, а колись буде трибунал. А куди їм спішити
показати весь коментар
24.06.2025 17:34 Відповісти
Ну, якщо їх трьох тихенько викрасти, потім десь, через певний час "легалізувати", як Чауса, наприклад, то - можна буде і судити. За той певний час у сраzzії вже будуть інші керувати... 😉
показати весь коментар
24.06.2025 17:37 Відповісти
Не дуже швидко ..
показати весь коментар
24.06.2025 19:17 Відповісти
 
 