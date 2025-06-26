Сибіга про створення Спецтрибуналу: Путін та його оточення мають знати, що правосуддя неминуче.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував підписання угоди про створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Це історичний момент не лише для України, але й для світового правосуддя. Повномасштабна війна Росії проти України є найсерйознішим порушенням міжнародного права в Європі з часів Другої світової війни. Вперше за багато десятиліть буде створено Спеціальний трибунал для переслідування злочину агресії", - наголосив він.

Та подякував "усім партнерам в Основній групі, ЄС, усім юристам, дипломатам і політикам, які забезпечили цей результат. Але перш за все Раді Європи та її Генеральному секретарю Алену Берсе, який відіграв центральну роль".

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"Путін та його спільники повинні знати, що правосуддя неминуче", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.