Предложения Запада о гарантиях безопасности превращают Украину в "стратегического провокатора" для РФ, - МИД России

В России заявили, что предложения Запада относительно послевоенных гарантий безопасности для Украины увеличат риск конфликта НАТО с Москвой, превратив Киев в "стратегического провокатора" на границах РФ.

Заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой цитирует Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, гарантии безопасности для Украины должны "основываться на достижении общего понимания" с учетом "интересов безопасности России".

"Эта линия (предложений) нарушает принцип неделимой безопасности и отводит Киеву роль стратегического провокатора на границах России, увеличивая риск втягивания Альянса (НАТО) в вооруженный конфликт с нашей страной", - заявила спикер российского МИД.

Захарова добавила, что нынешние предложения по безопасности для Киева являются якобы "односторонними и явно направлены на сдерживание России".

В МИД РФ также озвучили требования для завершения войны в Украине.

Они включают:

признание "территориальных реалий";

"денацификацию" и "демилитаризацию" Украины;

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус;

обеспечение прав русского и русскоязычного населения;

прекращение преследования "канонической" православной церкви.

Пресс-секретарь российского МИД Захарова подчеркнула, что вследствие мирного соглашения Украина не должна превратиться в "вооруженного до зубов дикобраза".

