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Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
4 412 54

Россия не будет признавать "ничтожный" Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины, - МИД РФ

захарова

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

Заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой цитирует русская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Работа и решения этого органа для нас будут ничтожными. Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины", - сказала она.

Захарова раскритиковала Совет Европы.

"Мы неоднократно высказывали нашу принципиальную позицию: Совет Европы не наделен компетенцией ни создавать уголовные суды, ни определять акты агрессии и не имеет соответствующих полномочий. Ради скорейшего запуска псевдоправового спецтрибунала советско-европейская бюрократия готова уступить всем, и, в первую очередь, юридическими нормами", - добавили в России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен о подписании соглашения о спецтрибунале над РФ: И справедливость победит

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Автор: 

МИД РФ (1677) трибунал (291) Захарова Мария (381)


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Топ комментарии
+26
а чо заерзали-то???
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26.06.2025 19:32 Ответить
+19
Верзівка ІІІ рейха теж не визнавала а на шибеницю потрапила.
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26.06.2025 19:35 Ответить
+19
тому що те ж саме казали вісельники Нюрнбергського трибуналу

.
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26.06.2025 19:42 Ответить
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а чо заерзали-то???
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26.06.2025 19:32 Ответить
тому що те ж саме казали вісельники Нюрнбергського трибуналу

.
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26.06.2025 19:42 Ответить
Підгорає
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26.06.2025 23:25 Ответить
а чому машуня, ти така нервова ? мало налили ?
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26.06.2025 19:34 Ответить
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26.06.2025 19:35 Ответить
Та кому зараз цікава ваша думка про компетенцію Європи. Обісрались, то так і скажіть, та подаруйте Ху..лу чумаданчик побільше.
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26.06.2025 19:35 Ответить
Верзівка ІІІ рейха теж не визнавала а на шибеницю потрапила.
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26.06.2025 19:35 Ответить
Беда в том, что без военной победы трибунал этот не сработает. путин герой у себя дома, россия его не в жизнь не выдаст (ни его ни кого ещё) по решению каких-то судей. Они скорее похитят этих судей и покатают в клетке, прежде, чем замучать.
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26.06.2025 20:40 Ответить
Хто зна, коли сракою пані Фортуна до кого повирнется.
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26.06.2025 20:48 Ответить
У а тепер подивимось які країни ввійдуть до того трибуналу
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26.06.2025 19:36 Ответить
историю напишут победители
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26.06.2025 19:39 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vae_victis Vae victis
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26.06.2025 19:41 Ответить
ща побеждённых не грабят, в них инвестируют
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26.06.2025 19:46 Ответить
Не кислая инвестиция по природных ресурсах
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26.06.2025 19:48 Ответить
Пох на них, будут говном помазаны и уничтожены!
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26.06.2025 19:36 Ответить
Гітлер тако ж не визнав трибунал і застрелився! Давай уйло не підведи свого "куміра"!
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26.06.2025 19:38 Ответить
Ето норушеніє прав уззково чілавєка!
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26.06.2025 19:38 Ответить
Це вона така борза поки не почула через перекладача "Встать суд идьот"!
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26.06.2025 19:39 Ответить
- П'ятачку, підімо на болото свиню їпти.
- А вона дасть?
- А хто тебе питатиме.
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26.06.2025 19:40 Ответить
але ж видно по реакції, що в тих сук зачесалось, бояться покарання тварюки.
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26.06.2025 19:41 Ответить
Так і Чиікатило не визнавав себе винним...
«Слово "розстріл" викликало у залі оплески" (с)
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26.06.2025 19:41 Ответить
Знамениті висельники Нюрбергського трибуналу зааплодували з того світу. Чекають поповнення.
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26.06.2025 19:44 Ответить
Цікаво як фанати совка згадують про "рядноєвропейську" бюрократію, тобто визнають, що совок це щось відстале та погане, але з упертістю ідіотів намагаються його відтворити.
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26.06.2025 19:44 Ответить
Вони відтворюють не срср, а його антипода - російську імперію зразка "як було до 1917 року".
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26.06.2025 20:36 Ответить
Ну енто вы как хотите а смертные приговоры вынесенные вам скотам, будут приводиться в исполнение.
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26.06.2025 19:50 Ответить
Путіна налякає тількі балістична ракета. До жопи йому ініціативи зеленого чма.
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26.06.2025 19:50 Ответить
А хто ЦЮ КУРКУ БУДЕ ПИТАТИ? Обскубуть і на ГИЛЯКУ
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26.06.2025 19:52 Ответить

Фі! Ну навіщо отак зразу - на гіляку? Можна ж діяти більш витончено. Наприклад, потурбуватися про вічно голодних ноусерів у Центрально-Африканській Республіці - спровадити їм в якості бекону послиці ту істоту. Буде їм "два в одному" - і закуска, і випивка...
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26.06.2025 20:38 Ответить
На гиляку - надійніше
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26.06.2025 21:04 Ответить
А от і ніт. Якраз надійніше - "варіант з ноусерами". Бо ніхто навіть і кісточок не знайде...
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26.06.2025 21:26 Ответить
Це не европейські методи і не законно
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26.06.2025 21:52 Ответить
незаконно
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26.06.2025 23:36 Ответить
Скажiть. що ноусери свинину не iдять...
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26.06.2025 21:52 Ответить
Спершу попатрати треба.
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26.06.2025 21:44 Ответить
Нацисти також не визнавали Нюрберзький трибунал, але це їх не врятувало
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26.06.2025 19:53 Ответить
1. Порушення Статуту ООН? - Фігня, бо ми сказали, що наше законодавство вище!
2. Порушення міжнародних договорів? - Дивись п.1
3. Нанесення шкоди московії? - Це порушення Статуту ООН і міжнародних договорів!
4. Агресія проти тих, хто не подобається і кого московити вважають своїми рабами? - див. п.1
5. Відповідь міжнародної спільноти (будь-яка) на агресію? - Це русофобія і недотримання мфіжнародного законодавства!
6. Ми знищуємо цивільні об'єкти - то законні цілі; хтось знищує військові об'єкти, що розташовані посеред цивільних об'єктів (страждають цивільні) - то неспровокований акт агресії та геноциду!

Так можна розписувати до незкінченності, але суть є одна: московити є раковою пухлиною на тлі світу. І цю пухлину треба знищити повністю.
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26.06.2025 19:57 Ответить
А хіба злочинця питають визнає він суд чи не визнає. За жабри і в клітку мразоту, а краще на мотузку за шию і на стовпа щоб тіпались і ногами до землі не діставали виродки
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26.06.2025 19:58 Ответить
Щоб московіти дарма не ******* - москаляку на гіляку!
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26.06.2025 20:15 Ответить
є трибунал, є касаби в Європі =ЛОВІТЬ І САДІТЬ а не візи даєте свинособакам
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26.06.2025 20:22 Ответить
Цікаво що нацистські злочинці , яких судили в Нюрберзі теж не визнавали юридичного сили і права того трибуналу. бо ставили себе вище всього світу..... Тим не менш від шибениці іх це не врятувало.....Захарова вирішила що вони Бога за бороду схопили? Хай перевірить, бо може то щось інше....
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26.06.2025 20:25 Ответить
Не визнавали не тому, що "ставили себе вище", а тому що він дійсно був юридичною безглуздістю: судив не по якихось вже існуючих законах, а сам же на ходу встановлював нові правила та по них судив.
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26.06.2025 20:40 Ответить
Як казав колись відомий персонаж Жиглов : ,,Злодій має сидіти у в"язниці" - Тобто не важливо як він туде потрапить, законним шляхом чи ні. По букві писаного закону чи просто тому що так має бути і зло має бути покаране. Так, так було і в Нюрбергу. І ніхто тоді не прискиплювався до притримування усіх юридичних ньюансів- бо всі розуміли що так має бути. Так і зараз зло має бути покаране, Та хай там і знову не буде дотримання усіх юридичних норм і законів , та навіть якщо це навіть буде звичайний суд Лінча- нікого вже не цікавлять деталі процесу. Бо всі вже і так давно знають хто є злочинці і бачать іх злочини зараз щодня,......
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26.06.2025 22:19 Ответить
Поки немає механізму притягнення - то на жаль до біса ці ордери, спецтрибунали та інші циркові вистави, потужний пук в порожнечу.
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26.06.2025 20:27 Ответить
Гітлер, з своєю "шоблою", теж не "визнавав"... А у кацапів буде цікавіше - якщо припече, кацапи їх самі "затрибуналять" "Новічком"... І всі гріхи на трупи звалять... А потім плізуть "мириться"...
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26.06.2025 20:30 Ответить
не сци, машка, орбан з фіцо не приєднаються. І ердоган також... хоча, ні, він не член Євросоюзу.
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26.06.2025 20:36 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/47948 Олексій Гончаренко:

Грузія заслуговує на свободу. Не на тюрму.

Учора була підписана угода про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Це - історичний крок. Але знаєте що? Шість країн Ради Європи не приєдналися до цієї ініціативи. І одна з них - Грузія.
Грузія - жертва російської агресії. 20% її території окуповано. Війна прийшла туди ще в 2008 році. І попри це, грузинська влада не підтримує трибунал щодо агресора?!
Це не голос Грузії. Це шепіт Кремля. Грузія - не власність Іванішвілі. Це не Лукашвілістан. Грузинський народ заслуговує на лідерів, які будуть з ним - не з путіним.

Sakartvelos Gaumarjos!
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26.06.2025 20:45 Ответить
Я вот закон Ома не признаю. Но стоит мне сунуть в розетку две металлические булавки и возмездие настигнет меня вне зависимости от степени отрицания 😂
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26.06.2025 20:56 Ответить
Так, кацапи зря сунулись до Україні . Усіх їх повісять
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26.06.2025 21:53 Ответить
Комірець не натирає?
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26.06.2025 21:12 Ответить
Отрицалово не допоможе.
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26.06.2025 21:18 Ответить
поРаша розваливает сама себя!скоро!
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26.06.2025 21:22 Ответить
Цікаво що ця істота на суді буде заливати ...
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26.06.2025 21:27 Ответить
А никому не нужно признание ********** международного трибунала над ****** и Ко.
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26.06.2025 22:01 Ответить
Смерть кацапам!
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26.06.2025 23:03 Ответить
 
 