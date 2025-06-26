Фон дер Ляйен о подписании соглашения о спецтрибунале над РФ: И справедливость победит
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала подписание соглашения о создании трибунала для рассмотрения преступления агрессии России Украиной и Советом Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заметке фон дер Ляйен в Х.
"Я искренне приветствую соглашение, подписанное между президентом Украины Владимиром Зеленским и Советом Европы о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии", - отметила президент Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что агрессоры должны предстать перед судьями.
"И справедливость победит", - убеждена фон дер Ляйен.
Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
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Страшної кари, за їх криваві злочини в Мирній Україні!
Я думаю там зомбня повна!! І "позитивні блогери" с блогеринями...
Сам ніколи не включаю ті ze-кляті трансляції, і про слова відосики Потужника дізнаюсь з коментів на ЦН ))
У цьому світі?
Нє.
Але що ж - ОП-вертикаль ( монорежим ) взагалі й того не робить! Навіть дипломатичну роботу завалено за горизонт .