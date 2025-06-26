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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Сибига о создании Спецтрибунала: Путин и его окружение должны знать, что правосудие неизбежно

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал подписание соглашения о создании трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Это исторический момент не только для Украины, но и для мирового правосудия. Полномасштабная война России против Украины является самым серьезным нарушением международного права в Европе со времен Второй мировой войны. Впервые за много десятилетий будет создан Специальный трибунал для преследования преступления агрессии", - подчеркнул он.

И поблагодарил "всех партнеров в Основной группе, ЕС, всех юристов, дипломатов и политиков, которые обеспечили этот результат. Но прежде всего Совет Европы и его Генерального секретаря Алена Берсе, который сыграл центральную роль".

Читайте: Зеленский о создании спецтрибунала: Каждый военный преступник должен знать, что справедливость будет восстановлена

"Путин и его сообщники должны знать, что правосудие неизбежно", - подчеркнул министр.

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Автор: 

россия (96420) трибунал (292) Сибига Андрей (532) военные преступления (1469)


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Топ комментарии
+8
Да плевать нормальным людям\странам на это кривосудие - оно создавалось и действует как мягкая форма принуждения для второстепенных стран.

Никто в здравом уме не будет арестовывать Путина. И Нетаньягу кстати тоже.
Чтобы Путин знал что правосудие неизбежно - нужно сначала на все 100% победить РФ, и только тогда победитель сможет судить побежденного.

А все эти сказки мечты и фантазии - не более чем законный повод полететь в турне по цивилизованным странам.
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26.06.2025 03:47 Ответить
+5
Скільки країни - підписаннти , цього року , вже купили і ще куплять скрапленого газу в РФії ...?
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26.06.2025 00:51 Ответить
+5
В шизонутого ядерка. Він вже доказав, що йому все пох.. Який спецтрибунал я хз.
Це мабудь заочний якийсь. Піз#ець.
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26.06.2025 01:48 Ответить
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Скільки країни - підписаннти , цього року , вже купили і ще куплять скрапленого газу в РФії ...?
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26.06.2025 00:51 Ответить
А трибунал відбудеться відразу після вступу України в ЄС та НАТО, та відправкою Зеленського на Марс?
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26.06.2025 01:23 Ответить
Сибіга персонально арешт|є прутіна!!!
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26.06.2025 01:43 Ответить
В шизонутого ядерка. Він вже доказав, що йому все пох.. Який спецтрибунал я хз.
Це мабудь заочний якийсь. Піз#ець.
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26.06.2025 01:48 Ответить
Сибіга про створення Спецтрибуналу: Путін та його оточення мають знати, що правосуддя неминуче.

Ага, Кулеба теж так казав і де воно зараз воює з пуйлом? Все вірно, на нулі

"Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба почне працювати як старший науковий співробітник у Центрі науки та міжнародних відносин Белфера - дослідницькому центрі при Гарвардському університеті США."
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26.06.2025 03:42 Ответить
Да плевать нормальным людям\странам на это кривосудие - оно создавалось и действует как мягкая форма принуждения для второстепенных стран.

Никто в здравом уме не будет арестовывать Путина. И Нетаньягу кстати тоже.
Чтобы Путин знал что правосудие неизбежно - нужно сначала на все 100% победить РФ, и только тогда победитель сможет судить побежденного.

А все эти сказки мечты и фантазии - не более чем законный повод полететь в турне по цивилизованным странам.
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26.06.2025 03:47 Ответить
очень смешной коррупционер
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26.06.2025 05:06 Ответить
Вони бачать тільки те що Путлер робить, а за своїми ручками не стежать !
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26.06.2025 09:08 Ответить
Витягнути ***** та його шоблу з Параші, доки вона має ЯЗ майже не реально, а от Zе та його оточення зі Слугами *****, також мають знати, що правосуддя неминуче.
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26.06.2025 05:56 Ответить
Стадо імпотентів пропонує якісь СУД, якщо не можете зробити те що треба то мовчіть, починайте вчити рос. мову і готуйтеся штурмувати Варшаву іт.д. За МЕЙЧ -17 путін відповів?
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26.06.2025 05:56 Ответить
Гирлиго, починай писати фантастику чи фентезі - у тебе має непогано виходити!
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26.06.2025 06:02 Ответить
Знайшли нову тему щоб *********, тепер будуть рік мусолити. В тому році носилися з планами перемоги
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26.06.2025 06:20 Ответить
Для зрадників покарання також неминуче.
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26.06.2025 09:05 Ответить
 
 