Фон дер Ляєн щодо підписання угоди про спецтрибунал над РФ: І справедливість переможе

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала підписання угоди створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії Україною та Радою Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в дописі фон дер Ляєн в Х.

"Я щиро вітаю угоду, підписану між президентом України Володимиром Зеленським та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії", - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що агресори повинні постати перед суддями.

"І справедливість переможе", — переконана фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

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