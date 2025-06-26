Фон дер Ляйен о подписании соглашения о спецтрибунале над РФ: И справедливость победит

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала подписание соглашения о создании трибунала для рассмотрения преступления агрессии России Украиной и Советом Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заметке фон дер Ляйен в Х.

"Я искренне приветствую соглашение, подписанное между президентом Украины Владимиром Зеленским и Советом Европы о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии", - отметила президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что агрессоры должны предстать перед судьями.

"И справедливость победит", - убеждена фон дер Ляйен.

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

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