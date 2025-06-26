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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Сибіга про створення Спецтрибуналу: Путін та його оточення мають знати, що правосуддя неминуче

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував підписання угоди про створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Х.

"Це історичний момент не лише для України, але й для світового правосуддя. Повномасштабна війна Росії проти України є найсерйознішим порушенням міжнародного права в Європі з часів Другої світової війни. Вперше за багато десятиліть буде створено Спеціальний трибунал для переслідування злочину агресії", - наголосив він.

Та подякував "усім партнерам в Основній групі, ЄС, усім юристам, дипломатам і політикам, які забезпечили цей результат. Але перш за все Раді Європи та її Генеральному секретарю Алену Берсе, який відіграв центральну роль".

Читайте: Зеленський про створення спецтрибуналу: Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена

"Путін та його спільники повинні знати, що правосуддя неминуче", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Автор: 

росія (66431) трибунал (282) Сибіга Андрій (537) воєнні злочини (1894)


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Топ коментарі
+8
Да плевать нормальным людям\странам на это кривосудие - оно создавалось и действует как мягкая форма принуждения для второстепенных стран.

Никто в здравом уме не будет арестовывать Путина. И Нетаньягу кстати тоже.
Чтобы Путин знал что правосудие неизбежно - нужно сначала на все 100% победить РФ, и только тогда победитель сможет судить побежденного.

А все эти сказки мечты и фантазии - не более чем законный повод полететь в турне по цивилизованным странам.
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26.06.2025 03:47 Відповісти
+5
Скільки країни - підписаннти , цього року , вже купили і ще куплять скрапленого газу в РФії ...?
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26.06.2025 00:51 Відповісти
+5
В шизонутого ядерка. Він вже доказав, що йому все пох.. Який спецтрибунал я хз.
Це мабудь заочний якийсь. Піз#ець.
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26.06.2025 01:48 Відповісти
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Скільки країни - підписаннти , цього року , вже купили і ще куплять скрапленого газу в РФії ...?
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26.06.2025 00:51 Відповісти
А трибунал відбудеться відразу після вступу України в ЄС та НАТО, та відправкою Зеленського на Марс?
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26.06.2025 01:23 Відповісти
Сибіга персонально арешт|є прутіна!!!
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26.06.2025 01:43 Відповісти
В шизонутого ядерка. Він вже доказав, що йому все пох.. Який спецтрибунал я хз.
Це мабудь заочний якийсь. Піз#ець.
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26.06.2025 01:48 Відповісти
Сибіга про створення Спецтрибуналу: Путін та його оточення мають знати, що правосуддя неминуче.

Ага, Кулеба теж так казав і де воно зараз воює з пуйлом? Все вірно, на нулі

"Колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба почне працювати як старший науковий співробітник у Центрі науки та міжнародних відносин Белфера - дослідницькому центрі при Гарвардському університеті США."
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26.06.2025 03:42 Відповісти
Да плевать нормальным людям\странам на это кривосудие - оно создавалось и действует как мягкая форма принуждения для второстепенных стран.

Никто в здравом уме не будет арестовывать Путина. И Нетаньягу кстати тоже.
Чтобы Путин знал что правосудие неизбежно - нужно сначала на все 100% победить РФ, и только тогда победитель сможет судить побежденного.

А все эти сказки мечты и фантазии - не более чем законный повод полететь в турне по цивилизованным странам.
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26.06.2025 03:47 Відповісти
очень смешной коррупционер
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26.06.2025 05:06 Відповісти
Вони бачать тільки те що Путлер робить, а за своїми ручками не стежать !
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26.06.2025 09:08 Відповісти
Витягнути ***** та його шоблу з Параші, доки вона має ЯЗ майже не реально, а от Zе та його оточення зі Слугами *****, також мають знати, що правосуддя неминуче.
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26.06.2025 05:56 Відповісти
Стадо імпотентів пропонує якісь СУД, якщо не можете зробити те що треба то мовчіть, починайте вчити рос. мову і готуйтеся штурмувати Варшаву іт.д. За МЕЙЧ -17 путін відповів?
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26.06.2025 05:56 Відповісти
Гирлиго, починай писати фантастику чи фентезі - у тебе має непогано виходити!
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26.06.2025 06:02 Відповісти
Знайшли нову тему щоб *********, тепер будуть рік мусолити. В тому році носилися з планами перемоги
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26.06.2025 06:20 Відповісти
Для зрадників покарання також неминуче.
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26.06.2025 09:05 Відповісти
 
 