Зеленський про створення спецтрибуналу: Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсьогодні розпочинається процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

Про це глава держави заявив після підписання угоди про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена, і це стосується також Росії. Зараз ми серйозно активізуємо юридичну роботу. Попереду ще довгий шлях", - заявив Зеленський.

Президент подякував Комітету міністрів і Раді Європі, а також всім, хто проявив лідерські якості. Він зазначив, що "справедливість вимагає часу", водночас висловивши впевненість, що вона буде відновлена.

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"Сьогоднішня угода та цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання, і ми маємо зробити це разом у всій Європі",- сказав очільник держави.

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

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