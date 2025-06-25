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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
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Зеленский о создании спецтрибунала: Каждый военный преступник должен знать, что справедливость будет восстановлена

Зеленский о спецтрибунале

Президент Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается процесс создания трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины.

Об этом глава государства заявил после подписания соглашения о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы начинаем процесс создания трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Каждый военный преступник должен знать, что справедливость будет восстановлена, и это касается также России. Сейчас мы серьезно активизируем юридическую работу. Впереди еще долгий путь", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил Комитет министров и Совет Европы, а также всех, кто проявил лидерские качества. Он отметил, что "справедливость требует времени", в то же время выразив уверенность, что она будет восстановлена.

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"Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов, и мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию, и мы должны сделать это вместе во всей Европе",- сказал глава государства.

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Читайте также: Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) россия (96420) трибунал (292) военные преступления (1466)


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Топ комментарии
+7
Ти також про це пам'ятай! 🤡
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25.06.2025 23:29 Ответить
+4
Було б прикольно ще й місцевих злодіїв і корупцію пересаджати. Особливо з огляду на воєнний час. Але ми розуміємо, зараз на паузі. Очікуємо, коли всі у Флориду по своїх хатиночках полетять і тоді почнемо...
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25.06.2025 23:29 Ответить
+2
Наче з Гітлером там терміни шукали. Проблема в тому, що в куйла ядерна зброя, тому він найімовірніше здохне, сподіваюся, що надто мучительно, ніж його посадять...
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25.06.2025 23:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
поясніть хтось йому різницю, що є військовий злочинець (порушення правил і норм військової служби.. сзч, наприклад) і є воєнний злочинець (ху йло та вся його шобла).
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25.06.2025 23:28 Ответить
Наче з Гітлером там терміни шукали. Проблема в тому, що в куйла ядерна зброя, тому він найімовірніше здохне, сподіваюся, що надто мучительно, ніж його посадять...
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25.06.2025 23:36 Ответить
та звісно, що його не посадять. та навіть не факт, що грохнуть. для цього там має бути хоча би якась мала-мальська опозиція та ще й з яйцями.. а там такої зараз нема та й не передбачається. а з оточення його навряд чи хтось наважиться валити, бо тоді почнуться у них розборки між тими кланами. а це явно не в їхніх інтересах. їм куди простіше свій люмпен і далі на м'ясо кидати.
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26.06.2025 00:40 Ответить
Ти також про це пам'ятай! 🤡
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25.06.2025 23:29 Ответить
Було б прикольно ще й місцевих злодіїв і корупцію пересаджати. Особливо з огляду на воєнний час. Але ми розуміємо, зараз на паузі. Очікуємо, коли всі у Флориду по своїх хатиночках полетять і тоді почнемо...
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25.06.2025 23:29 Ответить
В таборах Мордовії, мабуть, уже готують і камери, для прутіна і його оточення!! Московитів, вони чимало закабздонили, своєю движкхою!!
Уже, за 1.000.000 орків!!
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25.06.2025 23:32 Ответить
До речі - рівно 75 років тому , 25.06.1950 , війська Північної Кореї почали наступ на південь - почалася корейська війна
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25.06.2025 23:42 Ответить
Це більше нагадує лякання їжачка одним місцем. Поки в х***ла будуть купувати нафту і газ на лярди валюти, доти йому будуть по цимбалах всі ці санкції та трибунали.
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26.06.2025 00:04 Ответить
історія чи життя не йде по колу, то ж те, що сталося з гітлером, не обов'язково станеться з іншими, наприклад, з путіним. У гітлера не було ядерної зброї і дешевих енергоресурсів і поки його додушили загинули мільйони.
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26.06.2025 00:12 Ответить
То тільки Божий суд справиться
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26.06.2025 03:23 Ответить
Кожен воєнний злочинець повинен знати, що справедливість буде відновлена

А вона буде відновлена?
Чесно-чесно?
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26.06.2025 06:04 Ответить
"справедливість буде відновлена" - не вірите? Спитайте Баканова, він переконаний що все справедливо. Який президент, така й справедливість.
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26.06.2025 08:20 Ответить
Коломойське шобло також повинно памʼятати що їх чекає за мародерство і співпрацю з рашистами.
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26.06.2025 07:33 Ответить
Добре що для посадки зелених потвор ніяких спецтрибуналів не потрібно, вистачить Печерського суда.
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26.06.2025 08:15 Ответить
Вони повтікають. А "чесні" прикордонники будуть задоволено перераховувати свіжі хрусткі купюри.
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26.06.2025 08:22 Ответить
Спроба уникнути покарання згідно судового рішення може призвести до позасудового покарання...
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26.06.2025 12:17 Ответить
Знаєте мабуть такий вираз - коли мене немає з вами поряд, можете мене навіть побити.
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27.06.2025 08:13 Ответить
 
 