Мерц критикує заяви фон дер Ляєн про можливе розгортання військ європейських країн в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із критикою заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка сказала, що ЄС працює над створенням багатосторонніх миротворчих сил для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt.

Мерц зазначив, що це питання належить "виключно" до компетенції національних держав, до яких, окрім країн ЄС, входить також Велика Британія.

Він вважає, що найважливішим завданням є краще оснащення української армії.

Раніше фон дер Ляєн заявила, що існує "чітка дорожня карта" щодо можливого розгортання військ європейських країн на території України.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус розкритикував заяви фон дер Ляєн про плани гарантій військової безпеки для України.

