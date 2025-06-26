Россия не будет признавать "ничтожный" Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины, - МИД РФ

Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.

Заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой цитирует русская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Работа и решения этого органа для нас будут ничтожными. Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины", - сказала она.

Захарова раскритиковала Совет Европы.

"Мы неоднократно высказывали нашу принципиальную позицию: Совет Европы не наделен компетенцией ни создавать уголовные суды, ни определять акты агрессии и не имеет соответствующих полномочий. Ради скорейшего запуска псевдоправового спецтрибунала советско-европейская бюрократия готова уступить всем, и, в первую очередь, юридическими нормами", - добавили в России.

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Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.