Россия не будет признавать "ничтожный" Спецтрибунал по преступлению агрессии против Украины, - МИД РФ
Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
Заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой цитирует русская служба BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Работа и решения этого органа для нас будут ничтожными. Присоединение к нему любого из государств будем расценивать как враждебный демарш, отражающий стремление не к урегулированию, а к углублению нынешнего кризиса вокруг Украины", - сказала она.
Захарова раскритиковала Совет Европы.
"Мы неоднократно высказывали нашу принципиальную позицию: Совет Европы не наделен компетенцией ни создавать уголовные суды, ни определять акты агрессии и не имеет соответствующих полномочий. Ради скорейшего запуска псевдоправового спецтрибунала советско-европейская бюрократия готова уступить всем, и, в первую очередь, юридическими нормами", - добавили в России.
Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
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- А вона дасть?
- А хто тебе питатиме.
«Слово "розстріл" викликало у залі оплески" (с)
Фі! Ну навіщо отак зразу - на гіляку? Можна ж діяти більш витончено. Наприклад, потурбуватися про вічно голодних ноусерів у Центрально-Африканській Республіці - спровадити їм в якості
беконупослиці ту істоту. Буде їм "два в одному" - і закуска, і випивка...
2. Порушення міжнародних договорів? - Дивись п.1
3. Нанесення шкоди московії? - Це порушення Статуту ООН і міжнародних договорів!
4. Агресія проти тих, хто не подобається і кого московити вважають своїми рабами? - див. п.1
5. Відповідь міжнародної спільноти (будь-яка) на агресію? - Це русофобія і недотримання мфіжнародного законодавства!
6. Ми знищуємо цивільні об'єкти - то законні цілі; хтось знищує військові об'єкти, що розташовані посеред цивільних об'єктів (страждають цивільні) - то неспровокований акт агресії та геноциду!
Так можна розписувати до незкінченності, але суть є одна: московити є раковою пухлиною на тлі світу. І цю пухлину треба знищити повністю.
Грузія заслуговує на свободу. Не на тюрму.
Учора була підписана угода про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії. Це - історичний крок. Але знаєте що? Шість країн Ради Європи не приєдналися до цієї ініціативи. І одна з них - Грузія.
Грузія - жертва російської агресії. 20% її території окуповано. Війна прийшла туди ще в 2008 році. І попри це, грузинська влада не підтримує трибунал щодо агресора?!
Це не голос Грузії. Це шепіт Кремля. Грузія - не власність Іванішвілі. Це не Лукашвілістан. Грузинський народ заслуговує на лідерів, які будуть з ним - не з путіним.
Sakartvelos Gaumarjos!