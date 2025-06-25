Зеленский о создании спецтрибунала: Каждый военный преступник должен знать, что справедливость будет восстановлена

Президент Владимир Зеленский заявил, что с сегодняшнего дня начинается процесс создания трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины.

Об этом глава государства заявил после подписания соглашения о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы начинаем процесс создания трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Каждый военный преступник должен знать, что справедливость будет восстановлена, и это касается также России. Сейчас мы серьезно активизируем юридическую работу. Впереди еще долгий путь", - заявил Зеленский.

Президент поблагодарил Комитет министров и Совет Европы, а также всех, кто проявил лидерские качества. Он отметил, что "справедливость требует времени", в то же время выразив уверенность, что она будет восстановлена.

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"Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов, и мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию, и мы должны сделать это вместе во всей Европе",- сказал глава государства.

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

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