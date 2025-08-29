РУС
Предложения Запада о гарантиях безопасности превращают Украину в "стратегического провокатора" для РФ, - МИД России

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова

В России заявили, что предложения Запада относительно послевоенных гарантий безопасности для Украины увеличат риск конфликта НАТО с Москвой, превратив Киев в "стратегического провокатора" на границах РФ.

Заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, гарантии безопасности для Украины должны "основываться на достижении общего понимания" с учетом "интересов безопасности России".

"Эта линия (предложений) нарушает принцип неделимой безопасности и отводит Киеву роль стратегического провокатора на границах России, увеличивая риск втягивания Альянса (НАТО) в вооруженный конфликт с нашей страной", - заявила спикер российского МИД.

Захарова добавила, что нынешние предложения по безопасности для Киева являются якобы "односторонними и явно направлены на сдерживание России".

В МИД РФ также озвучили требования для завершения войны в Украине.

Они включают:

  • признание "территориальных реалий";
  • "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины;
  • нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус;
  • обеспечение прав русского и русскоязычного населения;
  • прекращение преследования "канонической" православной церкви.

Пресс-секретарь российского МИД Захарова подчеркнула, что вследствие мирного соглашения Украина не должна превратиться в "вооруженного до зубов дикобраза".

+6
єдине питання до ублюдків - чому ви не до@буєтесь до тої ж Фінляндії? там з НАТО все ок?...
29.08.2025 18:06 Ответить
+4
рашка вже давно перетворилась на країну - вбивцю
29.08.2025 18:07 Ответить
+3
Гвалтівник не згоден з тим, що його жертві надають захист. Це буде його провокувати.
Краще роздягніть, зв'яжіть, залиште і відверніться.
29.08.2025 18:08 Ответить
Ніхто за нас воювати не буде. Це основний принцип, чому всі гарантії від Зельмана, ЕС, наглосаксів до жопи. С Північною Кореєю так, можно щось укладати. Колективний Запад колективно здристне, якщо щось почнеться.
29.08.2025 18:03 Ответить
Московитів слухати, це, як за їх діареєю спостерігати!
Аж блювоти тягне! Гидота, яка загадила з 2014 року, територію України, майже 2.000.000 орків!!
А скільки їх уже подохло, починаючи, з першої їх війни проти Ічкерії!?!?!?
***** з тютіною, проводять дерашизацію території москоії!! Китайці, виставили свою ціну, підтримки *****!
29.08.2025 18:04 Ответить
Як ця раша всіх дістала.....
Ніякий хер її не зааймає,а воно своє рило стромляє по всьому світу,всі йому мішають...
29.08.2025 18:06 Ответить
єдине питання до ублюдків - чому ви не до@буєтесь до тої ж Фінляндії? там з НАТО все ок?...
29.08.2025 18:06 Ответить
рашка вже давно перетворилась на країну - вбивцю
29.08.2025 18:07 Ответить
Гвалтівник не згоден з тим, що його жертві надають захист. Це буде його провокувати.
Краще роздягніть, зв'яжіть, залиште і відверніться.
29.08.2025 18:08 Ответить
Краще бути провокатороми ніж рабами московитів
29.08.2025 18:08 Ответить
Йди кацарила алкашка голову вимий і кинь за комір з дімоном акаліпсовичем. Бо твої всі блювотні фрази ні на кого не діють.
29.08.2025 18:09 Ответить
МАШКА алкашка. Пiсдa з вухами.
29.08.2025 18:10 Ответить
29.08.2025 18:13 Ответить
Никого не встречал я прекрасней чем ты и душа замирала от такой красоты...

29.08.2025 18:15 Ответить
Ще перемир'я немає, а московити вже попереджають про майбутні провокації з боку України.
І взагалі, якщо хтось забув, то 22 лютого передував обстріл Донецька кацапами ,,Точками-У''
29.08.2025 18:15 Ответить
Маня опять нюхнула.
29.08.2025 18:16 Ответить
Она походу сидит на настойке боярышника на коксе
29.08.2025 18:19 Ответить
припинення переслідування "канонічної" православної церкви.
https://www.youtube.com/@sok2 Самый сок 2
Московиты опять начинают в своей пропаганде прикрываться Богом. Как только какая то гадость, развязанная война, массовые убийства или людоедство начинают вылазить им боком - сразу кричат, что с ними Бог. Нет с вами Бога. Бог там где
«НЕ УБЕЙ»,
«НЕ УКРАДИ»,
«Не желай дома ближнего твоего… ничего, что у ближнего твоего». Именем Христа называетесь, а заповеди его нарушаете - нападаете на соседей, убиваете, крадете, лжесвидетельствуете.
Не пытайтесь вмешать в свои беззакония Бога.
"Ваш отец - дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего." - Ин. 8:44
29.08.2025 18:21 Ответить
Будь -яка нісенітниця та відмазки покликані лише для того щоб знівелювати один-єдиний факт--Непереборне бажання безродної кацапні захопити Україну для власної легітимізації в історії.
29.08.2025 18:22 Ответить
[…]нинішні безпекові пропозиції для Києва є нібито "односторонніми і явно спрямовані на стримування Росії".

А кого ще треба стримувати?
29.08.2025 18:24 Ответить
рєчь ужратої й традиційно не митої маньки уже в сіті ))
29.08.2025 18:24 Ответить
А хто ви такі для України, щоб висувати свої божевільні вимоги?! Ви себе відчуваєте переможцями?! Засуньте собі в дупу свої вимоги, скотиняки кацапські!!!
29.08.2025 18:25 Ответить
Всі ці вимоги нацисти кремля можуть закрутити в трубочку і засунути собі в дупу.
29.08.2025 18:41 Ответить
Поки існує кацапстан завжди буде загроза війни.
29.08.2025 18:46 Ответить
захід не дає сожрать Україну, путіський людожерний кремль непокоїться, надія тіко на трампа, бо той так тримає путіна за ручку, Меоанія вже мабуть непокоїться за свій шлюб
29.08.2025 18:47 Ответить
Ва, это ж знакомые лица, мария! Разговоры на тебя не действуют. Ты все такая же алкоголика. Да, мария стограм стакановна. Только ты учти, на 101 километр придётся отправляется.🤣
Адним словам иди со своими предложениями к *****.
29.08.2025 19:00 Ответить
Так і сіярте це каже, чекаємо фіцо

https://censor.net/ua/news/3571221/siyiyarto-prygrozyv-naslidkamy-cherez-udar-********-po-naftoprovodu-drujba
29.08.2025 19:00 Ответить
 
 