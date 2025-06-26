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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Фон дер Ляйен о подписании соглашения о спецтрибунале над РФ: И справедливость победит

Фон дер Ляйен приветствовала подписание соглашения

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала подписание соглашения о создании трибунала для рассмотрения преступления агрессии России Украиной и Советом Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в заметке фон дер Ляйен в Х.

"Я искренне приветствую соглашение, подписанное между президентом Украины Владимиром Зеленским и Советом Европы о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии", - отметила президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что агрессоры должны предстать перед судьями.

"И справедливость победит", - убеждена фон дер Ляйен.

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

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Автор: 

россия (96442) трибунал (292) Урсула фон дер Ляйен (554) военные преступления (1469)


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Топ комментарии
+2
Розкажіть це Нетаньягу.
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26.06.2025 11:19 Ответить
+2
Ще один безтолковий папірець на кшталт будапешського меморандуму... А для ЗЕбілів ПЕРЕМОГА!!!
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26.06.2025 11:51 Ответить
+1
Кари, прутіну та прутінцям, як і гітлєру та гітлерівцям!!
Страшної кари, за їх криваві злочини в Мирній Україні!
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26.06.2025 11:18 Ответить
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ХТП.
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26.06.2025 11:17 Ответить
Кари, прутіну та прутінцям, як і гітлєру та гітлерівцям!!
Страшної кари, за їх криваві злочини в Мирній Україні!
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26.06.2025 11:18 Ответить
Ага, відразу після вступу в НАТО та ЄС, та взяття Україною Москви.
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26.06.2025 11:18 Ответить
Розкажіть це Нетаньягу.
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26.06.2025 11:19 Ответить
Це добре що підписана угода ,але хто заарештує найкривавішого терориста 21 століття путіна і його злочине оточення ? їх треба тільки знищувати для цього є професіонали в спец.службах.
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26.06.2025 11:37 Ответить
Ще один безтолковий папірець на кшталт будапешського меморандуму... А для ЗЕбілів ПЕРЕМОГА!!!
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26.06.2025 11:51 Ответить
А хтось подивляється Шмарофон? А?))))
Я думаю там зомбня повна!! І "позитивні блогери" с блогеринями...
Сам ніколи не включаю ті ze-кляті трансляції, і про слова відосики Потужника дізнаюсь з коментів на ЦН ))
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26.06.2025 12:42 Ответить
справедливість переможе

У цьому світі?
Нє.
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26.06.2025 12:24 Ответить
Дуже повільно Европа все оформлює....
Але що ж - ОП-вертикаль ( монорежим ) взагалі й того не робить! Навіть дипломатичну роботу завалено за горизонт .
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26.06.2025 12:40 Ответить
 
 