РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10408 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
238 2

Науседа: Европа должна планировать отправку миротворцев в Украину

науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны так называемой "коалиции решительных" начать конкретное планирование возможной отправки миротворцев в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Литовский президент подчеркнул, что именно европейские страны могут предоставить "реальные гарантии безопасности" для Украины.

По словам Науседы, миротворцев следует развернуть несмотря на сопротивление России. Он подчеркнул, что пришло время переходить от обмена мнениями к практическому планированию - определению возможностей и вклада, который каждая страна готова сделать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения "китайских миротворцев" в Украине, - Кремль

Автор: 

миротворцы (1224) Евросоюз (17524) Науседа Гитанас (296)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наче Пуйла це стримає від удару по цих військах. Навіть в радість буде. Щоб показати, як йому це пофіг, і від того, що удару у відповідь від ЄС не буде.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:55 Ответить
Переливання з пустого у порожнє. Так само як й безпілотна зона на заході країни, й використання російських заморожених активів, й буферна зона, та багато інших фантазій.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:59 Ответить
 
 