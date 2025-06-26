Сибига о создании Спецтрибунала: Путин и его окружение должны знать, что правосудие неизбежно
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал подписание соглашения о создании трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.
"Это исторический момент не только для Украины, но и для мирового правосудия. Полномасштабная война России против Украины является самым серьезным нарушением международного права в Европе со времен Второй мировой войны. Впервые за много десятилетий будет создан Специальный трибунал для преследования преступления агрессии", - подчеркнул он.
И поблагодарил "всех партнеров в Основной группе, ЕС, всех юристов, дипломатов и политиков, которые обеспечили этот результат. Но прежде всего Совет Европы и его Генерального секретаря Алена Берсе, который сыграл центральную роль".
"Путин и его сообщники должны знать, что правосудие неизбежно", - подчеркнул министр.
Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
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Це мабудь заочний якийсь. Піз#ець.
Ага, Кулеба теж так казав і де воно зараз воює з пуйлом? Все вірно, на нулі
"Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба почне працювати як старший науковий співробітник у Центрі науки та міжнародних відносин Белфера - дослідницькому центрі при Гарвардському університеті США."
Никто в здравом уме не будет арестовывать Путина. И Нетаньягу кстати тоже.
Чтобы Путин знал что правосудие неизбежно - нужно сначала на все 100% победить РФ, и только тогда победитель сможет судить побежденного.
А все эти сказки мечты и фантазии - не более чем законный повод полететь в турне по цивилизованным странам.