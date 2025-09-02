Науседа: Европа должна планировать отправку миротворцев в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны так называемой "коалиции решительных" начать конкретное планирование возможной отправки миротворцев в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Литовский президент подчеркнул, что именно европейские страны могут предоставить "реальные гарантии безопасности" для Украины.

По словам Науседы, миротворцев следует развернуть несмотря на сопротивление России. Он подчеркнул, что пришло время переходить от обмена мнениями к практическому планированию - определению возможностей и вклада, который каждая страна готова сделать.

