Предложения Запада о гарантиях безопасности превращают Украину в "стратегического провокатора" для РФ, - МИД России
В России заявили, что предложения Запада относительно послевоенных гарантий безопасности для Украины увеличат риск конфликта НАТО с Москвой, превратив Киев в "стратегического провокатора" на границах РФ.
Заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, гарантии безопасности для Украины должны "основываться на достижении общего понимания" с учетом "интересов безопасности России".
"Эта линия (предложений) нарушает принцип неделимой безопасности и отводит Киеву роль стратегического провокатора на границах России, увеличивая риск втягивания Альянса (НАТО) в вооруженный конфликт с нашей страной", - заявила спикер российского МИД.
Захарова добавила, что нынешние предложения по безопасности для Киева являются якобы "односторонними и явно направлены на сдерживание России".
В МИД РФ также озвучили требования для завершения войны в Украине.
Они включают:
- признание "территориальных реалий";
- "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины;
- нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус;
- обеспечение прав русского и русскоязычного населения;
- прекращение преследования "канонической" православной церкви.
Пресс-секретарь российского МИД Захарова подчеркнула, что вследствие мирного соглашения Украина не должна превратиться в "вооруженного до зубов дикобраза".
Аж блювоти тягне! Гидота, яка загадила з 2014 року, територію України, майже 2.000.000 орків!!
А скільки їх уже подохло, починаючи, з першої їх війни проти Ічкерії!?!?!?
***** з тютіною, проводять дерашизацію території москоії!! Китайці, виставили свою ціну, підтримки *****!
Ніякий хер її не зааймає,а воно своє рило стромляє по всьому світу,всі йому мішають...
Краще роздягніть, зв'яжіть, залиште і відверніться.
І взагалі, якщо хтось забув, то 22 лютого передував обстріл Донецька кацапами ,,Точками-У''
https://www.youtube.com/@sok2 Самый сок 2
Московиты опять начинают в своей пропаганде прикрываться Богом. Как только какая то гадость, развязанная война, массовые убийства или людоедство начинают вылазить им боком - сразу кричат, что с ними Бог. Нет с вами Бога. Бог там где
«НЕ УБЕЙ»,
«НЕ УКРАДИ»,
«Не желай дома ближнего твоего… ничего, что у ближнего твоего». Именем Христа называетесь, а заповеди его нарушаете - нападаете на соседей, убиваете, крадете, лжесвидетельствуете.
Не пытайтесь вмешать в свои беззакония Бога.
"Ваш отец - дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего." - Ин. 8:44
А кого ще треба стримувати?
Адним словам иди со своими предложениями к *****.
https://censor.net/ua/news/3571221/siyiyarto-prygrozyv-naslidkamy-cherez-udar-********-po-naftoprovodu-drujba