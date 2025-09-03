УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини Іноземні миротворці в Україні
1 791 23

Мерц критикує заяви фон дер Ляєн про можливе розгортання військ європейських країн в Україні

Іноземні війська в Україні. Чому Мерц критикує фон дер Ляєн?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із критикою заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що ЄС працює над створенням багатосторонніх миротворчих сил для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt.

Мерц зазначив, що це питання належить "виключно" до компетенції національних держав, до яких, окрім країн ЄС, входить також Велика Британія.

Він вважає, що найважливішим завданням є краще оснащення української армії.

Раніше фон дер Ляєн заявила, що існує "чітка дорожня карта" щодо можливого розгортання військ європейських країн на території України.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус розкритикував заяви фон дер Ляєн про плани гарантій військової безпеки для України.

Читайте: Фон дер Ляєн про заморожені активи РФ: ЄС розглядає можливість додаткового використання коштів

Автор: 

миротворці (901) фон дер Ляєн Урсула (867) Мерц Фрідріх (238)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Олаф Шольц 2.0?
показати весь коментар
03.09.2025 08:52 Відповісти
+3
Мерц, поміняй мокрі штанці. Це ж лише заяви. З вами-євронікчемами вже давно все зрозуміло.
показати весь коментар
03.09.2025 09:04 Відповісти
+3
Розгортання іноземних військ на території суверенної держави на її запрошення- це перти на ядерного монстра? Ось так кацапські наративи і проникають в свідомість.
показати весь коментар
03.09.2025 09:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерц дає задню?
показати весь коментар
03.09.2025 08:51 Відповісти
Хоч би не почав давати в задню. А то був нормальний чоловік, коли приходив до влади, а потім якісь зміни відбулися нетрадиційні і такі ж заяви. І ракети не дав, і війська не дам...
показати весь коментар
03.09.2025 08:54 Відповісти
Ні, він адекватно сприймає країни Європи. Ніхто тут нічого розгортати не буде. І правильно каже, замість «Нью-Васюків» зосередитись на покращенні ефективності постачання зброї. Я так це зрозумів
показати весь коментар
03.09.2025 09:29 Відповісти
4-й рік зосереджуються, а зосередитись ніяк не можуть.
показати весь коментар
03.09.2025 09:38 Відповісти
Шо ж це за адекватність? - допомога Україні від Європи 0.1% її ВВП
показати весь коментар
03.09.2025 09:43 Відповісти
ти вже оснастив українську армію Тауросами чи досі шольца валяєш ?
показати весь коментар
03.09.2025 08:52 Відповісти
Олаф Шольц 2.0?
показати весь коментар
03.09.2025 08:52 Відповісти
"Валяли шольца",тепер будуть "валяти мерца". Підхватив "упавшеє знамя".
показати весь коментар
03.09.2025 09:07 Відповісти
Рудий покусав
показати весь коментар
03.09.2025 08:54 Відповісти
найважливішим завданням є краще оснащення української армії
показати весь коментар
03.09.2025 09:03 Відповісти
Мерц, поміняй мокрі штанці. Це ж лише заяви. З вами-євронікчемами вже давно все зрозуміло.
показати весь коментар
03.09.2025 09:04 Відповісти
Розгортання іноземних військ на території суверенної держави на її запрошення- це перти на ядерного монстра? Ось так кацапські наративи і проникають в свідомість.
показати весь коментар
03.09.2025 09:10 Відповісти
Читал на реддите, немцы про него отзываются что он слабал и в Германии тоже ничего толкового сделать не может. Тут ***** еще не согласился на заморозку, а Мерц уже всрался
показати весь коментар
03.09.2025 09:06 Відповісти
Вони всі герої коли не при владі.
показати весь коментар
03.09.2025 09:11 Відповісти
Мерц ти що там собі уявив,що знову на москву треба буде йти чи як) Якась вистава відбувається довкола миротворців європейських країн, оформлюйте на рівні ООН тоді якщо є сумніви..
показати весь коментар
03.09.2025 09:11 Відповісти
Вчера комментаторы называли его великим и мудрейшим политиком. Ничего, завтра еще что-нибудь скажет и снова станет потужным и неймовірним.
показати весь коментар
03.09.2025 09:13 Відповісти
"Це ж не якийсь там Шольц, це наш слон!" - кричали коментатори...
показати весь коментар
03.09.2025 09:37 Відповісти
да тут такая биполярочка в комментаз покруче чем у трампа)
показати весь коментар
03.09.2025 09:41 Відповісти
Все що потрібно знати про гарантії безпеки і миротворців.
показати весь коментар
03.09.2025 09:14 Відповісти
Блин, у европейцев женщины мужественнее этих мужичков-тряпочек. Фу
показати весь коментар
03.09.2025 09:26 Відповісти
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/taurus-dlya-zsu-kandidat-u-kancleri-nimechchini-obicyaye-visunuti-putinu-ultimatum-50465690.html Кандидат у канцлери Німеччини обіцяє висунути Путіну ультиматум і готовий передати Taurus

Киздіти і робити то дві різних речі, так герр Мерц?
показати весь коментар
03.09.2025 09:36 Відповісти
Взагалі-то вам вже давно пора припинити ****!ти про те, чого НЕ ЗБИРАЄТЕСЯ робити
показати весь коментар
03.09.2025 09:55 Відповісти
 
 