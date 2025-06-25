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Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ
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Зеленський про створення спецтрибуналу: Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена

Зеленський про спецтрибунал

Президент Володимир Зеленський заявив, що відсьогодні розпочинається процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України.

Про це глава держави заявив після підписання угоди про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для розгляду злочину агресії Росії проти України. Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена, і це стосується також Росії. Зараз ми серйозно активізуємо юридичну роботу. Попереду ще довгий шлях", - заявив Зеленський.

Президент подякував Комітету міністрів і Раді Європі, а також всім, хто проявив лідерські якості. Він зазначив, що "справедливість вимагає часу", водночас висловивши впевненість, що вона буде відновлена.

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"Сьогоднішня угода та цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання, і ми маємо зробити це разом у всій Європі",- сказав очільник держави.

Нагадаємо, що 25 червня президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Читайте також: Україна і Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) росія (66431) трибунал (282) воєнні злочини (1894)


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Топ коментарі
+7
Ти також про це пам'ятай! 🤡
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25.06.2025 23:29 Відповісти
+4
Було б прикольно ще й місцевих злодіїв і корупцію пересаджати. Особливо з огляду на воєнний час. Але ми розуміємо, зараз на паузі. Очікуємо, коли всі у Флориду по своїх хатиночках полетять і тоді почнемо...
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25.06.2025 23:29 Відповісти
+2
Наче з Гітлером там терміни шукали. Проблема в тому, що в куйла ядерна зброя, тому він найімовірніше здохне, сподіваюся, що надто мучительно, ніж його посадять...
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25.06.2025 23:36 Відповісти
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поясніть хтось йому різницю, що є військовий злочинець (порушення правил і норм військової служби.. сзч, наприклад) і є воєнний злочинець (ху йло та вся його шобла).
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25.06.2025 23:28 Відповісти
Наче з Гітлером там терміни шукали. Проблема в тому, що в куйла ядерна зброя, тому він найімовірніше здохне, сподіваюся, що надто мучительно, ніж його посадять...
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25.06.2025 23:36 Відповісти
та звісно, що його не посадять. та навіть не факт, що грохнуть. для цього там має бути хоча би якась мала-мальська опозиція та ще й з яйцями.. а там такої зараз нема та й не передбачається. а з оточення його навряд чи хтось наважиться валити, бо тоді почнуться у них розборки між тими кланами. а це явно не в їхніх інтересах. їм куди простіше свій люмпен і далі на м'ясо кидати.
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26.06.2025 00:40 Відповісти
Ти також про це пам'ятай! 🤡
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25.06.2025 23:29 Відповісти
Було б прикольно ще й місцевих злодіїв і корупцію пересаджати. Особливо з огляду на воєнний час. Але ми розуміємо, зараз на паузі. Очікуємо, коли всі у Флориду по своїх хатиночках полетять і тоді почнемо...
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25.06.2025 23:29 Відповісти
В таборах Мордовії, мабуть, уже готують і камери, для прутіна і його оточення!! Московитів, вони чимало закабздонили, своєю движкхою!!
Уже, за 1.000.000 орків!!
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25.06.2025 23:32 Відповісти
До речі - рівно 75 років тому , 25.06.1950 , війська Північної Кореї почали наступ на південь - почалася корейська війна
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25.06.2025 23:42 Відповісти
Це більше нагадує лякання їжачка одним місцем. Поки в х***ла будуть купувати нафту і газ на лярди валюти, доти йому будуть по цимбалах всі ці санкції та трибунали.
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26.06.2025 00:04 Відповісти
історія чи життя не йде по колу, то ж те, що сталося з гітлером, не обов'язково станеться з іншими, наприклад, з путіним. У гітлера не було ядерної зброї і дешевих енергоресурсів і поки його додушили загинули мільйони.
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26.06.2025 00:12 Відповісти
То тільки Божий суд справиться
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26.06.2025 03:23 Відповісти
Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена

А вона буде відновлена?
Чесно-чесно?
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26.06.2025 06:04 Відповісти
"справедливість буде відновлена" - не вірите? Спитайте Баканова, він переконаний що все справедливо. Який президент, така й справедливість.
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26.06.2025 08:20 Відповісти
Коломойське шобло також повинно памʼятати що їх чекає за мародерство і співпрацю з рашистами.
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26.06.2025 07:33 Відповісти
Добре що для посадки зелених потвор ніяких спецтрибуналів не потрібно, вистачить Печерського суда.
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26.06.2025 08:15 Відповісти
Вони повтікають. А "чесні" прикордонники будуть задоволено перераховувати свіжі хрусткі купюри.
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26.06.2025 08:22 Відповісти
Спроба уникнути покарання згідно судового рішення може призвести до позасудового покарання...
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26.06.2025 12:17 Відповісти
Знаєте мабуть такий вираз - коли мене немає з вами поряд, можете мене навіть побити.
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27.06.2025 08:13 Відповісти
 
 