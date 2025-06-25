Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

В среду, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП" и трансляцию Совета Европы.

Соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии было подписано в здании Совета Европы в Страсбурге во время первого визита Зеленского в эту организацию.

Отмечается, что будущий спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства, обычно защищенное персональными иммунитетами. Однако вынесение приговоров будет возможно только после потери им должностей.

Также предполагается, что трибунал сможет выносить приговоры даже без присутствия обвиняемых, в частности, против политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и Северной Кореи.

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Трибунал будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры.

"Впервые создается специальный международный трибунал для рассмотрения преступлений агрессии. Этот трибунал, созданный в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы не основывается на молчании или безнаказанности, а на законе, принципах и действиях", - заявил Берсе.

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявлял, что Украина готовится к подписанию соглашения с Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

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