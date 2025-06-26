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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Фон дер Ляєн щодо підписання угоди про спецтрибунал над РФ: І справедливість переможе

Фон дер Ляєн привітала підписання угоди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала підписання угоди  створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії Україною та Радою Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в дописі фон дер Ляєн в Х.

"Я щиро вітаю угоду, підписану між президентом України Володимиром Зеленським та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії", - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що агресори повинні постати перед суддями.

"І справедливість переможе", — переконана фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

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Автор: 

росія (66461) трибунал (282) фон дер Ляєн Урсула (807) воєнні злочини (1894)


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Топ коментарі
+2
Розкажіть це Нетаньягу.
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26.06.2025 11:19 Відповісти
+2
Ще один безтолковий папірець на кшталт будапешського меморандуму... А для ЗЕбілів ПЕРЕМОГА!!!
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26.06.2025 11:51 Відповісти
+1
Кари, прутіну та прутінцям, як і гітлєру та гітлерівцям!!
Страшної кари, за їх криваві злочини в Мирній Україні!
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26.06.2025 11:18 Відповісти
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26.06.2025 11:17 Відповісти
Кари, прутіну та прутінцям, як і гітлєру та гітлерівцям!!
Страшної кари, за їх криваві злочини в Мирній Україні!
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26.06.2025 11:18 Відповісти
Ага, відразу після вступу в НАТО та ЄС, та взяття Україною Москви.
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26.06.2025 11:18 Відповісти
Розкажіть це Нетаньягу.
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26.06.2025 11:19 Відповісти
Це добре що підписана угода ,але хто заарештує найкривавішого терориста 21 століття путіна і його злочине оточення ? їх треба тільки знищувати для цього є професіонали в спец.службах.
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26.06.2025 11:37 Відповісти
Ще один безтолковий папірець на кшталт будапешського меморандуму... А для ЗЕбілів ПЕРЕМОГА!!!
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26.06.2025 11:51 Відповісти
А хтось подивляється Шмарофон? А?))))
Я думаю там зомбня повна!! І "позитивні блогери" с блогеринями...
Сам ніколи не включаю ті ze-кляті трансляції, і про слова відосики Потужника дізнаюсь з коментів на ЦН ))
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26.06.2025 12:42 Відповісти
справедливість переможе

У цьому світі?
Нє.
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26.06.2025 12:24 Відповісти
Дуже повільно Европа все оформлює....
Але що ж - ОП-вертикаль ( монорежим ) взагалі й того не робить! Навіть дипломатичну роботу завалено за горизонт .
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26.06.2025 12:40 Відповісти
 
 