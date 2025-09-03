РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
Мерц критикует заявления фон дер Ляйен о возможном развертывании войск европейских стран в Украине

Иностранные войска в Украине. Почему Мерц критикует фон дер Ляйен?

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что ЕС работает над созданием многосторонних миротворческих сил для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Handelsblatt.

Мерц отметил, что этот вопрос относится "исключительно" к компетенции национальных государств, в которые, кроме стран ЕС, входит также Великобритания.

Он считает, что важнейшей задачей является лучшее оснащение украинской армии.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что существует "четкая дорожная карта" относительно возможного развертывания войск европейских стран на территории Украины.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал заявления фон дер Ляйен о планах гарантий военной безопасности для Украины.

Читайте: Фон дер Ляйен о замороженных активах РФ: ЕС рассматривает возможность дополнительного использования средств

Автор: 

миротворцы (1226) Урсула фон дер Ляйен (610) Фридрих Мерц (235)
Топ комментарии
+4
Мерц, поміняй мокрі штанці. Це ж лише заяви. З вами-євронікчемами вже давно все зрозуміло.
03.09.2025 09:04 Ответить
+4
Розгортання іноземних військ на території суверенної держави на її запрошення- це перти на ядерного монстра? Ось так кацапські наративи і проникають в свідомість.
03.09.2025 09:10 Ответить
+4
Все що потрібно знати про гарантії безпеки і миротворців.
03.09.2025 09:14 Ответить
Мерц дає задню?
03.09.2025 08:51 Ответить
Хоч би не почав давати в задню. А то був нормальний чоловік, коли приходив до влади, а потім якісь зміни відбулися нетрадиційні і такі ж заяви. І ракети не дав, і війська не дам...
03.09.2025 08:54 Ответить
Ні, він адекватно сприймає країни Європи. Ніхто тут нічого розгортати не буде. І правильно каже, замість «Нью-Васюків» зосередитись на покращенні ефективності постачання зброї. Я так це зрозумів
03.09.2025 09:29 Ответить
4-й рік зосереджуються, а зосередитись ніяк не можуть.
03.09.2025 09:38 Ответить
Шо ж це за адекватність? - допомога Україні від Європи 0.1% її ВВП
03.09.2025 09:43 Ответить
ти вже оснастив українську армію Тауросами чи досі шольца валяєш ?
03.09.2025 08:52 Ответить
Олаф Шольц 2.0?
03.09.2025 08:52 Ответить
"Валяли шольца",тепер будуть "валяти мерца". Підхватив "упавшеє знамя".
03.09.2025 09:07 Ответить
Рудий покусав
03.09.2025 08:54 Ответить
найважливішим завданням є краще оснащення української армії
03.09.2025 09:03 Ответить
Мерц, поміняй мокрі штанці. Це ж лише заяви. З вами-євронікчемами вже давно все зрозуміло.
03.09.2025 09:04 Ответить
Розгортання іноземних військ на території суверенної держави на її запрошення- це перти на ядерного монстра? Ось так кацапські наративи і проникають в свідомість.
03.09.2025 09:10 Ответить
Читал на реддите, немцы про него отзываются что он слабал и в Германии тоже ничего толкового сделать не может. Тут ***** еще не согласился на заморозку, а Мерц уже всрался
03.09.2025 09:06 Ответить
Вони всі герої коли не при владі.
03.09.2025 09:11 Ответить
Мерц ти що там собі уявив,що знову на москву треба буде йти чи як) Якась вистава відбувається довкола миротворців європейських країн, оформлюйте на рівні ООН тоді якщо є сумніви..
03.09.2025 09:11 Ответить
Вчера комментаторы называли его великим и мудрейшим политиком. Ничего, завтра еще что-нибудь скажет и снова станет потужным и неймовірним.
03.09.2025 09:13 Ответить
"Це ж не якийсь там Шольц, це наш слон!" - кричали коментатори...
03.09.2025 09:37 Ответить
да тут такая биполярочка в комментаз покруче чем у трампа)
03.09.2025 09:41 Ответить
Все що потрібно знати про гарантії безпеки і миротворців.
03.09.2025 09:14 Ответить
Блин, у европейцев женщины мужественнее этих мужичков-тряпочек. Фу
03.09.2025 09:26 Ответить
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/taurus-dlya-zsu-kandidat-u-kancleri-nimechchini-obicyaye-visunuti-putinu-ultimatum-50465690.html Кандидат у канцлери Німеччини обіцяє висунути Путіну ультиматум і готовий передати Taurus

Киздіти і робити то дві різних речі, так герр Мерц?
03.09.2025 09:36 Ответить
Взагалі-то вам вже давно пора припинити ****!ти про те, чого НЕ ЗБИРАЄТЕСЯ робити
03.09.2025 09:55 Ответить
Ну, ви й загнули!.. Це ж і є основна робота "справжнього" політика.
03.09.2025 10:35 Ответить
Реалії нинішньої Європи , тепер там - жінки " мають яйця " , чоловіки ні .!!! Дожилися .!
03.09.2025 10:21 Ответить
Всі бояться до всрачки кацапів але мають надію ,що кацапи на них не нападуть.
03.09.2025 11:07 Ответить
 
 