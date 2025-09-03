Мерц критикует заявления фон дер Ляйен о возможном развертывании войск европейских стран в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что ЕС работает над созданием многосторонних миротворческих сил для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt.

Мерц отметил, что этот вопрос относится "исключительно" к компетенции национальных государств, в которые, кроме стран ЕС, входит также Великобритания.

Он считает, что важнейшей задачей является лучшее оснащение украинской армии.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что существует "четкая дорожная карта" относительно возможного развертывания войск европейских стран на территории Украины.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал заявления фон дер Ляйен о планах гарантий военной безопасности для Украины.

Читайте: Фон дер Ляйен о замороженных активах РФ: ЕС рассматривает возможность дополнительного использования средств