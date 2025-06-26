Сибіга про створення Спецтрибуналу: Путін та його оточення мають знати, що правосуддя неминуче
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував підписання угоди про створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.
"Це історичний момент не лише для України, але й для світового правосуддя. Повномасштабна війна Росії проти України є найсерйознішим порушенням міжнародного права в Європі з часів Другої світової війни. Вперше за багато десятиліть буде створено Спеціальний трибунал для переслідування злочину агресії", - наголосив він.
Та подякував "усім партнерам в Основній групі, ЄС, усім юристам, дипломатам і політикам, які забезпечили цей результат. Але перш за все Раді Європи та її Генеральному секретарю Алену Берсе, який відіграв центральну роль".
"Путін та його спільники повинні знати, що правосуддя неминуче", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
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Це мабудь заочний якийсь. Піз#ець.
Ага, Кулеба теж так казав і де воно зараз воює з пуйлом? Все вірно, на нулі
"Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба почне працювати як старший науковий співробітник у Центрі науки та міжнародних відносин Белфера - дослідницькому центрі при Гарвардському університеті США."
Никто в здравом уме не будет арестовывать Путина. И Нетаньягу кстати тоже.
Чтобы Путин знал что правосудие неизбежно - нужно сначала на все 100% победить РФ, и только тогда победитель сможет судить побежденного.
А все эти сказки мечты и фантазии - не более чем законный повод полететь в турне по цивилизованным странам.