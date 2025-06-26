Фон дер Ляєн щодо підписання угоди про спецтрибунал над РФ: І справедливість переможе
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала підписання угоди створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії Україною та Радою Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в дописі фон дер Ляєн в Х.
"Я щиро вітаю угоду, підписану між президентом України Володимиром Зеленським та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії", - зазначила президентка Єврокомісії.
Вона наголосила, що агресори повинні постати перед суддями.
"І справедливість переможе", — переконана фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
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Страшної кари, за їх криваві злочини в Мирній Україні!
Я думаю там зомбня повна!! І "позитивні блогери" с блогеринями...
Сам ніколи не включаю ті ze-кляті трансляції, і про слова відосики Потужника дізнаюсь з коментів на ЦН ))
У цьому світі?
Нє.
Але що ж - ОП-вертикаль ( монорежим ) взагалі й того не робить! Навіть дипломатичну роботу завалено за горизонт .